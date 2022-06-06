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Русский футбол идет ко дну, а футболисты дорожают. Рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ

В списке самых-самых - семь легионеров, три зенитовца. В тройке - Альберто, Захарян и Изидор. Итак, рассматриваем 10 подорожавших игроков РПЛ. Кстати, половина футболистов из этой компании сменила зимой прописку.
Русский футбол идет ко дну, а футболисты дорожают. Рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ
06 июня 2022 19:15
автор: Артем Зибрак

1. ЮРИ АЛЬБЕРТО, 16 млн евро (+4 млн)

Клуб: «Зенит»
Амплуа: нападающий
Гражданство: Бразилия
Возраст: 21 год
Статистика в сезоне РПЛ: 11 матчей, 4 гола и 2 передачи

Бразилец приехал в Петербург зимой на смену досрочно сбежавшему в «Байер» Сердару Азмуну и за полгода вырос сразу за треть – с 12 млн евро до 16 млн. Справедливости ради, transfermarkt часто недооценивает футболистов, выступающих в Южной Америке, поэтому рост молодому нападающему после появления в Европе был гарантирован.

При этом стоит отметить, что «Зенит» заплатил за Альберто 25 млн и еще 4 млн держит в уме в виде бонусов, так что злопыхатели пока еще могут продолжать говорить, что за игрока серьезно переплатили. Тем более, что он забил не столь уж впечатляющие 4 мяча в 11 сыгранных матчах, причем «Рубину», «Арсеналу» (оба вылетели из РПЛ), «Уралу» (вместе это три аутсайдера) и «Ахмату».

Жаль, что у чемпионов не будет осенью еврокубков. Это была бы отличная возможность засветить игрока в Европе и повысить его трансферную стоимость.

2. АРСЕН ЗАХАРЯН, 15 млн (+3 млн)

Клуб: «Динамо»
Амплуа: атакующий полузащитник
Гражданство: Россия
Возраст: 19 лет
Статистика в сезоне РПЛ: 29 матчей, 7 голов и 8 передач

Первый из трех россиян в рейтинге и, наверное, наш самый перспективный футболист – один из немногих, кому по силам попробовать себя в большой Европе. К сожалению, вместе с командой Захарян завалил концовку сезона, зацепив лишь бронзу РПЛ и серебро Кубка России, зато весной стал вторым по возрасту игроком после Алана Дзагоева, забившим 10 мячей в премьер-лиге.

Захарян – главный креативщик «Динамо» в финальной трети поля, тот футболист, которого Сандро Шварц наверняка был бы не прочь забрать с собой в «Герту» вместе с Себастьяном Шиманьски. Молодой, техничный, настырный, разнообразный в своих решениях. В общем, талант, каких у нас мало. Считаю его основной задачей подтвердить свой уровень в следующем сезоне, повысить трансферную стоимость до 20 млн (чтобы «Динамо» хорошо заработало) и отправиться покорять Европу.

3-4. ВИЛЬСОН ИЗИДОР, 6 млн (+3 млн)

Клуб: «Локомотив»
Амплуа: нападающий
Гражданство: Франция
Возраст: 21 год
Статистика в сезоне РПЛ: 11 матчей, 7 голов и 1 передача

Единственный питомец Томаса Цорна в рейтинге. Изидор приехал зимой одновременно с чехом Яном Кухтой, и на сборах казалось, что именно его партнер будет первой звездой. Но на деле все вышло иначе. В РПЛ Кухта ушел в тень, а француз так разошелся, что забил во всех своих первых шести матчах в чемпионате, в том числе ЦСКА, «Спартаку» и дважды «Сочи» (2:2). Его голы принесли команде семь очков. Немало для 11 туров, не правда ли?

Изидор продемонстрировал главное качество нападающего – голевое чутье. Вроде бы какими-то особенными скиллами в работе с мячом он не отметился, но круто читал игру и вовремя оказывался там, где нужен. Оттого оказался самым опасным в составе своей команды.

