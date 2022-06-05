Новый русско-украинский скандал: теперь в футболе

В здании на Народной улице вдруг решили подать в ФИФА протест. Поводом становится давняя тема: на форме сборной Украины изображены очертания страны. Раз они сделаны по версии Украины, то эти очертания включают и полуостров Крым. Именно этот факты и стал поводом для обращения в ФИФА.

Ясно, что ФИФА поддерживает сторону Украины. После того как в 2016 году на здание Большого театра проецировался контур РФ, в котором так же был Крым, случился скандал, но наказали «стрелочника» - подрядную организацию, с которой ФИФА разорвал контракт. В дальнейшем все карты России на футбольных мероприятиях ФИФА были немного упрощенными, без конкретных очертаний – с тем, чтобы больше не поднимать горячую тему.

Здесь же позиция РФС объясняется просто: включение в форму политических границ со спорными территориями – политическая акция, а политика во время футбола Международной федерацией жестко карается.

Это, кстати, не единственная «предъява» от РФС – был отправлен еще протест по поводу отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан РФ. Об этом общественность уведомила служба коммуникаций Российского футбольного союза.