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Украина в шаге от ЧМ-2022! Ярмоленко и Яремчук уложили на лопатки Шотландию

В полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира в Катар Украина в Глазго победила Шотландию (3:1).
Украина в шаге от ЧМ-2022! Ярмоленко и Яремчук уложили на лопатки Шотландию
01 июня 2022 23:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: UEFA.com

ЗИНЧЕНКО ПРОТИВ РОБЕРТСОНА

Матч с командой Шотландии для сборной Украины имел колоссальное значение, в том числе и потому, что в нем разыгрывалась возможность поспорить с Уэльсом за путевку на чемпионат мира в Катар, но усложнялся тем, что проводился в Глазго, где хозяева традиционно сильны. Что, кстати, показал и «Рейнджерс», добравшийся до финала Лиги Европы во многом благодаря хорошей игре в родных стенах.

Александр Петраков выставил в старте всех звезд от Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко до Руслана Малиновского и Романа Яремчука. А у «горцев» обращали на себя внимание 39-летний вратарь Крэйг Гордон, Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей. Такое вот продолжение противостояния «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в лице Зинченко и Робертсона.

Шотландцы всерьез опасались украинских легионеров с опытом игры в АПЛ, серии A и Португалии, так что выбрали расстановку с тремя центральными защитниками – 3-4-2-1.

ФОКУС ЯРМОЛЕНКО

Гости вышли на игру очень заряженными, чему подтверждением два предупреждения уже к 11-й минуте – Яремчуку и Малиновскому. И что характерно, за фолы на чужой половине поля. В целом в первом тайме они смотрелись инициативнее соперника. Наиболее активен на острие был Яремчук, а лучший момент имел Ярмоленко, чей удар с близкого расстояния со второй попытки накрыл Гордон.

А у шотландцев главная роль в созидании принадлежит Робертсону, подключавшемуся ко всем без исключения атакам. Он замотал Александра Караваева, через фланг которого проходило большинство подач. Но то ли мерсисайдцу не хватало точности, то ли партнеры реагировали не лучшим образом, но до реальных моментов дело толком не доходило.

Украинцы по составу превосходили соперника, больше владели мячом и лучше комбинировали в середине поля, так что заслуженно открыли счет. Малиновский вернулся в линию обороны, получил мяч и оттуда роскошно забросил мяч за спины защитникам на ход Ярмоленко. Тот выскочил один на один с Гордоном и с линии штрафной технично его перебросил. Для него это 45 гол в желто-синей футболке.

БУЩАН ИГРАЕТ НА НЕРВАХ

В раздевалке украинцы получили дополнительный заряд энергии и в начале второго тайма удвоили преимущество – Забарный протащил мяч к штрафной и откинул мяч Ярмоленко, но не очень удобно, и нападающему пришлось покатить его на фланг Караваеву, чью подачу на дальней штанге хладнокровно замкнул Яремчук.

Шотландцы и рады были бы броситься отыгрываться, да гостей так вдохновил успех, что они включили «Барселона»-стайл, практически не позволяя сопернику вернуть его себе. Иногда желто-синие даже заигрывались, слишком активно задействуя вратаря Георгия Бущана и однажды даже чуть его не подставили, но накрывший кипера Каллум Макгрегор в створ не попал.

Лишь с середины тайма хозяевам удалось отобрать мяч и начать нагнетать давление на штрафную соперника. Великолепный момент имел Макгинн, успевший к выроненному Бущаном мячу, но и этот момент завершился промахом. Рано или поздно нервная игра вратаря должна была сказаться. Так и получилось за 10 минут до конца, когда Бущан неудачно кулаком выбил мяч на ногу Макгрегору, а затем пропустил несильный удар между рук.

К чести украинцев, они не стали прижиматься к штрафной и уверенно довели матч до победы, которая оказалась даже крупнее – Артем Довбик с третьей попытки реализовал контратаку, пробив Гордону в ближний угол. Из Британии подопечные Петракова не уезжают, 5 июня их ждет матч в Кардиффе с командой Уэльса.

ЧМ-2022
Стыковые матчи
Полуфинал

Шотландия – Украина – 1:2 (0:1)

Голы: Ярмоленко, 33 – 0:1. Яремчук, 49 – 0:2. Макгрегор, 79 – 1:2. Довбик, 90+5 – 1:3.

Шотландия: Гордон, Мактоминей, Хэнли, Купер (Хендри, 68), Хики, Робертсон, Гилмор (Армстронг, 68), Макгрегор, Макгинн, Адамс, Дайкс (Кристи, 46).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 90+4), Ярмоленко (Зубков, 78), Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 78).

Предупреждения: Яремчук, 5. Малиновский, 11. Дайкс, 45. Макгинн, 59.

Судья: Маккели (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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