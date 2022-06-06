Германия – Англия: редкий случай, когда обе команды в роли догоняющих!

КАК ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ МАТЧИ?

Третья группа лиги «А» собрала сильнейшее трио из Англии, Германии и Италии, но неожиданно для всех на первой строчке блистает… сборная Венгрии! Подобное стало возможным благодаря победе над англичанами, причем вовсе не случайной. Венгры ничуть не уступили Англии по статистике, а один из немногих моментов был конвертирован в гол. Звездная же атака туманного альбиона так и не смогла распечатать ворота.

Не сильно успешнее сыграли в первом туре немцы, которые стартовали в турнире против фактически второго состава Италии, но на результате это не сказалось – лишь 1:1. Германия вела игру, много контролировала мяч, била, но обилия серьезных моментов у ворот Доннарумы создать не удалось.

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

Ханси Флик умеет удивлять тактическим планом на игру, но его состав почти всегда отличается стабильностью, и особенно это заметно в практически неприкасаемой тройке полузащиты игроков «Баварии», состоящей из Горетцки, Мюллера и Киммиха. Наверняка, с англичанами выйдет привычный костяк, но не исключено, что на левом фланге защиты с первых минут выйдет не Хенрикс, а Раум. А также под вопросом участие Вернера, который провёл не лучший предыдущий матч. Нельзя исключать появления с первых минут 19-летнего Мусиалы, но скорее всего Флик вновь доверится Сане.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ГЕРМАНИИ:

Гарет Саутгейт воспринимал первый матч с венграми как площадку для экспериментов, поэтому несколько позиций были отведены под не самых очевидных игроков. В противостоянии с Германией рисковать нельзя, и главный тренер выберет лучших из лучших.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ АНГЛИИ:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

● В первых восьми матчах сборная Германии под руководством Флики одержала восемь побед с общим счётом 33:2. После этого случились две ничьи с одинаковым счётом 1:1.

● Флик – всего-навсего третий тренер в истории немецкого футбола, который не проиграл в первых десяти встречах.

● За последние десять лет Германия и Англия встречались пять раз, в которых дважды каждая из команд выиграла, а один матч был сведен к ничьей.

● Встречу обслужит испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде, который по статистике назначает пенальти в каждом третьем матче. В последних двух 11-метрового удара не было.