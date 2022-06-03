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В Англию – через Ростов, Кононов снова хочет тренировать. Обзор слухов и инсайдов

Трансферный дайджест за второе июня, собранный из фактов, инсайдов, слухов и другой информации, касающейся переходов футболистов в мировом футболе.
В Англию – через Ростов, Кононов снова хочет тренировать. Обзор слухов и инсайдов
03 июня 2022 18:43
автор: Никита Шмытов

РОССИЯ

В «Ростов» вернётся самый дорогой актив команды, но ненадолго. Матиас Норманн играл в прошедшем сезоне за английский «Норвич», который вылетел в чемпионшип и отказался выкупать права на норвежца. Теперь агенты игрока ищут другие варианты в Европе, но делают акцент на английских клубах. Вероятнее всего, желто-синие не будут препятствовать уходу Норманна.

«Ахмат» недавно объявил об уходе шести футболистов, а в ближайшее время клуб подпишет двух новичков. Ими станут Даниил Корнюшин и Владимир Ильин из «Краснодара», последний из которых ранее уже играл за «быков».

«Локомотив» близок к трансферу 21-летнего Лукаса Фассона за три миллиона евро. Бразильский защитник из «Атлетико Паранаэнсе» идеально вписывается в схему купили-развили-продали подороже, к которой стремятся «железнодорожники».

«Зенит» продолжает искать пути решения главной своей проблемы. Клуб никак не определится с новым голкипером. «РБ Спорт» сообщает, что трансфер Ильи Лантратова за 3.5 был уже согласован, но руководство питерского клуба в последний момент отменило сделку. Что именно послужило поводом для такой реакции - неизвестно.

Но активнее всех стал «Матч-ТВ», который предоставил аж три инсайда, каждый из которых по-своему интересен:

1. Третий вратарь «Спартака» Илья Свинов разочаровался малой игровой практикой в Москве, и поэтому желает вернуться в «Факел» - из него голкипер переходил в декабре 2021 года. К счастью для Свинова, бывший клуб отвечает взаимностью, поэтому все предпосылки для осуществления аренды есть.

2. Артём Дзюба не подпишет контракт с клубом РПЛ, приоритетом для него остается Европа, а самым очевидным вариантом является чемпионат Турции.

3. Олег Кононов с ноября 2020 года пребывает в состоянии безработицы, но тульский «Арсенал» готов нарушить покой экс-тренера «Спартака». Главное, чтобы клуб получил лицензию для ФНЛ.

АНГЛИЯ

«Манчестер Юнайтед» продолжает фильтровать состав, и сегодня эта участь коснулась Хуана Маты, с которым английским клуб отказался продлевать контракт. В 2014 году испанец переходил из «Челси» за 45 млн евро, а спустя восемь лет уходит с 285 матчами в футболе «дьяволов», в трети которых Хуан отметился голом или голевой передачей.

После ухода Романа Абрамовича из «Челси» в подвешенном состоянии осталась директор клуба Марина Грановская, отвечающая за трансферы «синих» с 2014 года. Вероятнее всего, уже его преемник будет заниматься трансфером Ромелу Лукаку, к которому теперь есть интерес не только из «Интера» и «Тоттенхэма», но и из «Барселоны», рассматривающая бельгийца в роли запасного варианта на случай срыва сделки по Левандовскому.

ИСПАНИЯ

«Реал» не брезгует свободными агентами и – уж тем более, если это один из лучших представителей мира на своей позиции. Антонио Рюдигер провёл потрясающий сезон, но «Челси» не удалось убедить 29-летнего игрока переподписать контракт. Теперь Анчелотти больше не придётся ставить Начо на важные матчи в стартовый состав. Немец перебрался в «Реал» совершенно бесплатно.

И если в Мадриде подписали защитника, то в Каталонии ищут, куда можно «спихнуть» ненужного игрока. Клеман Лангле не вписывается в планы Хави, и центрдеф может отправиться в «Тоттенхэм» на правах двухлетней аренды.

ИТАЛИЯ

Несмотря на интерес к Пауло Дибале чуть ли не всех топ-клубов мира, сам аргентинец заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Серии А. Неужели очередной намек на переход в «Интер»? Эту же информацию подтверждает La Gazzetta dello Sport добавляя, что Дибала отказался от конкретных предложений «Ньюкасла», «Боруссии» из Дортмунда и «Севильи».

Тем временем уже бывший клуб Дибалы «Ювентус» работает сразу в нескольких направлениях. Помимо Погба, клуб был намерен подписать Ди Марию, однако в тренерском штабе не уверены, что экс-игрок «ПСЖ» является лучшим вариантом для усилении атаки, из-за чего переговоры с игроком были приостановлены. Зато «синьора» нашла идеальный вариант на замену Морате, по трансферу которого не удаётся договориться с «Атлетико». В Турин могут пригласить Тимо Вернера или Габриэл Жезус, которым не всегда находится место в составе в нынешних клубах.

источник: «Советский спорт»
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