Сегодня Уэльс – Украина: возобладает ли спортивный принцип и не вмешается ли политика?

УЭЛЬС БЕРЕГ ЛИДЕРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ

Украина с момента появления в качестве отдельной сборной лишь один раз сыграла на чемпионате мира, было это в 2006 году. Украинцы вышли в плей-офф, обыграли там по пенальти Швейцарию, но дальше украинская сказка закончилась на Италии (0:3). Итальянцы, напомним стали чемпионами.

Уэльс играл на чемпионате мира в последний раз в 1958 году, 64 года назад (!). Весь Уэльс мечтает о путевке в Катар. Поэтому все эти конспирологические разговоры выглядят просто смешно. Но об этом ниже.

Для Гарета Бэйла и Аарона Ремзи это последний шанс сыграть на большом турнире. Их карьеры явно идут по нисходящей. Поэтому был принесен в жертву последний матч валийцев в Лиге Наций с Польшей, где сыграл фактически второй состав. Лидеры целенаправленно готовятся к матчу года.

В истории футбола Украина и Уэльс играли трижды. В 2001 в рамках отбора к ЧМ-2002 были две ничьи (1:1), а в 2016 году в товарищеском матче победила Украина 1:0, единственный гол забил Андрей Ярмоленко.

И еще пару фактов. Матч пройдет на стадионе клуба «Кардифф Сити», вмещающем 26 828 зрителей. Не так давно даже могучая Бельгия не смогла здесь победить. А всего в последних десяти матчах Уэльс проиграл лишь один раз.

Главный судья встречи опытный и авторитетный испанец Матеу Лаос.

СПОРТ - ВНЕ ПОЛИТИКИ?

И напоследок немного конспирологии. Часто можно слышать лозунг, что спорт вне политики, но все прекрасно понимают, что это обман. Большой спорт, зачастую, это и есть продолжение политики только другими методами.

Весь мир знает, что сейчас происходит на Украине. Из-за этого, собственно, так долго определяют последнего участника ЧМ в Катаре - матчи сборной Украины перенесли из-за этих событий.

Сейчас в мире много симпатизантов Украины, многие сборной этой страны желают победы. И для меня, честно говоря, стало немного неожиданной столь уверенная победу украинцев в Глазго над очень крепкой сборной Шотландии, в составе которой несколько звезд из клубов АПЛ.

Даже пошли разговоры, что шотландцы специально «легли», чтобы доставить радость украинским болельщикам. Не верю я в такую конспирологию, не верю совсем. Когда на кону путевка на чемпионат мира, ни о каких подарках речи быть не может.

И вот накануне сегодняшнего матча пошли разговоры, что Бэйл и компания тоже могут «лечь» под Украину, что, мол, все решено на самом высоком уровне. Глупости все это, будет борьба, будут искры лететь и уверен, что все решится на поле, а не за политическими кулисами.

НАШ АНОНС

Матч в рамках турнира ЧМ-2022 – Европа. Плей-офф Финал Уэльс – Украина Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Игры пройдет в столице Уэльса городе Кардифф Сити на стадионе одноименного клуба.