Вильсон удвоил свою стоимость всего за полгода пребывания в Москве. Отчасти это стало возможным в связи с тем, что в «Монако» он грелся на солнце, то есть был недооценен. Тем не менее, его перспективы очевидны. Не зря же в мае его вызвали в молодежную сборную Франции, где конкуренция и без того бешеная. Если проведет следующий розыгрыш РПЛ так, как начал этот, может еще раз удвоить стою стоимость, позволив «Локо» за счет перепродажи окупить немалые трансферные расходы.

3-4. ЭДУАРД СПЕРЦЯН, 6 млн (+3 млн)

Клуб: «Краснодар»
Амплуа: атакующий полузащитник
Гражданство: Армения
Возраст: 21 год
Статистика в сезоне РПЛ: 24 матча, 8 голов и 4 передачи

У уроженца Ставрополя аналогичные трансферные показатели, что и у Изидора. Можно сказать, что Сперцян стал последним открытием Мурада Мусаева. Пришедший ему на смену Виктор Гончаренко прошлой весной парня зачехлил, но летом рассмотрел и сделал одним из лидеров команды, а когда зимой разбежались легионеры, на Эдуарда легла огромная ответственность. И он не подкачал, добыв своими голами семь очков в матчах с «Уралом», «Спартаком», «Арсеналом» и «Ахматом».

Полузащитник набрался такой уверенности, что стал блистать и в сборной. Так, в июне он забил единственный мяч в матче Лиги наций с Ирландией. А нам остается лишь сожалеть, что он уже заигран за национальную команду Армении.

5. КЛАУДИНЬО, 18 млн (+2 млн)

Клуб: «Зенит»
Амплуа: атакующий полузащитник
Гражданство: Бразилия
Возраст: 25 лет
Статистика в сезоне РПЛ: 23 матча, 8 голов и 5 передач

Лучший футболист РПЛ по опросу футболистов получил эту награду абсолютно заслуженно, но в целом свой класс продемонстрировал еще осенью, когда прибавил в стоимости с 11 млн до 16 млн. А на финальном отрезке уже больше отдыхал, поэтому не так ярко проявил себя и сбавил темп роста цены.

Тем не менее, Клаудиньо вошел в топ-10 игроков лиги по большинству созидательных метрик (передачам под удар, дриблингу, заработанным штрафным и т.д.) и стал основной фигурой в атаке чемпионов России. Дороже него в РПЛ только четыре футболиста, и все – зенитовцы из Южной Америки (а вообще латиноамериканцев семеро в топ-10): Малком, Вильмар Барриос (оба – по 20 млн) и Вендел (19). В следующем сезоне у Клаудиньо есть все шансы выйти на первое место, поскольку уезжать он вроде как не собирается.

6. ЮСУФ ЯЗЫДЖИ, 17 млн (+2 млн)

Клуб: ЦСКА
Амплуа: нападающий
Гражданство: Турция
Возраст: 25 лет
Статистика в сезоне РПЛ: 10 матчей, 8 голов

Переезд из Лилля, где турок чаще выходил на замены, в Москву стал для него глотком свежего воздуха. Его так воодушевило доверие тренерского штаба и партнеров, что он сходу стал забивать в каждом матче и даже побил рекорд результативной серии для дебютантов лиги. Так что увеличение его стоимости неудивительно, даже несмотря на смазанную концовку, которую многие объясняют соблюдением поста в Рамадан.

Армейцам этот прогресс особенно приятен в связи с тем, что у них есть право выкупа футболиста за 12 млн. Почти наверняка полноценный трансфер будет осуществлен – в нем заинтересованы все стороны: «Лилль», ЦСКА и сам футболист, нашедший свою команду. Вопрос только в цене, потому что сейчас отвалить такую сумму армейцам непросто. С другой стороны, на пике Языджи оценивался в 20 млн, так что риск оправдан.

