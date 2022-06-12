Модрич и компания готовы отправить Францию из элиты Лиги наций вниз

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Франция - действующий обладатель Лиги наций, но текущий сезон с самого начала не задался. Три тура без побед: ничьи с Хорватией и Австрией, поражение от Дании. И это при том, что сильнейшие футболисты страны вызваны, включая Бензема, Мбаппе, Нкунку, Гризманна и других. Франция отстает от лидирующей Дании на четыре очка и еще не потеряла шансы на выход в плей-офф, но если результаты не улучшатся, то чемпионам мира придётся бороться не за первую строчку таблицы, а за право остаться в элитном дивизионе ЛН.

Фото: Федерация футбола Франции

Есть ощущение, что игроки сборной Франции просто напросто устали после тяжёлого клубного сезона и у них нет никакой мотивации играть в международном турнире, который не так давно пришел на замену товарищеским матчам. А некоторые из них, как, например, Орельен Тчуамени, были больше озабочены своей карьеры. Правда, теперь этот игрок может сконцентрироваться на сборной, так как его переход в «Реал» - уже решённый вопрос.

Фото: Хорватский футбольный союз

Хорватия, несмотря на постоянные разговоры о перестройке и старении костяка команды, продолжает радовать жителей Балкан. Модрич и кампания вырвали ничью с Францией, сенсационно выиграли у Дании, но неожиданно разгромно уступили австрийцам во главе с Ральфом Рангником. Пока что «шашечные» благодаря уровню отдельно взятых мастеров получают нужный результат, но в один момент система может сломаться, особенно под натиском французской сборной. Предстоящее противостояние - отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш»» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш — за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей — присоединяйтесь к клубу победителей!

СОСТАВЫ

Дидье Дешам как никто другой знает, как трудно выбрать стартовый состав из россыпи звёзд. От матча к матчу у французов меняется состав и почти невозможно угадать стартовых 11 человек, но учитывая турнирное положение, главный тренер почти наверняка поставит лучших из лучших.

Главный тренер Хорватии Златко Далич не может похвастаться таким подбором игроком, но преиумущество его команды в другом - в сумасшедшей сыгранности и костяке.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● Хорватия в первом круге прервала неудачную серию игр с Францией. Ранее хорваты проиграли три матча подряд, а в этот раз смогли отстоять ничью.

● Зато не прервалась другая тенденция - забитые матчи. За четыре матча оппоненты настреляли в ворота друг друга 17 голов.

● Встречу рассудит израильский арбитр Орель Гринфилд, имеющий на своём счету менее 100 матчей за всю карьеру.

● В 11 из последних 15 матчей Франции забивали обе команды.

● В последних семи матчах Франция забивает во втором тайме.

● Франция забивает 12 матчей подряд.

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