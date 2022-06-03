ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Межконтинентальное «финалище»

УЕФА и КОНМЕБОЛ решили дружить против ФИФА и возродили идею Кубка Артемио Франки. Теперь у нас есть что-то вроде Суперкубка мира - симпатичный и конкуретноспособный трофей «Финалиссима».
Межконтинентальное «финалище»
03 июня 2022 19:07
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: УЕФА

Огненная «Финалиссима» в среду - как ответ всем сомневающимся в необходимости еще одного топового турнира в России. Особенно в период межсезонья. Особенно при нашей «удобной» системе «осень – весна», когда стадионы пол-лета пустуют. Особенно сейчас, когда мы активно судимся с ФИФА и УЕФА.

Там, за рубежом, давно уже поняли, что хорошего футбола много не бывает. Да и конкуренция между решающими структурами всегда добавляет свежей крови и лишней не бывает. Может, всё-таки вдохновиться нам очередным качественным турниром оттуда и заодно как следует подумать над Кубком лиги?

Что любопытно, «Финалиссиму» Союз европейских футбольных ассоциаций особо не рекламировал, в отличие от остальных своих турниров, где пиар начинался сильно заранее. Видимо, были абсолютно уверены в притягательной силе афиши «Италия - Аргентина». Оно и понятно. И с той, и с другой стороны на поле «Уэмбли» вышли настоящие легенды. У итальянцев - 35-летний защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и уже покинувший туринский клуб 37-летний Джорджо Кьелини. Практически бессменный капитан «Скуадра Адзурра» провел свой 117-й и последний матч за сборную.

Кстати, потерять Кьеллини Италия могла еще в 2018 году. Тогда Джорджо так расстроился из-за непопадания родной сборной на ЧМ-2018, что объявил о завершении международной карьеры. Но скажем спасибо главному наставнику «Скуадра Адзурра» Роберто Манчини, который и убедил защитника вернуться. Главный тренер сборной вообще всегда очень верил и ставил на эту пару - Бонуччи/Кьеллини. Но как после матча верно отметил Джорджо, «нас ждет трудный период, мы переживаем смену эпох».

Что касается Аргентины, то она пока не обходится без семикратного обладателя «Золотого мяча» - Лионеля Месси. Именно он и задавал настроение своей команде и надо сказать - успешно. В компании не менее талантливых Анхеля Ди Марии, Пауло Дибала и Родриго Де Пауля. «Альбиселеста» играла расслабленно, но красиво. Казалось, что итальянцы приехали на «Уэмбли» доказать что-то себе и, может, прыгнуть выше головы, а аргентинцы - просто решили поиграть в свое удовольствие. И это сработало. Три мяча в ворота итальянского голкипера Доннаруммы было положено легко и непринужденно. Но все-таки надо отдать должное вратарю «Скуадра Адзурра» - когда его сборная уже практически сдалась, он продолжал работать за всех и спас главного тренера итальянцев от еще более унизительного счета. Ведь Италия подошла к этому матчу с мировым рекордом - 37 встреч подряд без поражений.

