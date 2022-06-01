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Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина

Несколько месяцев назад определились 29 участников чемпионата мира-2022, и остались лишь три вакантных места, за которые поборются между собой восемь сборных из разных частей планеты. Первым стыковым матчем станет европейская баталия, которая была перенесена на более поздний срок. Первого июня, в 21:45, сборные Украины и Шотландии проведут матч на «Хэмпдэн Парк» в Глазго, победитель которого отправится в финал против Уэльса. Превью предстоящей встречи - в нашем материале.
Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина
01 июня 2022 10:31
автор: Никита Шмытов
автор фото: SNS Group

КАК ПОПАЛИ В СТЫКИ?

Шотландия в отборочном турнире попала в крепкую группу, в которой фаворитом можно было назвать только Данию, да и то с натяжкой. Помимо них, конкуренцию составляли сборные Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии. Шотландцы проиграли первый матч Дании, но после этого не проиграли ни одной встречи, в том числе удалось вернуть должок фаворитам, обыграв их на своём поле со счётом 2:0. В итоге - чистейшее второе место с семиочковым запасом от преследователей.

Украине с группой повезло меньше: Казахстан, Босния и Герцеговина, Финляндия и Франция. Подопечные Александра Петракова не проиграли ни разу, дважды одержав победы и шесть раз сыграв вничью. Главная гордость - два матча со счётом 1:1 со звёздной Францией, но и этого едва хватило - украинцы набрали всего на одно очко больше финнов, благодаря чему получили шанс играть в стыках.

СОСТАВЫ

Перед Александром Петраковым предстал тяжелейший выбор, в связи с малой игровой практикой украинских футболистов, числящихся в украинских клубах. За последние несколько месяцев у них только несколько товарищеских матчей. Однако главный тренер сделал свой выбор:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

Ощутимых потерь нет, вызваны лучшие из доступных.

У главного тренера Шотландии Стива Кларка главные звёзды в строю, за исключением одного. Точно не сможет помочь футболист «Арсенала» Киран Тирни, восстанавливающий после операции на колене.

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Украина и Шотландия в истории встречались всего дважды - в рамках отбора на ЧЕ-08. Тогда в Киеве сильнее оказались хозяева (2:0), а в Глазго шотландцы выиграли (3:1)

Сборная Украины за последний месяц провела три товарищеских матча: против «Боруссии» из Мёнхенглабаха (2:1), «Эмполи» (3:1), «Риеки» (1:1)

Встречу обслужит нидерландский арбитр Данни Маккели, который в последних десяти матчах не назначил ни одного пенальти и показал всего одну красную карточку

источник: «Советский спорт»
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Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина
Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина
Несколько месяцев назад определились 29 участников чемпионата мира-2022, и остались лишь три вакантных места, за которые поборются между собой восемь сборных из разных частей планеты. Первым стыковым матчем станет европейская баталия, которая была перенесена на более поздний срок. Первого июня, в 21:45, сборные Украины и Шотландии проведут матч на «Хэмпдэн Парк» в Глазго, победитель которого отправится в финал против Уэльса. Превью предстоящей встречи - в нашем материале.
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