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Мучения Якина, игра Холланда, проблемы Испании. За чем следить в Лиге наций в воскресенье?

И это далеко не все причины, почему нужно следить за встречами Лиги наций в это воскресенье. 12 июня пройдут как минимум три крайне любопытных матча Лиги наций-2022/23. Превью к ним - в нашем материале.
Мучения Якина, игра Холланда, проблемы Испании. За чем следить в Лиге наций в воскресенье?
12 июня 2022 17:21
автор: Никита Шмытов

ИСПАНИЯ - ЧЕХИЯ (21:45)

Место проведения: «Ла Росаледа» (Малага, Испания)

Испания считалась фаворитом группы, но после первых трех матчей они уступают лидерство Португалии, с которой сыграли 1:1. Команда Луиса Энрике могла бы набрать равное количество очков с ней, но помешала ничья как раз с чехами. Более того, если бы не гол защитника Иньиго Мартинеса на 90-й минуте, то Испания бы уступала ещё больше в турнирной таблице.

Отчасти результат первого матча можно назвать случайным, так как чехи ударили два раза в створ, и оба из них конвертировались в голы. Фавориты матча статистически уничтожили оппонентов, но в копилку положили лишь одно очко.

Испанцам нужно провести работу над ошибками, которые не позволили обыграть Чехию в первом матче. Также внимание нужно уделить форварду «Локомотива» Яну Кухте, на счету которого 2 гола и одна результативная передача в трёх матчах, благодаря чему он делит первое место в списке бомбардиров с Роналду и Канселу.

ШВЕЙЦАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ (21:45)

Место проведения: «Стад де Женев» (Женева, Швейцария)

В параллельном матче этой же подгруппы встречаются две команды с разных полюсов. Швейцария с Шакири, Эмболо, Джакой, Зоммером и другими звёздами совершенно ничего не может противопоставить соперникам - три поражения с общим счётом 1:7. У идущей третьей Чехии на четыре очка больше, поэтому с каждым матчем всё больше шансов на вылет швейцарцев из группы А Лиги наций.

Четыре из семи пропущенных мячей Швейцария пропустила от Португалии, и перед ответным матчем есть все предпосылки к продолжению этого голевого раздолья. За последние три года соперники встречались три раза, и во всех из них команда Фернанду Сантуша оказывалась сильнее. Отдельно стоит сказать про главную звезду Португалии Криштиану Роналду, заколотившего пять пять мячей швейцарцам за последние два матча.

Мурату Якину нужно срочно и непонятно как перезагружать свою сборную. если она не хочет выпасть из высшего дивизиона. Сложно, но уже сейчас нужно набирать очки.

НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ (19:00)

Место проведения: «Уллевол» (Осло, Норвегия)

Несколькими часами ранее начнётся не менее интересный матч в лиге «B». Набравшая ход Норвегия проиграла всего два матча из последних 15, а в текущем сезоне Лиги наций у команды две победы и одна неожиданная ничья против Словении. Подобными успехами не может похвастаться Швеция и более того, можно сказать, что у сборной наметился кризис. После плей-офф ЧЕ-2020 шведы не прошли на ЧМ, уступив первое место испанцам, а затем проиграв в финале квалификации польской сборной.

Главной задачей шведов можно считать сдерживание Эрлинга Холланда, который забил три из из трёх голов сборной Норвегии. Если удастся «выключить» лидера соперников, то появятся шансы на очки.

Скандинавское дерби может получиться горячим. В последних пяти очных матчах соперники забили друг другу 11 матчей, и в четырех случаях результат заканчивался боевой ничьей.

источник: «Советский спорт»
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