Так что, новый межконтинентальный турнир под зазывающим названием «Финалиссима» (что в переводе на русский будет звучать как «финалище»), доказал на днях свое право на существование. Главная цель кубка - укрепить связи УЕФА и КОНМЕБОЛ. Решили, что пора хоть немного ослабить влияние ФИФА. После очередной попытки Международной федерации футбола в лице ее президента Джанни Инфантино продавить идею о двухгодичном цикле ЧМ, континентальным конфедерациями не оставалось ничего иного как искать пути к активному сотрудничеству. Креатив удался. Даже и без рекламы. Первый блин - не комом. Теперь раз в четыре года будем наслаждаться противостоянием, в котором чемпион Европы и победитель Кубка Америки будут решать, кто круче. Пока - круче Аргентина. Несравненный Лео поднял вчера над головой свой 40-й трофей. А,«Альбиселеста» под началом 44-летнего Лионеля Скалони, в которого поначалу никто не верил, продлила свою беспроигрышную серию до 32 матчей. Так что, теперь сборную Аргентины все чаще называют не «Альбиселеста», а - «Скалонета».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Межконтинентальное «финалище»
Межконтинентальное «финалище»
УЕФА и КОНМЕБОЛ решили дружить против ФИФА и возродили идею Кубка Артемио Франки. Теперь у нас есть что-то вроде Суперкубка мира - симпатичный и конкуретноспособный трофей «Финалиссима».
03.06.2022 19:07
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В Англию – через Ростов, Кононов снова хочет тренировать. Обзор слухов и инсайдов
В Англию – через Ростов, Кононов снова хочет тренировать. Обзор слухов и инсайдов
Трансферный дайджест за второе июня, собранный из фактов, инсайдов, слухов и другой информации, касающейся переходов футболистов в мировом футболе.
03.06.2022 18:43
Футбол
автор: Никита Шмытов
Италия – Германия – матч, который будет жарким!
Италия – Германия – матч, который будет жарким!
Четвертого мая состоится один из самых интересных матчей первого тура Лиги наций-2022/23, в котором на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье сборная Италии встретит сборную Германию. Разбор всех предыгровых нюансов предстоящей встречи - в нашем материале.
03.06.2022 18:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Не фурия, а чау-чау. Испания играла лениво и упустила победу над Португалией в Лиге наций
Не фурия, а чау-чау. Испания играла лениво и упустила победу над Португалией в Лиге наций
Сборная Испании стартовала в Лиге наций с ничьей – 1:1. Роналду вышел на замену, но не забил.
02.06.2022 23:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кто на выход, кто на вход. Обзор трансферных новостей межсезонья
Кто на выход, кто на вход. Обзор трансферных новостей межсезонья
С завершением сезона в европейском футболе началась трансферная кампания. О наиболее знаковых событиях, которые ожидаются или уже подтверждены – в нашем обзоре.
02.06.2022 19:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч победителей. Испания – Португалия вступают в новую Лигу наций!
Матч победителей. Испания – Португалия вступают в новую Лигу наций!
Лига Наций – относительно новый футбольный турнир, которому в этом году исполнится всего четыре года, но матчи которого уже успели навести много шуму. Сегодня, в 21:45 свой очный матч проведут победитель первого турнира и финалист второго. Испания - Португалия – матч, который украсит вашу субботу!
02.06.2022 19:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Украина в шаге от ЧМ-2022! Ярмоленко и Яремчук уложили на лопатки Шотландию
Украина в шаге от ЧМ-2022! Ярмоленко и Яремчук уложили на лопатки Шотландию
В полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира в Катар Украина в Глазго победила Шотландию (3:1).
01.06.2022 23:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ручное управление в футбольных низах. Кем и как наполняется ФНЛ
Ручное управление в футбольных низах. Кем и как наполняется ФНЛ
После небольшой паузы нас ждет, возможно, один из самых насыщенных и непредсказуемых сезонов в ФНЛ. Во всяком случае, сейчас, для этого стараются губернаторы всевозможных российских областей, РФС, владельцы клубов и, конечно, лично Леонид Слуцкий, устроивший всего за один день настоящую трансферную бурю.
01.06.2022 22:17
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Теперь мы под «защитой». В России активирован закон о fan-ID
Теперь мы под «защитой». В России активирован закон о fan-ID
Болельщики выступили против введения специальных паспортов для посещения матчей уже давно, а вот клубам пришлось выбрать более витиеватый путь, но который все равно приведет всех к одному пункту назначения. Главное, чтобы он не стал конечным для нашего футбола.
01.06.2022 21:53
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина
Сегодня отложенные стыки к чемпионату мира! Играют Шотландия – Украина
Несколько месяцев назад определились 29 участников чемпионата мира-2022, и остались лишь три вакантных места, за которые поборются между собой восемь сборных из разных частей планеты. Первым стыковым матчем станет европейская баталия, которая была перенесена на более поздний срок. Первого июня, в 21:45, сборные Украины и Шотландии проведут матч на «Хэмпдэн Парк» в Глазго, победитель которого отправится в финал против Уэльса. Превью предстоящей встречи - в нашем материале.
01.06.2022 10:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Американская Мечта будет разбита! Расклад и лучшие ставки на бой Камбосос — Хейни
5 июня в Мельбурне состоится грандиозный боксерский поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом и обладателем пояса WBC Девином Хейни. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Роналду вышел на замену — Португалия спаслась в Испании. Лига наций набирает обороты
В Лиге наций центральным стал матч группы 2 элитного дивизиона, в котором Испания и Португалия сыграли вничью 1:1.
России нет, а фавориты те же, не считая Италии. Чем интересен третий розыгрыш Лиги наций
Турнир впервые пройдет без нашей команды и по сжатому графику.
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика