«Уфа» рассматривает возможность продажи нападающего клуба Гамида Агаларова за пять миллионов евро

Руководство «Уфы» установило ценник на форварда клуба Гамида Агаларова. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что с уфимцами уже связывались команды, готовые подписать 21-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Согласно информации источника, клуб из Башкортостана планирует заработать на продаже игрока не менее пяти миллионов евро. Однако потенциальных покупателей отпугивает данная сумма.

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Добавим, что «Уфа» покинула РПЛ по итогам сезона, уступив «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.