Зидан в «ПСЖ», а Гончаренко – в Саудовскую Аравию? Ничего себе новости

РОССИЯ

Ильзат Ахметов официально покинул ЦСКА. Московский клуб не стал продлевать контракт с полузащитником. Теперь экс-полузащитник сборной России остался без клуба, но наверняка к нему будет интерес, в том числе из РПЛ.

Пускай ещё не было объявлено официально, но не остаётся никаких сомнений, что новым главным тренером «Сочи» станет Вадим Гаранин, работавший в «Енисее». Уверенности в этом придаёт последнее сообщение красноярской команды, которая говорит о переходе тренера в «один из ведущих клубов РПЛ». Предположительно, с Гараниным в Сочи переедет весь его тренерский штаб.

Олег Кононов после вояжа в Ригу вернулся в Россию, где с нового сезона будет работать в качестве главного тренера тульского «Арсенала». ФНЛ становится ещё интереснее.

Многие забыли про Адольфа Гайча, но судя по европейским СМИ, аргентинский форвард вернется в ЦСКА. «Армейцы» не сильно заинтересованы в нём, но попытки продать его в другие клубы ни к чему не приводят. Во многом виновата слабаярезультативность нападающего, который в последнем сезоне Сегунды забил всего один гол и отдал три голевые передачи за 28 матчей. Пока что ситуация с Гайчем напоминает историю Педры Роши и «Спартака».

Совсем уж диким и странным инсайдом поделился «Чемпионат», уверяющий, что Виктор Гончаренко спустя небольшой перерыв может вернуться к тренерской деятельности, но не в странах СНГ, а в Саудовской Аравии! Отныне экс-тренера ЦСКА и «Краснодара» можно называть Виктор Аль Гончаренко.

АНГЛИЯ

«Челси» объявил об уходе Кристенсена, Дринкуотера, Мусонды и Кларк-Солтера. Самым большим ударом стал уход Кристенсена, который стал вторым центральным защитником «синих» за несколько дней после Рюгера. покинувшим клуб. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».

ГЕРМАНИЯ

«Бавария» помимо Роберта Левандовского может потерять другого форварда, который пусть и редко, но достаточно неплохо подменял польского лидера. 33-летний Эрик-Максим Шупо-Мотинг уже мало кому кому интересен в Европе, зато в его услугах нуждается некий клуб из Катара.

ИТАЛИЯ

Суарес может стать одноклубником Алексея Миранчука. С точки зрения турнирных перспектив для уругвайца это хороший вариант, но для этого придется сильно ужаться в зарплатных требованиях.

ИСПАНИЯ

Серджи Роберто подписал новый годовой контракт с «Барселоной». И этого не случилось бы, если бы полузащитник не согласился снизить годовой оклад с 12 до 5 млн евро. Роберто является воспитанником «блауграны».

ФРАНЦИЯ

Зинедин Зидан целый сезон просидел без работы в ожидании достойного предложения. По слухам, француз хотел бы возглавить родную национальную сборную или «Ювентус», но есть и другой интересный вариант. Даниэль Риоло сообщил, что в ближайшее время экс-тренер «Реала» может возглавить «ПСЖ». Возможно, об этом давно знают в клубе, и в том числе приход Зидана заставил Киллиана Мбаппе продлить контракт.