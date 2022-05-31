ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гамид Агаларов: куда податься лучшему форварду сезона?

Гамид Агаларов стал одним из самых обсуждаемых футболистов чемпионата России-2021/22, в котором стал лучшим бомбардиром сезона с 19 голами, обогнав Дзюбу, Смолова, Полоза, Малкома и других звезд отечественного футбола, от которых мы привыкли видеть забитые мячи
Гамид Агаларов: куда податься лучшему форварду сезона?
31 мая 2022 23:33
автор: Никита Шмытов
автор фото: Глеб Черных / ФК "Уфа"

Гамид забил почти 50% от всего числа голов «Уфы», но даже этого не хватило, чтобы остаться с командой в РПЛ. Его уход из клуба-аутсайдера читался давно, а после вылета в ФНЛ, трансфер форварда стал лишь вопросом времени, который должен решиться вот-вот. Но куда он перейдет?

Стоит начать с того, что Гамид Агаларов и правда провел впечатляющий сезон, но даёт ли это право называть его классным футболистом? Увы, но пока нет. В истории футбола и даже РПЛ было много форвардов, которые угасали после одного хорошего года. Никто не застрахован от «синдрома второго сезона», в том числе Агаларов. Также нередки случаи, когда футболисты показывали себя на высочайшем уровне в клубе-середняке, но стоило им перейти в топ-клуб, как их способности тут же испарялись, далеко за примерами ходить не нужно: Роман Адамов, Резиуан Мирзов, Кирилл Панченко и другие.

Однако отрицать, что ФНЛ не является уровнем Гамида Агаларова будет глупо, и нападающему точно нужно возвращаться на высокий уровень. Очевидно, что самому нападающему хочется в топ-клуб РПЛ, но нужен ли он им? Кратко пробежимся по клубам первой восьмёрки.

«Зенит» - нет. Сергей Семак в последнее время чаще использует схему 4-3-3, где только один центрфорвард. Зачем нужен Агаларов к крепкой паре Сергеев-Алберто?

«Сочи» - спорно. Несмотря на богатое руководство, «Сочи» живет по средствам. Самым дорогим новичком южного клуба стал Викторьен Ангбан, купленный за 4 млн евро из французского клуба, а «Уфа», как известно, за Агаларова просит еще больше. Агаларов, возможно, стал бы неплохой заменой вероятно уходящему Кассьерре, но трансфер Гамида в «Сочи» представляется с трудом.

«Динамо» - нет. Тюкавин и Смолов бьются за место в основе, и им явно не нужен третий.

«Краснодар» - нет. Очевидно, что у «быков» другие цели и возможности на данный момент.

ЦСКА - нет. Заболотный, подрастающий Яковлев и возвращающиеся Чалов с Гайчем не нуждаются в подмоге.«Армейцам» для начала нужно разобраться с уже имеющимися игроками

«Локомотив» - нет. «Железнодорожники» давно находятся в поиске классного нападающего, и зимой на эту позицию был приобретён Ян Кухта, который наверняка станет основным и в следующем сезоне. Смысла тратиться на Агаларова практически нет.

«Ахмат» - нет. Андрею Талалаеву нужен форвард, но проблема в другом. «Ахмат» никогда в своей истории не тратил большие деньги на новичков и есть большие сомнения, что их трансферная философия допустит исключение и грозненцы внезапно купят Агаларова.

«Крылья Советов» - нет. Очевидно, что покупка российского форварда за пять млн евро тоже не вписывается в стиль самарского клуба, у которого даже после ухода Ивана Сергеева есть богатый выбор на позиции центрфорварда.

«Спартак» - нет. Московский клуб хоть и не вошёл в восьмёрку лучших команд последнего сезона, но не сказать о нём нельзя. «Спартак» мог бы себе позволить молодого и качественного нападающего за небольшие для их бюджета деньги, но зачем нужен Агаларов при живых и здоровых Соболеве и Николсоне?

