Украина попадёт на чемпионат мира? В Уэльсе будет скандал и уныние

МОТИВАЦИЯ

Украина с момента появления в качестве отдельной сборной прошла на чемпионат мира всего один раз, зато как! В 2006 году украинцы в составе с Андреем Шевченко, Максимом Калиниченко, Артёмом Милевским, Сергеем Ребровым и другими звёздами без проблем преодолели групповую стадию турнира, а в плей-офф попали на швейцарцев, которые были обыграны в серии пенальти. В ¼ Украине не повезло с жеребьевкой, на их пути встретилась сборная Италии, которая не испытала проблем (0:3), а позже стала обладателем трофея. 2006 год должен был стать революционным моментом в истории украинского футбола, но после этого команда надолго потухла и три раза провалила отборочный турнир.

У Уэльса ситуация ещё печальнее. Страна пытается отобраться в финальную часть ЧМ с 1950 года, но только один раз, в 1958 году, ей удалось сделать это. С тех пор (а прошло уже 64 года) ни одно поколение страны не смогло попасть на главный международный турнир. Для Гарета Бэйла матч с Украиной - это последний шанс стать героем и навсегда вписать себя в историю.

СОСТАВЫ

Вероятнее всего Александр Петраков выберет тот же стартовый состав, который великолепно себя показал в матче с шотландцами.

Ориентировочный состав Украины:

У Уэльса с составом тоже всё в порядке. Главный тренер не стал рисковать и выпускать лучших футболистов в недавнем матче Лиги Наций. Не было Бэйла, Рэмси и других звезд, которые наверняка появятся с первых минут против украинцев. Например, можно отдельно выделить Джеймса из «Лидса», сделавшего 4+4 в АПЛ последнего сезона и 21-летнего Итана Ампаду, совершившего быстрый прогресс в «Венеции» и уже сейчас оценённого в 15 млн евро.

Ориентировочный состав Уэльса:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

● В истории футбола Украина и Уэльс пересекались трижды. В 2001 в рамках отбора к ЧМ команды в двух матчах поделили очки (1:1), а в 2016 году в товарищеском матче сильнее оказались представители восточной Европы - победный гол и единственный гол забил Андрей Ярмоленко

● Решающий матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити», вмещающий 26828 зрителей. В последний раз даже Бельгия не смогла увезти победу с этой арены

● В последних десяти матчах Уэльс проиграл всего один раз

● 10 матчей подряд при участии сборной Уэльса не было зафиксировано красной карточки

● Встречу рассудит испанский арбитр Матеу Лаос, показавший 67 жёлтых карточек, две красные и назначивший пять пенальти в последних десяти матчах

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Мы станем зрителями величайшего события в футбольной истории обеих соперников. Для многих звёзд с обеих сторон предстоящая может стать последним шансом помочь командам выйти на ЧМ-2022. Если не сейчас, то уже никогда, так как многим из них через четыре года будет глубоко за 35. Любой результат этой встречи породит много разговоров, теорий и обсуждений, и такое событие точно нельзя пропустить.