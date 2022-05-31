«Еще споем вместе Bella Ciao». «Динамо» трогательно простилось со Шварцем

Наконец в РПЛ постепенно учатся красиво расставаться с теми, кто выкладывался на все сто, чтобы сделать команду лучше. К счастью, у «Динамо» было на это время, поскольку решение об уходе по завершении сезона Сандро Шварц принял заранее. Но это не отменяет того факта, что бело-голубые сделали все красиво. Клубные соцсети были завалены трогательными постами.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе. Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперед. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.

Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за все! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаемся с чувством благодарности», – таковы прощальные слова в адрес тренера вместо затертых до дыр банальностей.

Впрочем, столь чувственное расставание необычно еще и потому, что союз был поистине уникальным. Как напоминают в клубной пресс-службе, немец прибыл в Москву 22 октября, в день рождения главной легенды клуба Льва Яшина, и это было символично. Шварц быстро проникся динамовским духом и стал частью сплоченной семьи.

Не только для молодых игроков, которым подарил путевку в профессиональный футбол (Арсен Захарян, Константин Тюкавин и другие), и всего персонала, но и для болельщиков. Неудивительно, что фанатский актив из объединения «Династия» проводил своего тренера по-особенному – песней Danke, Sandro Schwarz и зажженными фаерами, один из которых передали ему. И тренер не смог сдержать слез. А затем его качали на руках. Круто ведь!

Еще до этой эмоциональной церемонии расставания клубная пресс-служба выкатила огромное прощальное письмо. Лично у меня нет никаких сомнений, что Шварц сыграл ключевую роль в его написании, потому что это не просто пустые слова. В каждом из них слышится его личный душевный порыв.

«Любимая семья «Динамо»! Последние дни были для меня очень тяжелыми. И я говорю не про поражение в финале Кубка – хотя, безусловно, оно тоже стало для меня очень болезненным. Но, прежде всего, эти дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с «Динамо»…

За последние месяцы мир сильно изменился. Он уже не такой, каким был, когда я продлевал контракт с клубом. Но, несмотря на это, я не ушел сразу – и это было потому, что этот клуб, и особенно люди, работающие в нем, находятся в моем сердце. Я чувствовал их отношение и видел их поступки. Поэтому для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца.

К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы все равно можем гордиться тем, чего мы достигли вместе.

«Динамо» стало топ-командой, которая участвовала в борьбе за титул. У нашей команды есть узнаваемое лицо. Философия игры, привлекательная и успешная. У нас есть игроки, которые добились огромного прогресса за последнее время. Игроки с талантом, характером и эмоциями. Я абсолютно уверен, что эти ребята в ближайшие годы продолжат себя проявлять и их имена будут на слуху. И что самое важное, нам удалось создать нерушимую связь между фанатами, командой, штабом и персоналом, сотрудниками и руководством клуба. Скажу честно, раньше я никогда и нигде с подобным единением не сталкивался.

Хочу поблагодарить вас всех от всего сердца. За ваше уважение, за вашу поддержку, за ваше доверие. Я бы с радостью сказал персональные слова благодарности каждому болельщику и каждому сотруднику. Но позвольте мне в этот момент отдельно назвать двоих. Это Андрей Воронин и Иван Ордец.

Ну вот и все. Кто знает, что ждет нас в будущем. В Германии «до свидания» звучит как Auf Wiedersehen – что можно перевести как «скоро увидимся». Я надеюсь, что мы с вами и правда скоро увидимся. В гораздо лучших обстоятельствах. Spasibo bolschoje!»

Как видно из текста, после 24 февраля ухода Шварца было невозможно избежать. Как он сказал в одном из последних интервью, когда продлевал контракт, была совсем другая ситуация, но он не мог бросить команду на середине пути и пообещал довести до конца сезона. Отдельное упоминание Андрея Воронина и Ивана Ордеца тоже говорит о многом. Говорят, фото последнего стоит у него даже на аватарке в мессенджере.

Вместе со Шварцем покидают клуб и его помощники: прибывший вместе с патроном Волкан Булут и присоединившийся чуть позже директор по видеоаналитике Даниэль Фишер. Почти наверняка это зарекомендовавшее себя трио встретится в Берлине, где возьмется за «Герту».

Это были классные 19 месяцев, полные ярких эмоций и красивых побед. После каждой из них в раздевалке звучала Bella Ciao – песня итальянских партизан, припев которой хорошо известен футболистам любой национальности (наверняка и сериал «Бумажный дом» сыграл в этом немалую роль). Это была очень красивая традиция, поэтому хочется верить, что Сандро вернется, и бело-голубые исполнят самое главное Bella Ciao в XXI веке – встав вокруг кубка победителей РПЛ. Кто еще может подарить им эту надежду, если не Шварц?