В итоге, получается, что если не произойдет ничего экстраординарного, то у Агаларова есть шанс перейти только в «Сочи», да и то этот вариант тяжело назвать стопроцентным. Парадокс, но лучший бомбардир страны мало кому нужен. Возможно, это к лучшему, так как есть шанс сломать устоявшуюся систему, благодаря чему Гамид найдёт вариант где-то в Европе, а это куда интереснее, чем банальный и простой переезд в клуб деградирующей РПЛ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гамид Агаларов: куда податься лучшему форварду сезона?
Гамид Агаларов: куда податься лучшему форварду сезона?
Гамид Агаларов стал одним из самых обсуждаемых футболистов чемпионата России-2021/22, в котором стал лучшим бомбардиром сезона с 19 голами, обогнав Дзюбу, Смолова, Полоза, Малкома и других звезд отечественного футбола, от которых мы привыкли видеть забитые мячи
31.05.2022 23:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Фавориты за Суперкубок России – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород
Фавориты за Суперкубок России – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород
Кажется, есть вариант, который устроит обе стороны
31.05.2022 20:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Не хватило опыта и дури. Анализируем судьбу «Динамо»
Не хватило опыта и дури. Анализируем судьбу «Динамо»
Почему «Динамо» проиграло серебро РПЛ и Кубок России?
31.05.2022 10:24
Футбол
автор: Кирилл Шулика
«Еще споем вместе Bella Ciao». «Динамо» трогательно простилось со Шварцем
«Еще споем вместе Bella Ciao». «Динамо» трогательно простилось со Шварцем
Бело-голубые подали всем пример, как надо расставаться со своим тренером.
31.05.2022 10:10
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит» снова хочет уколоть «Спартак»? Что стоит за уходом Бакаева из стана красно-белых?
«Зенит» снова хочет уколоть «Спартак»? Что стоит за уходом Бакаева из стана красно-белых?
«Спартак» спустя долгие годы сумел завоевать Кубок России в нереально накаленном финальном матче против «Динамо». Это был матч, к которому должен стремиться весь российский футбол, но несмотря на всю радость красно-белых, есть и печальные известия. На пике уйдет Самюэль Жиго, но если об его трансфере было известно давно, то в уход Зелимхана Бакаева верили не все.
30.05.2022 20:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22
Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22
Список велик, как никогда.
30.05.2022 20:21
Футбол
автор: Артем Зибрак
БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным
БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным
По итогам прошедшего финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу – 2022 эксклюзивный комментарий «Советскому спорту» дал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
30.05.2022 19:47
Футбол
автор: Сергей Иванов
Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России
Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России
Распроданные моментально билеты, скандал с перекупщиками, расчёт на 50 тысяч зрителей, а в итоге пришлось разместить 70, драма на последних минутах с незабитым пенальти, потеря главного тренера и возможная потеря акционера - и все это про финал Кубка России!
30.05.2022 19:14
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Туманные перспективы. В «Спартаке» грядет революция: уйдут Федун, Бакаев, Жиго и даже Ваноли
Туманные перспективы. В «Спартаке» грядет революция: уйдут Федун, Бакаев, Жиго и даже Ваноли
Смена руководства никогда не бывает кстати, но сейчас в «Спартаке» слишком много вопросов без ответов
30.05.2022 16:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Глушаков «Динамо» пригодился бы. Возраст? Он в «Химках» по 12 км пробегал
Алексей Сафонов: Глушаков «Динамо» пригодился бы. Возраст? Он в «Химках» по 12 км пробегал
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлением о финале Кубка России и прокомментировал новые трансферные слухи.
30.05.2022 15:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесоты Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Кирилл Капризов — о «синдроме второго сезона», фаворитах «Колдер Трофи» и американской визе
Лучший российский легионер регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 Кирилл Капризов дал большую пресс-конференцию в Москве, в том числе эксклюзивно пообщавшись с корреспондентом «Плеймейкера».
Правила жизни Саши Кокорина. Как дела у нашего легионера «Фиорентины»
Минувший сезон Александр Кокорин просидел в запасе флорентийской команды, но возвращаться в Россию он, по словам его агента, не торопится. «Плеймейкер» вспоминает высказывания нападающего, который отправлялся в Италию за трофеями, а теперь ходит в неудачниках.
Ждем великую дуэль Василевский — Шестеркин! Как русский вратарь вывел «рейнджеров» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уверенно переиграл «Каролину» (6:2) благодаря сделавшему 37 сэйвов Игорю Шестеркину и теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли с «Тампой».
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика