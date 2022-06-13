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«Сломанная бундесмашина» против свежей Италии. Почему нужно следить за матчем Лиги наций?

14 июня, в немецком городе Мёнхенгладбах, на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч главной команды страны, которая примет в гости сборную Италии. Объясняем, почему этот матч обязателен к просмотру.
«Сломанная бундесмашина» против свежей Италии. Почему нужно следить за матчем Лиги наций?
13 июня 2022 18:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: Marca

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМА

Встреча двух четырехкратных чемпионов мира априори не может быть неинтересной, а учитывая турнирное положение и состояние команд, интерес к предстоящему матчу только прибавляется. Италия и Германия - одни из самых противоречивых команд текущего сезона Лиги наций. Футбольное величие обеих сборных закончилось, в связи с чем наступили серьезные перемены. Из сборной Германии ушёл Лёв и пришёл Ханси Флик, а Италия после очередного провала и невыхода на ЧМ решила не терять времени и наигрывать новое поколение для будущих турниров.

Судя по Лиге наций-2021/22, пока лучше получается у команды Роберто Манчини, но всего один тур может кардинально изменить турнирную таблицу. Италия, благодаря победе над Венгрией, лидирует в группе, опережая немецкую сборную на два очка.

Фото: Федерация футбола Италии

Германия часто называют «бундесмашиной», но в её системе явно что-то сломалось, иначе трудно объяснить три ничьих подряд, да ещё и с одинаковым счётом 1:1! Коллектив до сих пор не привык к новым принципам нового тренера, из-за чего даже сборная Венгрии нынешним немцам не по зубам. Предстоящее противостояние - отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш»» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш — за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей — присоединяйтесь к клубу победителей!

СОСТАВЫ

Италия часто признавалась одной из самых возрастных команд на различных турнирах, но это звание в прошлом. Теперь Манчини строит совершенно новую команды из молодых парней, многие из которых играют в средних клубах Серии А, а то и ниже. Например, дебютный матч за сборную провёл Федерико Гатти из «Фрозиноне», который играл в Серии Б. А в атаке всё больше времени получает 18-летний (!) Вилфрид Гнонто из «Цюриха».

Ориентировочный состав Италии:

Ханси Флик не стал кардинально менять состав, зато смело и с первых матчей внедрил команде современный футбол с высоким прессингом и атакующими защитниками. Против слабых соперников тактика работала идеально, но едва немцы встретились с более крепкими европейскими сборными, как тут же результат исчез.

Ориентировочный состав Германии:

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

В последних 15 матчах Германии забивалось не менее двух голов.
В последний раз итальянцы обыграли немцев в 2012 году. С тех пор прошло пять матчей, четыре из которых закончились ничьей.
Матч обслужит румынский арбитр Иштван Ковач, назначивший пять пенальти в последних девяти матчах.
Германия проигрывала в последний раз в июне 2021 года (Англии - 0:2). После этого команда не знает поражений уже 13 матчей.

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источник: «Советский спорт»
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