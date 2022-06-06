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Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер

Стыковые матчи за путевку на ЧМ или Евро становятся для сборной Украины непреодолимым препятствием. Поражение от Уэльса стало шестой неудачной попыткой украинцев пробиться на один из двух главных турниров.
Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер
06 июня 2022 13:32
автор: Юрий Волохов

ЧМ-2022

Вчера сборная Украины уступила в Кардиффе сборной Уэльса (0:1) и не смогла завоевать путевку на ЧМ-2022 в Катар. Нынешние стыковые матчи проходили по необычной схеме: командам предстояло провести две игры с разными соперниками. Классический вариант стыковых поединков – это два матча с одним соперником дома и в гостях.

На этот раз у Украины были разные соперники, причем оба поединка пришлось провести на выезде. Шотландию в Глазго украинцы уверенно обыграли 3:1 и вышли в финал этой стыковой группы. Но одолеть Уэльс не удалось. Это была шестая неудачная попытка сборной Украины в ее истории преодолеть стыковой барьер.

ЧМ-1998

Украина заняла второе место в группе, первыми стали немцы. В стыках им попалась набирающая мощь сборная Хорватии с Просинечки, Шукером, Бобаном, Биличем. Хорваты стали бронзовыми призерами на этом ЧМ-98 во Франции. Но для этого им еще надо было пройти украинцев.

Задача была фактически решена уже в первом матче в Киеве – хорваты выиграли 2:0. В Загребе случилась нулевая ничья.

ЕВРО-2000

Это тот самый больной для нас отборочный цикл к Евро-2000, когда Романцев выправил безнадежную ситуацию в группе. Под его руководством сборная России одержала семь побед подряд (!), в том числе знаменитую (3:2) на «Парк де Пренс» над действующими чемпионами мира – французами.

9 октября 1999 года в переполненных «Лужниках» нашим оставалось обыграть сборную Украины, что нам гарантировало первое место в группе. Но в концовке случился тот самый гол Андрея Шевченко после навеса от боковой линии и ужасной ошибки Александра Филимонова.

В итоге первыми стали французы, украинцы попали в стыки, а наша сборная оказалась на третьем месте.

Сборной Украины в стыковых матчах досталась Словения. Украинцы считались явными фаворитами. В первой игре в Словении Шевченко открыл счет. Но затем была грубая ошибка вратаря Шовковского (должок за грубый промах Филимонова), а потом словенцы забили второй.

Матч в Киеве проходил на заснеженном поле, в снегопад. Опять счет открыл Шевченко, однако словенцы отыгрались и отстояли ничью.

ЧМ-2002

В это раз у украинцев шансов было мало. Кто может пройти Германию? Дома была ничья 1:1, а на выезде разгром 1:4.

ЧМ-2010

В группе украинцы выступили успешно – пропустили вперед сильную Англию, но лишили путевки в ЮАР Хорватию. В стыковых матчах им досталась Греция. Опять Украина считалась фаворитом.

Первый матч в Афинах завершился вничью 0:0. Осталось победить дома. Но случился конфуз – греки забили, а вот хозяева не использовали кучу моментов и проиграли.

ЧМ-2014

Опять не повезло с соперником. Но, как показали матчи, Украина была ближе к успеху, чем Франция. В первой игре на переполненном Республиканском стадионе в Киеве невероятно заряженные футболисты хозяев вчистую переиграли грозного соперника 2:0. Матч транслировали в России, я отлично помню эту игру. Сборную Украины в этот вечер никто не смог бы сдержать.

«Стад де Франс» стоя, размахивая десятком тысяч трехцветных флагов, вдохновенно исполнил «Марсельезу». И стало понятно, что гостям придется тяжело. Уже в первом тайме французы два мяча отыграли. Правда, Бензема забил из офсайда. Но ВАРа тогда не было, боковой арбитр нарушения не зафиксировал. Стало ясно, что третий гол лишь дело времени. А времени впереди – целый тайм. Сако забил-таки третий, решающий, мяч. В Бразилию отправилась Франция.

источник: «Советский спорт»
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Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер
Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер
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