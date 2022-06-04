В ФНЛ теперь берут не всех. Наши клубы научат зарабатывать?

Итак, ФНЛ снова несет потери. После недавнего самоустранения «Спартака-2», первый дивизион в новом сезоне не досчитается «Томи» и «Олимпа-Долгопрудного». За сибирский футбол в «лучшей лиге мира» теперь в ответе только «Енисей». Гарантийное письмо от врио Томской области, отправленное в РФС (правда, в последний момент), не сработало. В апелляционном комитете не сочли его достаточной гарантией финансового благополучия «Томи». Теперь клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в ФНЛ-2, другого варианта остаться в профессиональном футболе у команды не осталось. «Томь» не единожды заявляла курс на уход от бюджетных денег в сторону спонсоров. Но пока ни у кого, кто руководил клубом, дальше популистских заявлений дело не пошло. Видимо, врио Томской области, несмотря на письмо, решил больше не тянуть кота за хвост и бросил не умеющих плавать сразу посередине реки.

- О финансировании «Томи» из бюджета речь не идет, не может и не будет идти, - заявил Владимир Мазур. Что будет дальше с командой и научаться ли там зарабатывать самостоятельно - покажет только время. Но как можно было довести клуб с такой историей, до состояния ФНЛ-2, непонятно. Похоже, как и во многих других областях нашей необъятной страны, власть имущим как-то не до футбола.

В «Олимпе-Долгопрудном» так и не научились зарабатывать на футболе. Теперь ходят слухи, что клуб будут банкротить. Спасать подмосковную команду ни у кого, даже в сытом столичном регионе, не нашлось ни средств, ни желания.

Но есть и хорошие новости. «Уфа», похоже, соберет необходимую сумму, чтобы попробовать свои силы в первом дивизионе. А «Ротор», вылетевший в этом сезоне по спортивному принципу с 18-го места в ФНЛ-2, на фоне новостей о лишившихся прописки в ФНЛ клубов, решил подсуетиться и сделал неожиданное заявление о финансовой готовности остаться в первом дивизионе. И это несмотря на то, что на данный момент в команде остается всего два игрока с действующими контрактами.

В общем, с каждым днем все интереснее. Российский футбол, даже в межсезонье, скучать не дает. Еще месяц назад все готовились к историческому расширению премьер-лиги. А, теперь вот реальность все расставляет по своим местам. Как говорится, и тут снизу постучали. Второму по значимости дивизиону профессионального футбола в России, откуда, собственно, и готовилось расширение, судя по всему придется задуматься о сокращении. Слишком много оказалось у нас финансово нестабильных команд. Но, ночь темнее всего перед рассветом. Будем надеяться, что этот естественный отбор спровоцирует повышение уровня «лучшей лиги мира». И как следствие - элитного дивизиона. Не зря же «Матч ТВ» так серьезно вложился в телеправа на трансляцию матчей обеих лиг.