Беги, Ваноли, беги! Как растоптали очередного гостя в господском доме

«Спартак», ну ты чего? Подловато поступил же. В 22.40 нам типография привычно подтвердила, что номер принят, что запускается в печать, а в 22.41 вдруг выходит информация, что «Спартак» благодарит Паоло Ваноли за проведенные в клубе месяцы, за профессионализм, за титул и прощается.

Нет, ну, зная «Спартак» и его методы, конечно, мы сами виноваты. Когда неделю назад была информация, что Федун встречался с тренером и обсуждалась дальнейшая работа – вот тут уже надо было догадаться. Как только Федун говорит про «кредит доверия» кому-то – знай, что кредит уже почти обнулился. Как только пресс-служба «Спартака» говорит, что информация о расставании – «фейк» (а так было два или три дня назад) – значит, готовь материал: подтверждение практически получено.

Уж сколько их шагнуло в эту бездну… Очередная комета промчалась по небосклону «Спартака», чтобы кануть. Одни на «Спартаке» учились тренировать – как Карпин, например. И как, наверное, сам Ваноли. Другие приезжали уже со сложившимся именем. Как Лаудруп. Другие загорелись после «Спартака». Но загорелись так, что не потушишь. Это мы про Унаи Эмери, конечно. А были еще и Якин, и Тедеско, и Кононов, и много-много кто еще.

Люди приезжают с амбициями. Мне почему-то аналогия не очень точная приходит в голову, но поделюсь. Вот стоит красивый барский дом. Достойный и добротный. Приехавшему из Франции или Неметчины учителю отводят хорошее пространство в отдельном флигеле – все-таки, чай, не двор мести человек приехал, а учить, наставлять на путь истинный. Но спустя пару дней фурией врывается во флигель барыня. Нет, господская фаворитка. И не важно, что именно говорит или что именно происходит. Но после ее визитов – всё вверх дном. Ты останешься здесь? Ну, сначала потерпишь, но потом не останешься. Потому что это не господский дом уже, а советский колхоз.

Ваноли даже немного повезло. Якин – без титулов уезжал. Тедеско – без титулов. Лаудруп – и тот без титулов. При этом Ваноли вряд ли круче тренер, чем все перечисленные. Но шанс был – и он им воспользовался. Все-таки курочку из господского дома прихватил.

Удачи, Паоло! Мы сейчас будем играть в песочнице, огороженной стальными листами от соседских дворов. Никакого футбола, никаких еврокубков – только у тех, кто решится быстро менять сытость на здоровые амбиции и менять чемпионат. И каждый бегущий Ваноли – это лишний камушек в гроб отечественного футбола. Славу здесь найти сложно (а найдешь – в мире об этом теперь никто не узнает), а вот затоптать тебя здесь могут легко. Те же барыни, что приглашали.

Тогда и в самом деле, к «сбитому летчику» Карпину снова обратиться придется.