Эталонный Хеннесси! Уэльс не пустил Украину на чемпионат мира в Катар

«ЭТО РАДИ НАШЕЙ СТРАНЫ И НАШИХ ФАНАТОВ»

Британский вояж сборной Украины пересек экватор в Кардиффе. Сначала была гостевая победа над Шотландией, теперь решающий матч за выход на ЧМ-2022 с Уэльсом, а завершится путешествие в Дублине игрой с Ирландией уже в рамках квалификации чемпионата Европы.

Для желто-синих этот матч имел грандиозное значение, тем не менее и для валлийцев он носил судьбоносный характер, так что сдавать его в угоду европейским симпатиям они не собирались. Показателен комментарий капитана хозяев Гарета Бэйла, заявившего, что в случае успеха его команда перед украинцами извиняться не станет:

«Как бы ужасно это ни прозвучало, приносить извинения не станем. Это футбол, соревнование, на которое мы тоже хотим попасть. Мир сочувствует Украине. И объединяет всех именно спорт. Мы понимаем, насколько важно Украине добиться успеха в матче, но мы хотим выйти на ЧМ-2022. Это не потому что мы злые. Это ради нашей страны и наших фанатов.

Не знаю, можно ли этот матч считать самым важным в моей карьере, поскольку мы доходили до полуфинала Евро-2016. Но это однозначно очень важная игра. Мы были на ЧМ только раз и очень хотим снова туда выйти».

ЯРМОЛЕНКО БЬЕТ ПО СВОИМ

Единственный раз Уэйну Хеннесси пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на третьей минуте, когда Александр Зинченко не стал дожидаться, пока вратарь выставит стенку, и уложил мяч в угол. Однако радоваться гостям довелось недолго, ведь Матеу Лаос гол не засчитал, показав, что удар должен был наноситься по свистку.

Аналогичным решением арбитра завершился и эпизод в середине тайма, когда гости красиво разыграли комбинацию на третьего, выведя Виктора Цыганкова один на один. Впрочем, тому все равно не удалось закрутить мяч дальний угол.

На сей раз преимущество желто-синих было не так велико, как в Глазго, и хотя они чаще и перспективнее атаковали, вынуждены были действовать с оглядкой на собственные ворота. Не помогло. У валлийцев есть Бэйл и толика удачи – после удара вингера «Реала» со штрафного мяч попал в голову Ярмоленко и срикошетил мимо опешившего Георгия Бущана.

ХЕННЕССИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

После перерыва и до того лучше контролировавшая мяч Украина продолжила давление. Отличный момент после прострела слева имели на пару Цыганков и Яремчук, но первый чуть не дотянулся до мяча, а второй не смог подстроиться под отскок. Проливной кардиффский дождь был им на пользу, усложняя задачу для Хеннесси после дальних ударов, но у Малиновского в этот вечер не задалось.

Хозяева во втором тайме окончательно перешли на контратакующую игру, довольно глубоко прижимаясь к своей штрафной. Не раз и не два Малиновский и Зинченко беспрепятственно разыгрывали мяч метрах в 30-35 от ворот, крайние защитники Александр Караваев и Виталий Миколенко практически прописались на одной линии с обороной соперника. И остроты во владениях Хеннесси хватало, но качества завершающему удару не хватало. Или стеной стоял вратарь.

Тем удивительнее, что Александр Петраков за 20 минут до конца снял Малиновского. После этого гости отпустили вожжи и позволили сопернику создать сразу два убойных момента – Нико Уильямс с угла пробил в ближнюю штангу, а Бэйл из убойной позиции оставил шансы Бущану, которыми тот и воспользовался.

До последних минут у ворот Хеннесси было очень горячо. Например, он совершил невероятный сейв после удара головой в упор Михаила Мудрика. Так что в целом украинцы могут гордиться пройденным путем. Они здорово играли и в Глазго, и в Кардиффе – быстро, комбинационно, с преимуществом, – но немного не дотянулись до заветной поездки в Катар. Все-таки стыки им никогда не удавались. На ЧМ-2022 Бэйла, Аарона Рэмзи и других валлийских звезд втащил Хеннесси. С чем мы его и поздравляем, а украинцам желаем не отчаиваться – главные победы у них еще впереди.

Чемпионат мира. Стыковые матчи. Финал

Уэльс – Украина – 1:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 34 – в свои ворота – 1:0.

Уэльс: Хеннесси, К. Робертс, Б. Дэвис, Родон, Н. Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90+3), Ампаду, Рэмзи, Аллен, Джеймс (Б. Джонсон, 71), Мур, Бэйл (Уилсон, 83).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 70), Ярмоленко, Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 77), Яремчук (Довбик, 77).

Предупреждения: Аллен, 2. Джеймс, 3. Миколенко, 32. Мудрик, 90+4.

Судья: Лаос (Испания).