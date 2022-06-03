Межконтинентальное «финалище»

Огненная «Финалиссима» в среду - как ответ всем сомневающимся в необходимости еще одного топового турнира в России. Особенно в период межсезонья. Особенно при нашей «удобной» системе «осень – весна», когда стадионы пол-лета пустуют. Особенно сейчас, когда мы активно судимся с ФИФА и УЕФА.

Там, за рубежом, давно уже поняли, что хорошего футбола много не бывает. Да и конкуренция между решающими структурами всегда добавляет свежей крови и лишней не бывает. Может, всё-таки вдохновиться нам очередным качественным турниром оттуда и заодно как следует подумать над Кубком лиги?

Что любопытно, «Финалиссиму» Союз европейских футбольных ассоциаций особо не рекламировал, в отличие от остальных своих турниров, где пиар начинался сильно заранее. Видимо, были абсолютно уверены в притягательной силе афиши «Италия - Аргентина». Оно и понятно. И с той, и с другой стороны на поле «Уэмбли» вышли настоящие легенды. У итальянцев - 35-летний защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и уже покинувший туринский клуб 37-летний Джорджо Кьелини. Практически бессменный капитан «Скуадра Адзурра» провел свой 117-й и последний матч за сборную.

Кстати, потерять Кьеллини Италия могла еще в 2018 году. Тогда Джорджо так расстроился из-за непопадания родной сборной на ЧМ-2018, что объявил о завершении международной карьеры. Но скажем спасибо главному наставнику «Скуадра Адзурра» Роберто Манчини, который и убедил защитника вернуться. Главный тренер сборной вообще всегда очень верил и ставил на эту пару - Бонуччи/Кьеллини. Но как после матча верно отметил Джорджо, «нас ждет трудный период, мы переживаем смену эпох».

Что касается Аргентины, то она пока не обходится без семикратного обладателя «Золотого мяча» - Лионеля Месси. Именно он и задавал настроение своей команде и надо сказать - успешно. В компании не менее талантливых Анхеля Ди Марии, Пауло Дибала и Родриго Де Пауля. «Альбиселеста» играла расслабленно, но красиво. Казалось, что итальянцы приехали на «Уэмбли» доказать что-то себе и, может, прыгнуть выше головы, а аргентинцы - просто решили поиграть в свое удовольствие. И это сработало. Три мяча в ворота итальянского голкипера Доннаруммы было положено легко и непринужденно. Но все-таки надо отдать должное вратарю «Скуадра Адзурра» - когда его сборная уже практически сдалась, он продолжал работать за всех и спас главного тренера итальянцев от еще более унизительного счета. Ведь Италия подошла к этому матчу с мировым рекордом - 37 встреч подряд без поражений.

Так что, новый межконтинентальный турнир под зазывающим названием «Финалиссима» (что в переводе на русский будет звучать как «финалище»), доказал на днях свое право на существование. Главная цель кубка - укрепить связи УЕФА и КОНМЕБОЛ. Решили, что пора хоть немного ослабить влияние ФИФА. После очередной попытки Международной федерации футбола в лице ее президента Джанни Инфантино продавить идею о двухгодичном цикле ЧМ, континентальным конфедерациями не оставалось ничего иного как искать пути к активному сотрудничеству. Креатив удался. Даже и без рекламы. Первый блин - не комом. Теперь раз в четыре года будем наслаждаться противостоянием, в котором чемпион Европы и победитель Кубка Америки будут решать, кто круче. Пока - круче Аргентина. Несравненный Лео поднял вчера над головой свой 40-й трофей. А,«Альбиселеста» под началом 44-летнего Лионеля Скалони, в которого поначалу никто не верил, продлила свою беспроигрышную серию до 32 матчей. Так что, теперь сборную Аргентины все чаще называют не «Альбиселеста», а - «Скалонета».