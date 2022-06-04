Капризы «Зенита», трамплин для Агаларова, Мхитарян меняет команду. Трансферные слухи и инсайды

РОССИЯ

УСИЛЕНИЕ «ЗЕНИТА» ИЗ ФНЛ

Снова подтверждается информация об отказе «Зенита» выкупать Илью Лантратова у «Химок». Причина неизвестна, но сегодня появились намёки, почему это могло произойти. Возможно, селекция клуба резко переключилась на голкипера ФНЛ, который может стать №1 в чемпионской команде. «Metaratings» сообщил о завершающей стадии переговоров питерцев с голкипером «Алании» Ростиславом Солдатенко. 25-летний голкипер оценивается в 800 тысяч евро.

НОВЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ АГАЛАРОВА

Ни дня нельзя прожить без разговоров о Гамиде Агаларове, которого на этот раз отправляют в новый клуб - в «Краснодар». Вряд ли в текущей финансовой ситуации южане могут привлечь форварда деньгами, зато точно могут гарантировать отличные тренировочные условия, инфраструктуру и возможность использовать их как «клуб-трамплин» в Европу.

ЯЗЫДЖИ ОСТАНЕТСЯ?

Пока некоторые клубы России ищут усиление в ФНЛ, ЦСКА не оставляет попыток удержать у себя в клубе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, причём весьма успешно. Агент турка заявил, что «переговоры прогрессируют» и в очередной раз подчеркнул желание играть Языджи именно на «армейский» клуб.

ГЕРМАНИЯ

МАССОВЫЙ УХОД ИЗ «БАВАРИИ»

Этим летом почти наверняка «Бавария» потеряет многолетнего лидера Роберта Левандовского, и это может стать новой неприятной тенденцией для мюнхенцев. По похожему пути готов пойти Серж Гнабри, который как и поляк, отказывается продлевать контракт, хотя нынешний действует только до лета следующего года. Главная причина недовольства - зарплата. Немец считает, что он достоин более 19 млн евро, хотя сейчас полузащитник зарабатывает примерно в два раза меньше. Возможно, Гнабри просто шантажирует клуб на фоне слухов о заинтересованности в нём «Реала», который год назад подписал бесплатно Давида Алабу.

На этом беды гегемона Германии не заканчиваются. Клуб официально покинул один из главных скаутов Лорен Бюссер, а его новым местом работы станет… «Боруссия»! Нестандартное решение, прямо скажем.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА» СДАЕТ НАЗАД

«Барселона», которая вот-вот должна была подписать Левандовского, по информации многочисленных СМИ, неожиданно стала намекать на возможный срыв сделки. Об этом свидетельствуют слова вице-президента клуба:

- Сейчас из-за правил Ла Лиги подписать его невозможно. Но если мы сможем снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза, это будет возможно, – сказал Эдуард Ромеу.

Кажется, в ближайшее время польский форвард может заявить о своей любви к «Баварии» и желании остаться в Мюнхене до конца карьеры. Но это пока только домыслы.

ГАТТУЗО ВСЕ БЛИЖЕ К «ВАЛЕНСИИ»

Как и ожидалось, «Валенсия» объявила об отставке Пепе Бордаласа, которого в ближайшее должен заменить Дженнаро Гаттузо. Итальянский тренер подпишет контракт сроком на два года.

ИТАЛИЯ

ОСИМХЕН - КУЛИБАЛИ №2

Виктор Осимхен - 23-летний игрок «Наполи», которого хотят много топ-клубов Европы, в том числе «Бавария» отправила официальный запрос на трансфер. «Наполи» ответил, но за своего лучшего форварда итальянцы хотят не менее 100 млн евро. В первую очередь это связано с суммой покупки нигерийца - в 2020 году он перешёл за 75 млн евро, а во вторую очередь в очередной раз может сыграть банальная жадность. Как бы она не довела до того же, что случилось с Калиду Кулибали несколько лет назад. Его тоже хотели многие, а «Наполи» выставлял завышенный ценник, из-за чего защитник так и остался в Неаполе. Но, возможно, в этот раз босс клуба окажется прав и продаст лидера команды за требуемую сумму.

МХИТАРЯН ВНОВЬ МЕНЯЕТ КОМАНДУ

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо объявил о состоявшемся переходе Генриха Мхитаряна в «Интер». Несмотря на предложение «Ромы» на 3,5 евро в год, армянский полузащитник переберется в более стабильную команду, готовую бороться за «Скудетто» в следующем сезоне. Для Мхитаряна «Интер» станет шестым клубом из топ-5 европейских чемпионатов.