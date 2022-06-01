Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина

КАК ПОПАЛИ В СТЫКИ?

Шотландия в отборочном турнире попала в крепкую группу, в которой фаворитом можно было назвать только Данию, да и то с натяжкой. Помимо них, конкуренцию составляли сборные Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии. Шотландцы проиграли первый матч Дании, но после этого не проиграли ни одной встречи, в том числе удалось вернуть должок фаворитам, обыграв их на своём поле со счётом 2:0. В итоге - чистейшее второе место с семиочковым запасом от преследователей.

Украине с группой повезло меньше: Казахстан, Босния и Герцеговина, Финляндия и Франция. Подопечные Александра Петракова не проиграли ни разу, дважды одержав победы и шесть раз сыграв вничью. Главная гордость - два матча со счётом 1:1 со звёздной Францией, но и этого едва хватило - украинцы набрали всего на одно очко больше финнов, благодаря чему получили шанс играть в стыках.

СОСТАВЫ

Перед Александром Петраковым предстал тяжелейший выбор, в связи с малой игровой практикой украинских футболистов, числящихся в украинских клубах. За последние несколько месяцев у них только несколько товарищеских матчей. Однако главный тренер сделал свой выбор:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

Ощутимых потерь нет, вызваны лучшие из доступных.

У главного тренера Шотландии Стива Кларка главные звёзды в строю, за исключением одного. Точно не сможет помочь футболист «Арсенала» Киран Тирни, восстанавливающий после операции на колене.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

● Победитель финала отправится в группу «B», где их уже ожидают сборные Ирана, Англии и США

● Полузащитник Александр Зубков по результатам сезона стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша», который тренирует экс-тренер сборной России Станислав Черчесов

● Украина и Шотландия в истории встречались всего дважды - в рамках отбора на ЧЕ-08. Тогда в Киеве сильнее оказались хозяева (2:0), а в Глазго шотландцы выиграли (3:1)

● Сборная Украины за последний месяц провела три товарищеских матча: против «Боруссии» из Мёнхенглабаха (2:1), «Эмполи» (3:1), «Риеки» (1:1)

● Встречу обслужит нидерландский арбитр Данни Маккели, который в последних десяти матчах не назначил ни одного пенальти и показал всего одну красную карточку