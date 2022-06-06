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Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы

Уедет ли Оздоев в Европу? Останется ли Федотов на курорте в Сочи? Вернет ли Клопп Пулишича себе? Каждый день мы собираем трансферные слухи, инсайды и «сливы», из которых в сумме формируется масштабный взгляд на кровеносную систему русского и мирового футбола.
Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы
06 июня 2022 11:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Краснодар»

Россия

Оздоев – в Европе?

Представитель Магомеда Оздоева рассказал в коротком интервью, что экс-игроком «Зенита» интересуются многие клубы, в том числе и европейские. К сожалению, агент не уточнил названия претендентов, но шанс на отъезд полузащитника есть, о чём Магомед сам ранее говорил прессе.

Федотов – остается

Несмотря на интерес к Владимиру Федотову большинства московских клубов, главный тренер «Сочи» останется на прежнем месте. Ключевым моментом в этом вопросе стал разговор Федотова с Борисом Ротенбергом, который окончательно убедил специалиста в своем решении.

Крыховяк возвращается в Россию

Коллеги из спортивных СМИ сообщают, что следующий сезон Гжегож Крыховяк намерен провести в «Краснодаре». Польскому полузащитнику «не понравилось» в Греции, и, несмотря на ситуацию в России, Крыховяк решил продолжить карьеру в РПЛ. Не исключено, что не последнюю роль сыграла зарплата Крыховяка.

Англия

Дибала в АПЛ не поедет

Пауло Дибала является одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке этого лета. Ранее он лично заявлял, что намерен продолжить карьеру в Италии, но все же у одного клуба был шанс переманить аргентинца в другую страну. «Тоттенхэм» пытался мотивировать Дибалу деньгами, но Пауло не устроили условия, и он потребовал 280 тысяч фунтов в неделю. После этого лондонцы сразу же свернули переговоры.

Новичок «Ливерпуля»

В последние годы «Ливерпуль» приучил болельщиков радоваться не сильно известным широкой публике футболистам, которые быстро раскрываются и дают результат. Однако в случае нового потенциального трансфера ситуация складывается несколько иначе. Юрген Клопп рассматривает в качестве усиление игрока «Челси» Кристиана Пулишича. Американский вингер стал раскрываться в большом футболе еще в «Боруссии», когда главным тренером был как раз Клопп. Немецкий специалист идеально знает все достоинства Кристиана, который с тех пор набрался огромного количества опыта, а ему все еще 23 года. Пулишич – хороший вариант для «красных», так как он может сыграть на любой позиции в тройке нападения.

Италия

«Милан» укрепляется

«Милан» в прошедшем сезоне выиграл Серию А, и теперь первоочередной задачей руководства клуба является не упустить костяк основного состава. Для этого оно готово предложить новый контракт одному из лучших защитников Серии А Фикайо Томори, который будет зарабатывать 3,5 млн евро. Сущие копейки для европейского топ-клуба, играющего в Лиге чемпионов.

Перестройка «Ювентуса»

Гранд итальянского футбола «Ювентус» провел один из худших сезонов за последние годы, и во многом это «заслуга» футболистов. В частности не хватило хорошей атаки, и для устранения этой проблемы в клуб может перейти Джованни Симеоне, сын тренера мадридского «Атлетико», который в предыдущем сезоне Серии А забил 17 голов. Его клуб «Кальяри» вылетел в Серию Б, в связи с чем «Ювентусу» еще проще будет забрать форварда к себе. Сообщается, что трансфер может обойтись примерно в 15 млн евро.

Моуриньо собирает «своих»

После победы «Ромы» в Лиге конференций позиции клуба на клубном уровне упрочились, благодаря чему в Рим готовы ехать новые звездные футболисты. Итальянские журналисты утверждают, что в ближайшее время «Рома» объявит о подписании Неманья Матича, который стал свободным агентом. Серб станет уже третьим экс-игроком «МЮ» после Смоллинга и Мхитаряна. И конечно, роль Моуринью в этих трансферах колоссальна.

Испания

Бюджет «Реала»

О трансферных целях «Реала» пока известно немного, но Goal.com предполагает, что селекционный отдел получит на новичков около 400 млн евро, часть из которых появилась, благодаря уходу нескольких высокооплачиваемых футболистов. Предположительно, порядка 90-100 млн уйдет на трансфер 22-летнего Орельена Чуамени из «Монако». Впрочем, не исключено, что предложение «сливочных» перебьет «ПСЖ», который также претендует на полузащитника.

источник: «Советский спорт»
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Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы
Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы
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