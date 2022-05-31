Не хватило опыта и дури. Анализируем судьбу «Динамо»

Есть много тренеров, которые не любят возиться с молодежью, предпочитая опытных футболистов. Такие тренеры бывают вполне успешны и способны решать большие задачи.

А есть еще любители футбола, которые рвут на груди рубаху и говорят, мол, зачем нам легионеры, у нас есть своя молодежь.

Истина тут, как обычно, где-то посередине. Молодежь действительно украшает футбол, добавляя ему свежести и безбашенности. К тому же молодежи не нужна дополнительная мотивация, ибо вся карьера еще впереди и ей есть что доказывать. Но когда молодежи слишком много, команда вряд ли будет способна решать большие задачи, поэтому болельщикам останется только вспоминать красивый и безбашенный футбол, а медалям и кубкам будут радоваться соперники.



Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сандро Шварц в «Динамо» сделал уникальную команду, которой по крайней мере в российской истории многострадального московского клуба не было. Российские тренеры буквально в единичных случаях выпускают на поле 16-17-летних игроков. Немецкий специалист рискнул с Захаряном и Тюкавиным, при том, что Евгеньев, Фомин, Лесовой, Грулев тоже далеко не были ветеранами. Риск оправдался первой за 14 лет бронзой.

Но обидно тем не менее сильнее, чем когда-либо, потому что потенциал этой команды существенно выше. Осенью они были настоящей бандой. Всего одно очко отставания от «Зенита» перед зимней паузой - и то болельщики были недовольны, ибо могли уйти на первом месте. По игре да, думаю, было бы справедливо, но сказался провальный матч в Питере против будущего чемпиона.

Весна же оказалась очень грустной, а финал Кубка, на который возлагали надежды болельщики, получился квинтэссенцией всего второго круга. Стало понятно, что чудес не бывает, а футбол подчиняется давно известным писанным и неписанным правилам. Давно известно, что решающие матчи выигрывают опытные футболисты. В финале Лиги чемпионов забил молодой Винисиус, но все журналисты отмечали троицу – Куртуа - Модрич - Кроос, которым на троих 98 лет. У «Динамо» просто не нашлось такой троицы.



Источник фото: ФК «Спартак»

Возьмем даже формальную сторону – определение капитана. Когда не играет Антон Шунин, то повязка уходит либо Сергею Паршивлюку, либо Фабиану Бальбуэне. Первый уже давно едет с ярмарки и повязка для него, как награда ветерана, а второй отыграл в команде только сезон. Но нельзя это считать самодурством Шварца. Кому еще можно отдать статус капитана? Смолов? Он хороший и честный парень, довольно неплохой футболист, бомбардир, но он не лидер.

Вообще во всей весенней части, в том числе в финале Кубка, лидером показал себя Арсен Захарян, но ему менее недели назад исполнилось 19 лет, в таком возрасте даже Мбаппе не вел за собой команду. Выиграть серебро и Кубок на игроке, которому еще пару лет можно играть в молодежной сборной, невозможно.

Чем привлекало «Динамо» осенью? Оно играло в футбол, скажем так, с дурью в хорошем смысле. Рисковали, пытались сделать красиво, получить не только результат, но и удовольствие. Тут роль лидера может быть не определяющей, нужны просто играющие футболисты. Однако тревожный звоночек прозвучал как раз в Санкт-Петербурге в игре с «Зенитом».

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

К весне еще ушел тренер Андрей Воронин, который мог быть мостиком между тренерским штабом и игроками, и лидер обороны Иван Ордец. Да еще и настоящий лидер осенней части чемпионата Себастьян Шиманьски головой был уже не в «Динамо». Он мужик, действительно, настоящий лидер, ибо остался в команде после начала известных событий, несмотря на давление из родной Польши с угрозами отлучить от сборной. Но как можно что-то требовать от игрока в такой ситуации? Картины по весне он не портил, а в финале Кубка во втором тайме напоминал себя образца почти золотой осени.

Молодежь же просто еще психологически не умеет решать большие задачи. На матчи она стала не выходить, а выползать. Давление прессы, болельщиков сказывалось, да и сами футболисты понимали, что вот совсем рядом как минимум серебро и Кубок. Поэтому дурь и безбашенность, футбол в свое удовольствие сменила боязнь совершить ошибку. В футболе же примерно, как в кинологии – невозможно воспитать собаку, если ты ее боишься, или нельзя обыграть соперника, если ты 90 минут думаешь о том, как бы не совершить ошибку.

Даниил Фомин забил все пенальти в карьере. Кроме одного – на 90+8 минуте в финале Кубка России. Банально дрогнул. Больше всего он боялся не забить…

Источник фото: Михаил Шапаев / РФС

Команда получилась у Шварца плюшевой. Наверное, это не его вина, тем более что руководство ставило задачу максимально задействовать игроков из клубной академии. Видимо, брали, как дядьку и человека, который поведет за собой молодежь, Смолова, но он из другой породы. К тому же тотальная беда с вратарями и их ошибками спокойствия явно не добавляла.

В финале Кубка надо выходить на поле не просто играть. Надо выходить убивать, чтобы потом еще катком проехаться. Тем более в это в динамовской традиции. Чего стоят только Коса и Автоген – легендарные защитники бело-голубых Сергей Никулин и Александр Новиков. Последний пока Кубок «Динамо» брало при Бескове в 1995 году, когда ноунеймами из-за дисквалификаций и травм основных игроков москвичи обыграли в серии пенальти «Ротор» Виктора Прокопенко. В том матче главный удар потащил вратарь Андрей Сметанин. Вот у него было лицо такое, будто он вышел убивать соперника не в переносном смысле, а в самом прямом.

После промаха Фомина я вспомнил два эпизода мирового футбола. Конечно, промах Роберто Баджо в финале ЧМ-94 года. Даже великие в решающий момент могут пробить выше ворот. А еще финал последнего Евро, когда итальянцы в серии пенальти победили англичан. Играющие молодые подопечные Саутгейта не совладали с нервами и не забили целых три раза, а итальянцы всего два… Потому что финалы выигрывает 34-летней Бонуччи, а не 19-летний Сака.

Так вот у «Динамо» в этом сезоне все было в порядке с Сакой, но не было Бонуччи… Это главное, почему один из сильнейших составов в постсоветской истории выиграл только бронзу.