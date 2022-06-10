Легенды и другие кумиры. Обзор трансферных новостей

РОССИЯ

Шапи вернулся

Магомед-Шапи Сулейманов провел последний сезон в турецком «Гиресунспоре», но в нового сезоне полузащитник вернется в родной клуб. «Краснодару» в отсутствии легионеров он явно пригодится.

Рыбус - в «Спартаке»?

Польский источник Interia Sport сообщает, что свободный агент Мацей Рыбус в ближайшее время пройдет медобследование перед подписанием контракта с московским «Спартаком». Таким образом красно-белые могут усилить левый фланг обороны, где на протяжении долгого времени были вынуждены играть правые защитники.

32-летний защитник остался без клуба после ухода из «Локомотива».

АНГЛИЯ

Очередные покупки «Сити»

Трансферное окно открылось совсем недавно, но «Манчестер Сити» уже потратил огромные деньги - и это не предел. Клуб укрепил переднюю линию, но у Пепа Гвардиола все еще есть нехватка игроков на левом фланге обороны, а также опустела опорная зона после ухода Фернандиньо.

У «МС» есть две главные цели: Марк Курурелья («Брайтон») и Кэлвин Филлипс («Лидс»).

У «Ливерпуля» потеря

«Ливерпуль» официально объявил об уходе двух футболистов, но если по Лорису Кариусу скучать вряд ли кто-то будет, то отсутствие в следующем сезоне Дивока Ориги - это потеря. У обоих игроков закончились контракты.

ИСПАНИЯ

«Барселона» ищет замену де Йонгу

Френки де Йонг почти наверняка покинет Каталонию этим летом, а на его место может прийти опытный немецкий полузащитник. Илкай Гюндоган еще недавно играл ключевую роль в построениях Пепа Гвардиолы, но в последнее время количество игровой практики уменьшилось. Сообщается, что Илкай этим недоволен и хочет найти новый клуб, где ему будут доверять, чтобы он имел возможность попасть на ЧМ-22.

Жадная «Барселона»

Каталонцы готовы подписать Гюндогана с его огромными зарплатными запросами, но при этом клуб не желает переплачивать своему 17-летнему воспитаннику Гави. Агент испанского полузащитника просит у руководства новый контракт с окладом в четыре млн евро и ежегодным его повышением, а «Барселона» готова платить только в два раза меньше.

За ситуацией следит «Ливерпуль», готовый платить девять миллионов евро. Однако сам Гави ещё не готов менять клубную прописку и надеяться на продвижение переговоров с «Барселоной».

ФРАНЦИЯ

Возвращение легенды

В середине прошлого десятилетия одним из лучших форвардов мира считался Александр Ляказетт: в 224 полных матчах за «Лион» француз забил 129 голов и отдал 43 голевые передачи. В 2017 году «Арсенал» отдал за бомбардира более 50 млн евро, но он не оправдал возложенных на него ожиданий. Сейчас Александру 31, и он возвращается в родную гавань. Контракт подписан на пять лет, что в очередной раз показывает уважение и доверие «Лиона» своему воспитаннику.