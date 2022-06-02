Не фурия, а чау-чау. Испания играла лениво и упустила победу над Португалией в Лиге наций

РОНАЛДУ В ЗАПАСЕ

В этом году июнь – время Лиги наций. Жаль, конечно, что российские болельщики начинают забывать, что такое матчи нашей сборной, зато игры лучших команд возможность смотреть еще есть. В четверг главным было противостояние Испании и Португалии из элитного дивизиона.

Если атакующий выбор Луиса Энрике не стал сюрпризом – его команда всегда играет в одном комбинационном стиле в расстановке 4-3-3, – то решение Фернанду Сантуша выставить только одного профильного центрального защитника (да и тот вечный Пепе) удивил.

Сенсация обратного плана – Криштиану Роналду в запасе, а трио нападающих составили Отавио (менялся местами с Бернарду Силвой), Рафаэл Леау и Андре Силва, более полезные при прессинге.

Не было на игре Давида де Хеа, но об этом было известно заранее. Он не был вызван Луисом Энрике. Видимо, невысокий уровень его игры ногами для тренера перевешивает его способности к спасениям.

КАК РАЗДАЕТ ГАВИ!

Поначалу стартовый план Сантуша работал неплохо. Его команде удавалось прессингом тормозить развитие атак соперника, а невысокий темп помогал расставляться на своей половине поля, не позволяя растянуть линии по флангам. У гостей был первый яркий момент – Рафаэл Геррейру на краю разделался с Сесаром Аспиликуэтой и выложил мяч в центр Леау, но тот пробил выше.

«Красная фурия» к своим возможностям отнеслась более щепетильно и что показательно – в контратаке. Гави подхватил мяч на своей половине (Леау неудачно отпасовал от лицевой), разогнал атаку и покатил направо. Альваро Мората пропустил мяч на Пабло Сарабию, открылся в свободной зоне и получил изящную передачу в касание, оказавшись прямо перед воротами. И даже не забрался в офсайд.

Гави у хозяев был самым ярким игроком первого тайма. Он поучаствовал в обоих голевых моментах, создав таковой и Карлосу Солеру, но тот метров с 12 пробил точно по центру, а на добивании оказался не точен. А ведь парню нет даже 18!

У португальцев же его уровень держал только Отавио – роскошной передачей вразрез поймал оборону соперника на противоходе, но Андре Силва пробил мимо не только поторопившегося с выходом Уная Симона, но и дальнего угла.

ИСПАНЦЫ ПОТОРОПИЛИСЬ УЙТИ В РАЗДЕВАЛКУ

Во втором тайме все чаще ловил себя на мысли, что этот матч не очень-то командам и нужен. Не так давно УЕФА заменил Лигой наций товарищеские матчи, чтобы повысить к ним зрительский интерес. Но значимым этот турнир не стал, поэтому топовым футболистам, проведшим тяжелейший сезон, уже не хватает эмоций. Может, резервисты выкладывались бы больше, но официальный статус игры требует от тренеров выставлять боевые составы. Получается ни рыба, ни мясо.

«Фурия роха» играла довольно-таки лениво и до забитого мяча, а уж после вообще никуда не торопилась, без стеснения перекатывая мяч в зонах, где поменьше давления. Португальцы пытались перехватить инициативу, но не столько по собственному желанию, сколько понимая ожидания болельщиков и журналистов.

Игра проходила слишком уж равномерно, несмотря на визуально значимые замены – во втором тайме появились Роналду, Рубен Невеш, Гонсалу Гедеш, Коке, Дани Ольмо. Португальцы не продемонстрировали никакой командной игры и внятной структуры, а только группу звездных футболистов. Даже гол получился таким, на мастерстве отдельных игроков. В первую очередь Жоау Канселу – разыграл на краю стеночку и зряче прострелил в центр одинокому Орте. Хозяева к тому моменту мысленно пили воду в раздевалке.

Только после этого испанцы вернулись на поле и создали убойный момент, но Жорди Альба головой метров с восьми пробил мимо, а на большее времени не оставалось. В целом по матчу испанцы были лучше соперника, так что сами виноваты в этой потере очков. Самой ленивой породой собак считается чау-чау, и вот сегодня Испания была таковой. Что особенно обидно при том уровне, на который способна команда.

ЛИГА НАЦИЙ

ЛИГА А

1-й ТУР

Испания – Португалия – 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 25 – 1:0. Орта, 82 – 1:1.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Диего Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер (Коке, 63), Гави (Маркос Льоренте, 81), Сарабия, Ферран Торрес (Ольмо, 63), Мората (де Томас, 70).

Португалия: Мейрелеш, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Моутинью (Невеш, 46), Бруну Фернандеш (Нунеш, 81), Отавио (Гедеш, 62), Бернарду Силва, Леау (Орта, 72), Андре Силва (Роналду, 62).

Предупреждения: Сарабия, 36. Моутинью, 38. Бернарду Силва, 39. Диего Льоренте, 72. Нунеш, 83. Бускетс, 90+2.

Судья: Беннетт (Англия).