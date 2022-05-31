Гамид Агаларов: куда податься лучшему форварду сезона?

Гамид забил почти 50% от всего числа голов «Уфы», но даже этого не хватило, чтобы остаться с командой в РПЛ. Его уход из клуба-аутсайдера читался давно, а после вылета в ФНЛ, трансфер форварда стал лишь вопросом времени, который должен решиться вот-вот. Но куда он перейдет?

Стоит начать с того, что Гамид Агаларов и правда провел впечатляющий сезон, но даёт ли это право называть его классным футболистом? Увы, но пока нет. В истории футбола и даже РПЛ было много форвардов, которые угасали после одного хорошего года. Никто не застрахован от «синдрома второго сезона», в том числе Агаларов. Также нередки случаи, когда футболисты показывали себя на высочайшем уровне в клубе-середняке, но стоило им перейти в топ-клуб, как их способности тут же испарялись, далеко за примерами ходить не нужно: Роман Адамов, Резиуан Мирзов, Кирилл Панченко и другие.

Однако отрицать, что ФНЛ не является уровнем Гамида Агаларова будет глупо, и нападающему точно нужно возвращаться на высокий уровень. Очевидно, что самому нападающему хочется в топ-клуб РПЛ, но нужен ли он им? Кратко пробежимся по клубам первой восьмёрки.

«Зенит» - нет. Сергей Семак в последнее время чаще использует схему 4-3-3, где только один центрфорвард. Зачем нужен Агаларов к крепкой паре Сергеев-Алберто?

«Сочи» - спорно. Несмотря на богатое руководство, «Сочи» живет по средствам. Самым дорогим новичком южного клуба стал Викторьен Ангбан, купленный за 4 млн евро из французского клуба, а «Уфа», как известно, за Агаларова просит еще больше. Агаларов, возможно, стал бы неплохой заменой вероятно уходящему Кассьерре, но трансфер Гамида в «Сочи» представляется с трудом.

«Динамо» - нет. Тюкавин и Смолов бьются за место в основе, и им явно не нужен третий.

«Краснодар» - нет. Очевидно, что у «быков» другие цели и возможности на данный момент.

ЦСКА - нет. Заболотный, подрастающий Яковлев и возвращающиеся Чалов с Гайчем не нуждаются в подмоге.«Армейцам» для начала нужно разобраться с уже имеющимися игроками

«Локомотив» - нет. «Железнодорожники» давно находятся в поиске классного нападающего, и зимой на эту позицию был приобретён Ян Кухта, который наверняка станет основным и в следующем сезоне. Смысла тратиться на Агаларова практически нет.

«Ахмат» - нет. Андрею Талалаеву нужен форвард, но проблема в другом. «Ахмат» никогда в своей истории не тратил большие деньги на новичков и есть большие сомнения, что их трансферная философия допустит исключение и грозненцы внезапно купят Агаларова.

«Крылья Советов» - нет. Очевидно, что покупка российского форварда за пять млн евро тоже не вписывается в стиль самарского клуба, у которого даже после ухода Ивана Сергеева есть богатый выбор на позиции центрфорварда.

«Спартак» - нет. Московский клуб хоть и не вошёл в восьмёрку лучших команд последнего сезона, но не сказать о нём нельзя. «Спартак» мог бы себе позволить молодого и качественного нападающего за небольшие для их бюджета деньги, но зачем нужен Агаларов при живых и здоровых Соболеве и Николсоне?

В итоге, получается, что если не произойдет ничего экстраординарного, то у Агаларова есть шанс перейти только в «Сочи», да и то этот вариант тяжело назвать стопроцентным. Парадокс, но лучший бомбардир страны мало кому нужен. Возможно, это к лучшему, так как есть шанс сломать устоявшуюся систему, благодаря чему Гамид найдёт вариант где-то в Европе, а это куда интереснее, чем банальный и простой переезд в клуб деградирующей РПЛ.