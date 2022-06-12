ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зидан в «ПСЖ», а Гончаренко – в Саудовскую Аравию? Ничего себе новости

Слухи и подтвержденные сделки – всё в традиционном обзоре трансферных новостей от «Советского спорта».
Зидан в «ПСЖ», а Гончаренко – в Саудовскую Аравию? Ничего себе новости
12 июня 2022 00:49
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Реал»

РОССИЯ

Ильзат Ахметов официально покинул ЦСКА. Московский клуб не стал продлевать контракт с полузащитником. Теперь экс-полузащитник сборной России остался без клуба, но наверняка к нему будет интерес, в том числе из РПЛ.

Пускай ещё не было объявлено официально, но не остаётся никаких сомнений, что новым главным тренером «Сочи» станет Вадим Гаранин, работавший в «Енисее». Уверенности в этом придаёт последнее сообщение красноярской команды, которая говорит о переходе тренера в «один из ведущих клубов РПЛ». Предположительно, с Гараниным в Сочи переедет весь его тренерский штаб.

Олег Кононов после вояжа в Ригу вернулся в Россию, где с нового сезона будет работать в качестве главного тренера тульского «Арсенала». ФНЛ становится ещё интереснее.

Многие забыли про Адольфа Гайча, но судя по европейским СМИ, аргентинский форвард вернется в ЦСКА. «Армейцы» не сильно заинтересованы в нём, но попытки продать его в другие клубы ни к чему не приводят. Во многом виновата слабаярезультативность нападающего, который в последнем сезоне Сегунды забил всего один гол и отдал три голевые передачи за 28 матчей. Пока что ситуация с Гайчем напоминает историю Педры Роши и «Спартака».

Совсем уж диким и странным инсайдом поделился «Чемпионат», уверяющий, что Виктор Гончаренко спустя небольшой перерыв может вернуться к тренерской деятельности, но не в странах СНГ, а в Саудовской Аравии! Отныне экс-тренера ЦСКА и «Краснодара» можно называть Виктор Аль Гончаренко.

АНГЛИЯ

«Челси» объявил об уходе Кристенсена, Дринкуотера, Мусонды и Кларк-Солтера. Самым большим ударом стал уход Кристенсена, который стал вторым центральным защитником «синих» за несколько дней после Рюгера. покинувшим клуб. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».

ГЕРМАНИЯ

«Бавария» помимо Роберта Левандовского может потерять другого форварда, который пусть и редко, но достаточно неплохо подменял польского лидера. 33-летний Эрик-Максим Шупо-Мотинг уже мало кому кому интересен в Европе, зато в его услугах нуждается некий клуб из Катара.

ИТАЛИЯ

Суарес может стать одноклубником Алексея Миранчука. С точки зрения турнирных перспектив для уругвайца это хороший вариант, но для этого придется сильно ужаться в зарплатных требованиях.

ИСПАНИЯ

Серджи Роберто подписал новый годовой контракт с «Барселоной». И этого не случилось бы, если бы полузащитник не согласился снизить годовой оклад с 12 до 5 млн евро. Роберто является воспитанником «блауграны».

