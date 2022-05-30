«Зенит» снова хочет уколоть «Спартак»? Что стоит за уходом Бакаева из стана красно-белых?

Инсайдеры, журналисты и другие источники давно «кормили» информацией о вероятном уходе вингера, но все же где-то теплилась надежда, что он останется, но сам футболист разрушил ее, сказав после матча, что это было его последнее выступление в стане московского клуба.

Но куда он пойдет? В «Спартаке» у Зелимхана был хороший контракт, доверие тренера, повышенная медийность, трофейные перспективы и другие приятные нюансы, поэтому ему в принципе будет тяжело найти равноценный вариант и уж тем более улучшить его. Сам Бакаев сказал, что его будущий клуб может быть как из России, так и из-за рубежа. Однако самый очевидный и кажущийся многим беспроигрышный вариант в виде «Зенита» может стать фатальным выбором для Бакаева.

Зелимхан Бакаев - воспитанник «Спартака», который транзитом через тульский «Арсенал» стал одним из лучших игроков страны на своей позиции и даже дорос до статуса игрока сборной России, но по какой-то причине клуб отказался от возможности переподписать с ним контракт. Почему - непонятно. «Зенит» - гарантированный вариант титулов, но так ли они желанны и ценны, если ты не игрок основы? Бакаеву почти идеально подходит тренерский стиль Сергея Семака, но есть одно препятствие, которого зовут Малком. Если Бакаев подпишет контракт с питерской командой, то одновременно с этим полузащитник обречет себя на полировку скамейки запасных.

Правый фланг атаки железно застолбил за собой Малком, на которого ранее потратили 40 млн евро, и вряд ли руководству «Газпрома» сильно понравится, если бразилец не будет считаться игроком основы. Плюс к этому появится риск ополчить против себя большую часть болельщиков России. Зелимхан стал «своим» в «Спартаке», и переезд в Санкт-Петербург заставит забыть красно-белых все хорошее, что сделал Зелимхан. «Вираж» тоже не слишком жалует экс-игроков «Спартака», и даже Дзюба не смог сгладить отношения, хотя перебил массу рекордов и стал одним из лучших футболистом в истории «Зенита».

Потенциальное подписание Бакаева в «Зенит» больше походит на игру боссов клуба, в котором их главной задачей стоит не усилить команду, а в очередной раз «уколоть» «Спартак».