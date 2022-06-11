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Хуже экспериментальной Италии! Команда Манчини завершила первый круг выше Германии и Англии

Финалистов Евро-2020 спустя год уже не узнать!
Хуже экспериментальной Италии! Команда Манчини завершила первый круг выше Германии и Англии
11 июня 2022 23:54
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

МАНЧИНИ ПРОДОЛЖАЕТ СМЕНУ ПОКОЛЕНИЙ

В очередной игровой день Лиги наций в Вулверхэмптоне сошлись финалисты Евро-2020 сборные Англии и Италии – последняя и первая команды группы 3. Эксперименты Роберто Манчини дают свои плоды. Несмотря на крайне непривычный состав, «скуадра адзурра» удержала ничью с Германией и обыграла Венгрию.

И на сей раз Манчини не стал изменять себе. Его цель – смена поколений. Здесь Федерико Гатти и Франческо Ачерби составляют пару центральных защитников, в средней линии играет Давиде Фраттези, а под Джанлукой Скамаккой располагаются Маттео Пессина и Лоренцо Пеллегрини. Похоже, через пару лет мы итальянскую сборную совсем не узнаем.

Гарета Саутгейта после неудач на старте (поражение от Венгрии и ничья с Германией) результат интересует больше, хотя Гарри Кейна он все же оставил на скамейке. Тем не менее, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Джейсон Маунт, Рахим Стерлинг и Джек Грилиш в основе «трех львов» вполне ожидаемы.

МАУНТ И ТОНАЛИ ПРОЩАЮТ

Как же редко эта Лига конференций дарит нам матчи, которые не хочется стереть из памяти сразу после финального свистка! Но на сей раз команды продемонстрировали действительно интересный футбол. Интересно, что и те, и другие старательно нагружали зону левого защитника соперника. Англичане давили на Федерико Димарко, которому совсем не помогал Пеллегрини. Отсюда, например, пришел момент пробившего в перекладину Маунта, который создал ему Стерлинг.

Итальянцы действовали аналогичным образом, но в отношении Кирана Триппьера. Ему куда комфортнее на правом краю, но здесь у Саутгейта вариантов полно, а вот слева конкуренция куда ниже. Поэтому правоногий Триппьер вышел на левом фланге, куда целенаправленно били гости. Сюда приходили Пессина, Тонали, Фраттези, Джованни ди Лоренцо, здесь последний придумал сумасшедший момент, когда зряче прострелил на дальнюю штангу. Набежавший Сандро Тонали бил в противоход вратарю, наверняка, но Аарон Рамсдейл ногами отбил удар в упор.

Были и другие хорошие моменты, так что удивительно, что за тайм команды так и не открыли счет. В целом, ближе к этому были хозяева. Они здорово прессинговали соперника (в результате такого прессинга Тэмми Абрахам перехватил мяч на линии штрафной, но пробил мимо), больше владели мячом (56%-44%) и перебили итальянцев (8-6, 3-3 в створ). Разница по ударам не слишком впечатляет, но гости подтянули ее лишь в последние три-пять минут.

У АНГЛИИ ОДИН ГОЛ, И ТОТ С ПЕНАЛЬТИ

В начале второго тайма англичане вновь принялись штурмовать ворота Джанлуиджи Доннаруммы, но Стерлинг два своих момента не реализовал (особенно хороший шанс после прострела Риса Джеймса все с того же правого фланга, но Рахим с нескольких метров запулил мяч в небеса), и запал хозяев иссяк.

Тем не менее, в середине поля они по-прежнему властвовали, и оба тренера решили освежить здесь силы. Правда, не сколько за счет качества новичков, сколько просто за счет того, что они полны сил. Саутгейт выпустил Калвина Филлипса и Джаррода Боуэна, а его визави снял едва ли не самых звездных в составе Локателли и Пеллегрини, которых заменили Сальваторе Эспозито и Вильфред Ньонто. Во втором случае последовала череда перестановок. Так, Фраттези ушел на левый край, где заблокировал опасные подключения Джеймса.

В целом картина игры не изменилась. Англия продолжала больше владеть мячом на чужой половине поля, но Стерлинг и Грилиш непривычно редко брали игру на себя. Особенно необычно видеть таким Джека. Он много играл в пас и опускался к своим воротам при позиционной обороне и иногда при розыгрышах от ворот. То есть действовал максимально командно, но парадоксальным образом на пользу «трем львам» это не шло.

В итоге матч завершился не такой уж справедливой нулевой ничьей. И как по-разному она воспринимается. Италия добилась ее и, как следствие, лидерства в группе самым странным составом в истории. Англия же (не может победить Италию с 1977 года) удручающе нерезультативна – в трех матчах один жалкий гол, да и тот с пенальти. Но при Саутгейте никто иного уже и не ждет.

ЛИГА НАЦИЙ. ЛИГА A. ГРУППА 3. 3-Й ТУР

Англия – Италия – 0:0 (0:0)

Англия: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори (Гехи, 88), Триппьер, Уорд-Праус, Райс (Филлипс, 65), Маунт (Боуэн, 65), Стерлинг (Сака, 79), Грилиш, Абрахам (Кейн, 65).

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци, 87), Фраттези, Локателли (Ньонто, 64), Тонали, Пессина (Кристанте, 88), Пеллегрини (Эспозито, 64), Скамакка (Распадори, 77).

Предупреждения: Локателли, 25. Грилиш, 29. Гатти, 48. Уорд-Праус, 81.

Судья: Марциняк (Польша).

источник: «Советский спорт»
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