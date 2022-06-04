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Украина попадёт на чемпионат мира? В Уэльсе будет скандал и уныние

Первого июня сборная Украины по футболу уверенно обыграла Шотландию со счётом 3:1, но этого недостаточно для прохода на ЧМ-22. Для поездки на мундиаль украинцам нужно обыграть в финале квалификации Уэльс. Превью решающей встречи - в нашем материале.
Украина попадёт на чемпионат мира? В Уэльсе будет скандал и уныние
04 июня 2022 11:12
автор: Никита Шмытов
автор фото: Футбольная ассоциация Уэльса

МОТИВАЦИЯ

Украина с момента появления в качестве отдельной сборной прошла на чемпионат мира всего один раз, зато как! В 2006 году украинцы в составе с Андреем Шевченко, Максимом Калиниченко, Артёмом Милевским, Сергеем Ребровым и другими звёздами без проблем преодолели групповую стадию турнира, а в плей-офф попали на швейцарцев, которые были обыграны в серии пенальти. В ¼ Украине не повезло с жеребьевкой, на их пути встретилась сборная Италии, которая не испытала проблем (0:3), а позже стала обладателем трофея. 2006 год должен был стать революционным моментом в истории украинского футбола, но после этого команда надолго потухла и три раза провалила отборочный турнир.

У Уэльса ситуация ещё печальнее. Страна пытается отобраться в финальную часть ЧМ с 1950 года, но только один раз, в 1958 году, ей удалось сделать это. С тех пор (а прошло уже 64 года) ни одно поколение страны не смогло попасть на главный международный турнир. Для Гарета Бэйла матч с Украиной - это последний шанс стать героем и навсегда вписать себя в историю.

СОСТАВЫ

Вероятнее всего Александр Петраков выберет тот же стартовый состав, который великолепно себя показал в матче с шотландцами.

Ориентировочный состав Украины:

У Уэльса с составом тоже всё в порядке. Главный тренер не стал рисковать и выпускать лучших футболистов в недавнем матче Лиги Наций. Не было Бэйла, Рэмси и других звезд, которые наверняка появятся с первых минут против украинцев. Например, можно отдельно выделить Джеймса из «Лидса», сделавшего 4+4 в АПЛ последнего сезона и 21-летнего Итана Ампаду, совершившего быстрый прогресс в «Венеции» и уже сейчас оценённого в 15 млн евро.

Ориентировочный состав Уэльса:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В истории футбола Украина и Уэльс пересекались трижды. В 2001 в рамках отбора к ЧМ команды в двух матчах поделили очки (1:1), а в 2016 году в товарищеском матче сильнее оказались представители восточной Европы - победный гол и единственный гол забил Андрей Ярмоленко

Решающий матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити», вмещающий 26828 зрителей. В последний раз даже Бельгия не смогла увезти победу с этой арены

В последних десяти матчах Уэльс проиграл всего один раз

10 матчей подряд при участии сборной Уэльса не было зафиксировано красной карточки

Встречу рассудит испанский арбитр Матеу Лаос, показавший 67 жёлтых карточек, две красные и назначивший пять пенальти в последних десяти матчах

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Мы станем зрителями величайшего события в футбольной истории обеих соперников. Для многих звёзд с обеих сторон предстоящая может стать последним шансом помочь командам выйти на ЧМ-2022. Если не сейчас, то уже никогда, так как многим из них через четыре года будет глубоко за 35. Любой результат этой встречи породит много разговоров, теорий и обсуждений, и такое событие точно нельзя пропустить.

источник: «Советский спорт»
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