Фавориты за Суперкубок России – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород

Не успела певица МакSим в «Лужниках» допеть свою легендарную песню, а спартаковские болельщики утереть слезы радости, как на повестку дня встал вопрос, где красно-белым играть с чемпионом страны «Зенитом» в Суперкубке, который традиционно открывает сезон.

Вариантов хватает, и уже один этот факт говорит о том, что интерес к статусному футболу в России есть. Особенно после всем так понравившегося финала Кубка страны, на который, казалось, давно уже забили.

Заместитель генсека РФС Максим Митрофанов в интервью ТАСС назвал пять городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград и Сочи. При этом он оговорился, что список не окончательный, а журналист Иван Карпов добавил – посоревноваться готовы Казань и Екатеринбург.

РФС совместно с РПЛ намерен провести что-то вроде тендера – победит тот, кто сможет предложить наиболее коммерчески выгодные условия и будет готов создать вокруг матча шоу уровня финала Кубка, но стоит учитывать и другие факторы, например, логистику и возможность принятия десятка тысяч самых жестких фанатов страны.

В столице есть сразу несколько стадионов соответствующего уровня, но на «Лужники», где «Спартак» будет чувствовать себя хозяином, питерцы вряд ли согласятся. По той же причине не стоит рассматривать и «Открытие Арену». А «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена» и стадион в Черкизово вряд ли подойдут в виду сравнительно малой вместительности.

Не так много шансов и у Петербурга, поскольку против этого варианта категорически выступает «Спартак», что тоже читалось. Плюс 9 июля (предполагаемая дата матча) на «Газпром-Арене» запланирован концерт группы «Руки вверх». Плюс все хорошо помнят, как в северной столице пачками винтили болельщиков «Спартака» еще до приезда на стадион.

С другой стороны, нельзя отбрасывать важный политический мотив – Суперкубок мог бы стать своего рода компенсацией за отнятую Лигу чемпионов. Тем более, что стадион и город полностью готовы к проведению матча высшего уровня уровня.

Таким образом, вероятно, Суперкубок уедет в регионы. Наиболее оптимальным видится проведение праздника в Нижнем Новгороде, где есть классный стадион вместимостью 45 тысяч зрителей и опыт проведения матчей уровня РПЛ, набранный по ходу прошедшего сезона. Да и болельщикам обеих команд добираться будет сравнительно удобно. От Москвы вообще 4-6 часов на поезде.

Кроме того, местный губернатор Глеб Никитин неравнодушен к футболу. На днях он поздравил женскую мини-футбольную команду «Норманочка» с золотым дублем и назвал область столицей мини-футбола России. Успех закрепившегося в РПЛ «Нижнего Новгорода» также можно отнести и к его заслугам. Наверняка он захочет заполучить статусный матч, чтобы закрепить регион на футбольной карте страны. К тому же считается, что у Никитина хороший контакт с руководством РФС, а это весомый фактор.

Нюанс в том, что у местной полиции не самая хорошая репутация в футбольных кругах, а игра будет повышенной сложности и ажиотажа. Одно дело, если бы сошлись «Зенит» с «Локомотивом» и совсем другое дело – со «Спартаком». Тут и массовость выезда совсем иная, и уровень напряженности в отношениях болельщиков. А уж что будет твориться после игры… Нижегородским властям придется серьезно напрячься, чтобы одновременно и безопасность обеспечить, и праздник не испортить. Хотя московская полиция в воскресенье об этом не беспокоилась.

Имеют шансы побороться за Суперкубок и Сочи с Калининградом. У каждого города есть свои плюсы, но на юге страны будет курортный сезон, а это означает не самую удобную логистику и вопросы с размещением болельщиков. Что до западных рубежей, то Калининград принимал Суперкубок в прошлом году. Два раза подряд жирновато будет. А вот Екатеринбург и потерявшая место в элите и не очень-то футбольная Казань считаются аутсайдерами, хотя Геннадий Орлов уверяет, что матч проведут в столице Татарстана.

Если отталкиваться от опросов в телеграм-каналах и крупных спортивных СМИ, реальных вариантов у болельщиков, то есть главных клиентов шоу под названием футбол, три: Москва, Питер и НН. Последний кажется оптимальным. А куда хотелось бы поехать вам?