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Пять минут гениальности Бернарду! Португалия победила Чехию и возглавила группу Лиги наций

Криштиану Роналду провел на поле 90 минут, но не забил. У чехов тайм отыграл Ян Кухта, а Алекс Крал – 10 минут.
Пять минут гениальности Бернарду! Португалия победила Чехию и возглавила группу Лиги наций
09 июня 2022 23:44
автор: Артем Зибрак
автор фото: Соцсеть сборной Португалии

РОНАЛДУ ПРОТИВ КУХТЫ

Сборная Португалии в двух турах Лиги наций набрала четыре очка. Стартовав с унылой ничьей в Севилье, где гости выглядели набором игроков, а не командой, они лихо разобрались со Швейцарией (4:0), так что в матче с Чехией рассчитывали укрепить лидерство в группе.

Выбор исполнителей у Фернанду Сантуша впечатляет, как никогда. Достаточно сказать, что он может позволить себе оставить в запасе лучшего игрока серии A Рафаэля Леау, Бруну Фернандеша, Жоау Моутинью, Андре Силву и Отавио. И не то чтобы прям так уж ослабил состав. Тем более, что забивший Швейцарии два мяча Криштиану Роналду по-прежнему на месте.

У чехов (они тоже набрали четыре очка – победили Швейцарию и упустили победу над Испанией) в первую очередь отметим наличие форварда «Локомотива» Яна Кухты, не уходившего с поля без года в предыдущих играх Лиги наций. Увы, на сей раз он не только не забил, но даже не вышел на второй тайм. Спартаковец Алекс Крал тоже попал в заявку, а на замену вышел на последние 10 минут.

ОРКЕСТР ДИРИЖЕРА БЕРНАРДУ СИЛВЫ

К удивлению заполнивших трибуны «Жозе Алваладе» болельщиков, их любимцы не слишком торопились подтверждать статус фаворита. Хозяева предсказуемо больше владели мячом, но в первые полчаса изюминки их атакам не хватало, и чехи, попеременно переключая прессинг и позиционную оборону, качественно сдерживали их наступление и бойко контратаковали.

Впрочем, преимущество в классе взяло верх. Хозяева нащупали слабость в обороне соперника в полуфлангах, где у чухов (они играли по схеме 3-4-2-1) хромало взаимодействие между латералями и крайними центральными защитниками. В первой половине тайма интереснее выглядел левый фланг, где техничному Диогу Жоте помогал мобильный Рафаэл Геррейру. Но, может, это был и трюк.

Усыпив бдительность соперника португальцы переключились на противоположный край, откуда еще до перерыва провели два мяча. В обоих случаях дирижером был умнейший Бернарду Силва. Сначала разыграл стеночку с одноклубником Канселу, и защитник с острого угла пушечным выстрелом Индржиха Станека, а пять минут спустя тонкой передачей вывел на удар Гонсалу Гедеша. Четыре передачи под удар и две голевые за 45 минут – такова впечатляющая статистика полузащитника «Ман Сити».

ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЖОНГЛЕРЫ

В перерыве тренер чехов Ярослав Шильгавы сделал сразу три замены, но стало, кажется, только хуже. С хозяев спало давление результата, и они вышли просто наслаждаться игрой. Если в первом тайме Чехия регулярно контратаковала, то во втором видела мяч только в ногах соперника. Редкий выпад три в два запорол заменивший Кухту Вацлам Емелка, из ударной позиции смазавший мимо ближнего угла, да пару раз хозяева сами сыграли расхлябанно.

Впрочем, без большой мотивации португальцы неохотно идут в борьбу, играя в основном на чистых мячах, поэтому больше занимались жонглированием, нежели всерьез пытались прорваться к воротам, чему свидетельством всего три удара за второй тайм против восьми в первом. А когда Сантуш заменил Бернарду, мысли на поле стало меньше. Все-таки вышедшему Бруну Фернандешу этот сезон надо вычеркнуть из памяти.

К чести хозяев, они дисциплинированно не бросили играть, прессингуя соперника у его штрафной даже в последнюю десятиминутку. Но не только не забили, но и до голевых моментов не добрались. Тем не менее, набрали очередные три очка и стали единоличными лидерами группы. Результатом первого круга Сантуш может быть доволен – Испания в двух очках позади.

ЛИГА НАЦИЙ
ЛИГА A
ГРУППА 2
3-Й ТУР

Португалия – Чехия – 2:0 (2:0)

Голы: Канселу, 33 – 1:0. Гедеш, 38 – 2:0.

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Карвалью (Бруну Фернандеш, 68), Невеш (Моутинью, 88), Гедеш (Палинья, 88), Бернарду Силва (Витор Феррейра, 68), Жота (Леау, 80), Роналду.

Чехия: Станек, Зима, Брабец, Матею (Крал, 80), Цоуфал, Соучек, Садилек, Гавел (Емелка, 46), Лингр (Пешек, 46), Гложек (Влканова, 73), Кухта (Юречка, 46).

Предупреждения: Карвалью, 3. Соучек, 24. Матею, 35. Роналду, 51. Леау, 87.

Судья: Юг (Словения).

источник: «Советский спорт»
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