ФРАНЦИЯ

Зинедин Зидан целый сезон просидел без работы в ожидании достойного предложения. По слухам, француз хотел бы возглавить родную национальную сборную или «Ювентус», но есть и другой интересный вариант. Даниэль Риоло сообщил, что в ближайшее время экс-тренер «Реала» может возглавить «ПСЖ». Возможно, об этом давно знают в клубе, и в том числе приход Зидана заставил Киллиана Мбаппе продлить контракт.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Зидан в «ПСЖ», а Гончаренко – в Саудовскую Аравию? Ничего себе новости
Зидан в «ПСЖ», а Гончаренко – в Саудовскую Аравию? Ничего себе новости
Слухи и подтвержденные сделки – всё в традиционном обзоре трансферных новостей от «Советского спорта».
12.06.2022 00:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хуже экспериментальной Италии! Команда Манчини завершила первый круг выше Германии и Англии
Хуже экспериментальной Италии! Команда Манчини завершила первый круг выше Германии и Англии
Финалистов Евро-2020 спустя год уже не узнать!
11.06.2022 23:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Абаскаль – откуда он вообще взялся? Изучаем путь нового тренера «Спартака»
Абаскаль – откуда он вообще взялся? Изучаем путь нового тренера «Спартака»
Бердыева, Федотова, Карпина, Осинькина и даже Кержакова называли одними из претендентов на ставшее вакантным место главного тренера московского «Спартака», но Федун и его приближенные приняли другое неожиданное решение.
11.06.2022 12:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Суперкубок – не повинность, а честь. Если «Спартак» играть не хочет, пусть в Петербург едет «Динамо»
Суперкубок – не повинность, а честь. Если «Спартак» играть не хочет, пусть в Петербург едет «Динамо»
Изящное решение насущной проблемы.
11.06.2022 11:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Единственная команда, которая играет в юбках». ЖФК «МедВедь» – красота и футбол
«Единственная команда, которая играет в юбках». ЖФК «МедВедь» – красота и футбол
ЖФК «МедВедь» был основан в 2016 году. Изначально проект предполагался как соединение шоу и футбола, поэтому акцент в наборе в команду был сделан на творческих девушек
11.06.2022 11:00
Футбол
Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола
Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола
Вчера стало известно, что матч за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Однако сразу пошли разговоры, что «Спартак» может бойкотировать матч.
11.06.2022 10:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе
Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе
Чемпионы мира ничем не напоминают команду, выигравшую чемпионат мира в России. Хотя состав ошеломительный.
10.06.2022 23:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Как два пальца Абаскаль. Что говорят о новом тренере «Спартака»
Как два пальца Абаскаль. Что говорят о новом тренере «Спартака»
Журналисты и блогеры словно срочно отозваны из отпусков. Вялое обсуждение – где играть Суперкубок – уже давно забыто. Тема номер один – испанский юноша в «Спартаке», 33-летний тренер. Посмотрим, что пишут в самых разных соцсетях.
10.06.2022 14:48
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: «Спартак» часто меняет тренеров, чтоб обсуждали, и про 10-е место все забудут
Дмитрий Селюк: «Спартак» часто меняет тренеров, чтоб обсуждали, и про 10-е место все забудут
Горячая новость дня - Паоло Ваноли покинул «Спартак». Вместо него стремительно был назначен испанец Гильермо Абаскаль, с февраля он возглавлял швейцарский «Базель».
10.06.2022 14:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кем надо усиливаться «Спартаку»?
Кем надо усиливаться «Спартаку»?
Любой новый специалист не сможет добиться успеха с красно-белыми, пока москвичи не усилят некоторые позиции перед новым сезоном.
10.06.2022 12:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реванш отменяется. Как Англия осталась на последнем месте в Лиге наций
В Лиге А разошлись миром Англия и Италия (0:0), Венгрия и Германия (1:1), Уэльс и Бельгия (1:1), Нидерланды и Польша (2:2).
Как «Спартак» проиграл Суперкубок, не выходя на газон
От постоянных кляуз красно-белых российский футбол порядком устал.
В тренерах Назаров, на льду Толчинский и Голдобин, на разогреве Григорий Лепс! Все о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
ФХР решила заняться развитием новой разновидности хоккея - в формате «3 на 3». Первой ласточкой станет «Кубок Лиги Ставок», который пройдет в Москве с 12 по 14 июня 2022 года.
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в цифрах
Представляем нового испанского наставника красно-белых, о котором в России до 10 июня 2022 года не знал никто кроме нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Я в шоке». Мостовой — о выборе «Спартака» в пользу испанского тренера-ноунейма
Бывший лидер «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Гильермо Абаскаля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика