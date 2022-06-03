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Италия – Германия – матч, который будет жарким!

Четвертого мая состоится один из самых интересных матчей первого тура Лиги наций-2022/23, в котором на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье сборная Италии встретит сборную Германию. Разбор всех предыгровых нюансов предстоящей встречи - в нашем материале.
Италия – Германия – матч, который будет жарким!
03 июня 2022 18:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: Bleacher Report

МОТИВАЦИЯ СОПЕРНИКОВ

Итальянцы в очередной раз пролетели мимо Чемпионата Мира, поэтому главной их мотивацией и ближайшим выигранным турниром может стать только Лига Наций. К тому же, на днях «скуадра-адзурра» проиграла в матче Финалиссимы, в котором Месси и другие аргентинцы показали себя куда лучше. Если результаты не улучшатся, то Роберто Манчини рискует потерять свое место работы. У Италии тяжелые времена.

Германия находится только в стадии перерождения и перестройки вместе с новым главным тренером Ханси Фликом. На последних двух крупных международных турнирах (ЧМ-18 и ЧЕ-20) немцы не проходили дальше ⅛ финала, а в предыдущих сезонах Лиги наций команда оставалась всего лишь второй в группе. Лига наций - это отличный повод доказать, что прошлые неудачи были стечением обстоятельств и «немецкая машина» все еще остается грозной силой в мировом футболе. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

СОСТАВЫ

Флик отменил эмбарго на зрелых игроков и вызывает всех сильнейших, в том числе 32-летнего Томаса Мюллера. Из звезд не хватает только Тони Крооса, но он давно закончил выступления за сборную страны. Если же сравнивать с предыдущими заявками, то сразу можно заметить отсутствие Робина Госенса и Флориана Нойхауса. Полная заявка немецкого коллектива:

Стартовый состав и схему Флика предугадать трудно, так как главный тренер продолжает экспериментировать. Не исключено, что Гнабри и Сане выйдут на позиции латералей, что уже тестировалось в предыдущих встречах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ:

У Роберто Манчини тоже богатый выбор из игроков, но есть одна проблема. Многие игроки национальной сборной провели по 40-50 игр за сезон, плюс к этому матч с аргентинцами был сыгран всего три дня назад. Возможно, придется пойти на ротацию, так как не все игроки готовы выдержать такой график.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ИТАЛИИ:

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● Германия проиграла последний матч Лиги наций сборной Испании со счетом 0:6, хотя команде требовалось всего одно очко. Один из самых провальных матчей в истории немецкой сборной
● Германия проиграла один матч из десяти последних (0:1 - Англии)
● Италия выиграла всего три матча из десяти последних
● Германия набрала 27 очков из 30 возможных в отборочном этапе к ЧМ-22, а разница мячей составила 36-4
● Три последних очных матча прошли в 2016 году, два из которых завершились ничьей и один раз Германия была сильнее со счетом 4:1
● Отдельного внимания требует арбитр матча Срджан Йованович, показавший четыре красные карточки и 44 желтые в десяти последних встречах. Сурово.

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источник: «Советский спорт»
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