7. ГАМИД АГАЛАРОВ, 6 млн (+2 млн)

Клуб: «Уфа»
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Возраст: 21 год
Статистика в сезоне РПЛ: 29 матчей, 19 голов и 2 передачи

Первый в истории премьер-лиги лучший бомбардир турнира, не сумевший удержать команду в элите. Правда, его вина в этом исходе минимальна, чему свидетельством тот факт, что по опросу футболистов он стал вторым после Клаудиньо.

Основной рост молодой российский форвард продемонстрировал еще осенью, когда подорожал с 1,4 млн до 4 млн, но, вопреки прогнозам, не перестал забивать и во второй части сезона, так что результат закономерен.

Чтобы продолжать прогрессировать, ему необходимо играть в высшей лиге, что в «Уфе» невозможно. С другой стороны, для клуба его продажа – отличная возможность заработать в финансово тяжелых условиях. Примечательно, что Шамиль Газизов готов отпустить его и за 5 млн, но топ-клубы на форварда не особо засматриваются, а остальные подсчитывают убытки.

Основными претендентами на Агаларова называются «Краснодар», «Сочи» (замена Матео Кассьерре) и неназванные клубы из Бельгии. Считается, что сам Гамид нацелен на Европу, что вызывает большое уважение.

8. КРИСТОФЕР МАРТИНС ПЕРЕЙРА, 5 млн (+1,5 млн)

Клуб: «Спартак»
Амплуа: опорный полузащитник
Гражданство: Люксембург
Возраст: 25 лет
Статистика в сезоне РПЛ: 10 матчей, 1 гол и 1 передача

Единственный в рейтинге представитель обладателей Кубка России. С Мартинсом «Спартак» угадал. Не сказать, что он стал эталонным опорником даже по российским меркам (после Понтуса Вернблума это непросто), тем не менее удачно вписался в спартаковскую игру за счет своей мобильности, пластичности и задора.

Перейра выступал в Москве на правах аренды из «Янг Бойз», но «Спартак» уже объявил о его выкупе. Сумма не называлась, но предположительно она составляет 6,4 млн, а с учетом аренды он обошелся команде в 7 млн. Зимой эти условия казались слишком высокими, ведь его стоимость оценивалась ровно в два раза ниже, однако уже сейчас показатели выровнялись, и в ближайшие сезон-два (контракт подписан до 2026 года) Перейра способен еще сильнее порадовать покупателя, особенно если красно-белым удастся вернуться хотя бы в пятерку лучших.

9. ИВАН СЕРГЕЕВ, 4 млн (1,2 млн)

Клуб: «Зенит»
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Возраст: 27 лет
Статистика в сезоне РПЛ: 29 матчей, 10 голов и 7 передач

Самый возрастной футболист в рейтинге, тем не менее потенциал к росту у Сергеева отчетливо просматривается, ведь весной ему приходилось делить игровое время с Артемом Дзюбой, покинувшим команду по завершении сезона. Есть все основания полагать, что за счет своей разносторонности (одинаково хорош в завершении и в подыгрыше) Сергеев набьет отличную статистику и заметно повысит свою стоимость. Как минимум до 6-7 млн.

10. СЕБАСТЬЯН ШИМАНЬСКИ, 14 млн (+1 млн)

Клуб: «Динамо»
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Польша
Возраст: 23 года
Статистика в сезоне РПЛ: 27 матчей, 6 голов и 8 передач

Польский полузащитник был мозгом «Динамо» в прошедшем сезоне, поэтому прибавил в цене, несмотря на невзрачную концовку сезона. Наверняка найдет себе команду в Европе. По крайней мере, он уже попрощался с партнерами. Информации о том, где продолжит карьеру, пока нет, но разве кто-то удивится, если он объявится в Берлине?

источник: «Советский спорт»
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