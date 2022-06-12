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В случае бойкота Суперкубка, «Спартак» лишить 6 очков, красно-белых заменить на «Динамо»

Продолжается неопределенность с предстоящим 9 июля матчем на Суперкубок. Продолжают ходить слухи о бойкоте игры в Санкт-Петербурге «Спартаком». Однако из стана красно-белых нет никаких официальных заявлений.
В случае бойкота Суперкубка, «Спартак» лишить 6 очков, красно-белых заменить на «Динамо»
12 июня 2022 12:26
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ В «ЛУЖНИКАХ»?

Но вначале хотелось бы заступиться за «Спартак». Мне непонятно, почему нельзя было провести такой матч в столице, на главном стадионе страны, как это принято во многих странах? Это история, это многолетние традиции. Финалы Кубка СССР проводились исключительно в «Лужниках», после того, как стадион был построен.

Недавний финал Кубка России показал, какой это был праздник футбола. Если руководство «Зенита» опасается, что весь стадион станет красно-белым, это не так – квоту для гостей никто не отменял. Около 8 тысяч зенитчиков могут разместиться на трибунах. А это мощная поддержка.

А теперь вся спартаковская фанатская армия считает, что РФС прогнулся перед «Зенитом». Из-за этого и пошли разговоры о бойкоте, мол, раз нас отправляют принудительно на чужое поле, играть не будем.

НЕ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА, А ЛИШЕНИЕ 6 ОЧКОВ

Теперь о возможном бойкоте. Это, конечно, невиданно: не понравился город и стадион – не приедем. Похоже на обиду ребенка в детском саду, у которого забрали любимую игрушку, потому что настало время обеда.

При этом за неявку «Спартаку» грозит штраф в размере – внимание! от 20 000 до 150 000 рублей.

Товарищи, господа, самим-то не смешно? 20 тыс., ну пусть 100 тыс. рублей. Всего-то за срыв общенационального футбольного праздника!

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников предложил вполне адекватное наказание за это – лишение 6 очков в новом чемпионате России. Это, кстати, тоже стандартное наказание во многих европейских чемпионатах.

Но матч должен состояться в любом случае. И замена тоже должна произойти согласно регламента: не может играть победитель, его заменяет финалист. А финалист у нас «Динамо».

«НАС ПРИГЛАСИЛИ ВМЕСТО «РУКИ ВВЕРХ»

Но пока, повторю, из стана красно-белых нет никаких официальных заявлений о бойкоте. Зато сегодня опять сильно выступила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Как отношусь к тому, что матч за Суперкубок пройдёт в Петербурге? Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили. «Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», цитирует Салихову Sport24.

Классно, смешно. Молодец Зарема! Все-таки, видимо, о бойкоте в «Спартаке» всерьез никто не думает.

источник: «Советский спорт»
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В случае бойкота Суперкубка, «Спартак» лишить 6 очков, красно-белых заменить на «Динамо»
В случае бойкота Суперкубка, «Спартак» лишить 6 очков, красно-белых заменить на «Динамо»
Продолжается неопределенность с предстоящим 9 июля матчем на Суперкубок. Продолжают ходить слухи о бойкоте игры в Санкт-Петербурге «Спартаком». Однако из стана красно-белых нет никаких официальных заявлений.
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