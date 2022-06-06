Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер

ЧМ-2022

Вчера сборная Украины уступила в Кардиффе сборной Уэльса (0:1) и не смогла завоевать путевку на ЧМ-2022 в Катар. Нынешние стыковые матчи проходили по необычной схеме: командам предстояло провести две игры с разными соперниками. Классический вариант стыковых поединков – это два матча с одним соперником дома и в гостях.

На этот раз у Украины были разные соперники, причем оба поединка пришлось провести на выезде. Шотландию в Глазго украинцы уверенно обыграли 3:1 и вышли в финал этой стыковой группы. Но одолеть Уэльс не удалось. Это была шестая неудачная попытка сборной Украины в ее истории преодолеть стыковой барьер.

ЧМ-1998

Украина заняла второе место в группе, первыми стали немцы. В стыках им попалась набирающая мощь сборная Хорватии с Просинечки, Шукером, Бобаном, Биличем. Хорваты стали бронзовыми призерами на этом ЧМ-98 во Франции. Но для этого им еще надо было пройти украинцев.

Задача была фактически решена уже в первом матче в Киеве – хорваты выиграли 2:0. В Загребе случилась нулевая ничья.

ЕВРО-2000

Это тот самый больной для нас отборочный цикл к Евро-2000, когда Романцев выправил безнадежную ситуацию в группе. Под его руководством сборная России одержала семь побед подряд (!), в том числе знаменитую (3:2) на «Парк де Пренс» над действующими чемпионами мира – французами.

9 октября 1999 года в переполненных «Лужниках» нашим оставалось обыграть сборную Украины, что нам гарантировало первое место в группе. Но в концовке случился тот самый гол Андрея Шевченко после навеса от боковой линии и ужасной ошибки Александра Филимонова.

В итоге первыми стали французы, украинцы попали в стыки, а наша сборная оказалась на третьем месте.

Сборной Украины в стыковых матчах досталась Словения. Украинцы считались явными фаворитами. В первой игре в Словении Шевченко открыл счет. Но затем была грубая ошибка вратаря Шовковского (должок за грубый промах Филимонова), а потом словенцы забили второй.

Матч в Киеве проходил на заснеженном поле, в снегопад. Опять счет открыл Шевченко, однако словенцы отыгрались и отстояли ничью.

ЧМ-2002

В это раз у украинцев шансов было мало. Кто может пройти Германию? Дома была ничья 1:1, а на выезде разгром 1:4.

ЧМ-2010

В группе украинцы выступили успешно – пропустили вперед сильную Англию, но лишили путевки в ЮАР Хорватию. В стыковых матчах им досталась Греция. Опять Украина считалась фаворитом.

Первый матч в Афинах завершился вничью 0:0. Осталось победить дома. Но случился конфуз – греки забили, а вот хозяева не использовали кучу моментов и проиграли.

ЧМ-2014

Опять не повезло с соперником. Но, как показали матчи, Украина была ближе к успеху, чем Франция. В первой игре на переполненном Республиканском стадионе в Киеве невероятно заряженные футболисты хозяев вчистую переиграли грозного соперника 2:0. Матч транслировали в России, я отлично помню эту игру. Сборную Украины в этот вечер никто не смог бы сдержать.

«Стад де Франс» стоя, размахивая десятком тысяч трехцветных флагов, вдохновенно исполнил «Марсельезу». И стало понятно, что гостям придется тяжело. Уже в первом тайме французы два мяча отыграли. Правда, Бензема забил из офсайда. Но ВАРа тогда не было, боковой арбитр нарушения не зафиксировал. Стало ясно, что третий гол лишь дело времени. А времени впереди – целый тайм. Сако забил-таки третий, решающий, мяч. В Бразилию отправилась Франция.