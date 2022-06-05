Дмитрий Селюк: Украина победит Уэльс в два мяча, она просто сильнее

- Дмитрий, рискнете сделать прогноз на сегодняшний матч?

- Рискну - Украина победит Уэльс с разницей в два мяча.

- Аргументируйте

- Сборная Украины просто сильнее, большинство игроков основы играют в сильных чемпионатах. Я и перед игрой с Шотландией не сомневался в победе украинцев.

- Но в Шотландии Робертсон и другие тоже играют в АПЛ.

- По составу украинцы выглядят посолиднее. Ярмоленко, хоть и не часто выходил на поле в составе «Вест Хэма» в последнее время, но столько сезонов в АПЛ, это о чем-то говорит. Плюс огромный опыт. Миколенко зимой перешел в «Эвертон», полсезона в АПЛ отыграл. Яремчук нападающий «Бенфики», Зинченко чемпион Англии из «Манчестер Сити». Малиновский в этом сезоне, может, выглядел и не так ярко в «Аталанте», но там у всей команды были какие-то проблемы. В прошлом сезоне был явным лидером.

По составу Украина выглядит явно предпочтительнее Уэльса, как и выглядела предпочтительнее сборной Шотландии. Так что, Украина сегодня выиграет.

- Лидеры Уэльса Бэйл и Рэмзи тоже мечтают о чемпионате мира. Их карьеры явно идут на спад. У них последний шанс сыграть на большом турнире. Тем более, Уэльс играл в последний раз на ЧМ в 1958 году.

- Украина просто сильнее, а насчет мотивации, вы же понимаете, у украинских футболистов она ничуть не меньше. Но понято, что будет тяжелый матч. Жесткая борьба, понятно, что все хотят на чемпионат мира. Но я ставлю на Украину.

НАШ АНОНС

Матч в рамках турнира ЧМ-2022 – Европа. Плей-офф Финал Уэльс – Украина Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет в столице Уэльса городе Кардифф Сити на стадионе одноименного клуба. вмещающем 26 828 зрителей. Главный судья встречи опытный и авторитетный испанец Матеу Лаос.