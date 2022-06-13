«Не бейте ему сильно с близи, а то кисти травмируете». Ринату Дасаеву – 65!

Мой школьный друг – ярый фанат киевского «Динамо» – невзлюбил Дасаева. С той поры, как вернувшийся в высшую лигу «Спартак», собранный великим режиссером-постановщиком Константином Бесковым, бросил перчатку гегемону советского футбола. А 22-летний вратарь-новичок застолбил за собой пост номер один в сборной. В том сезоне красно-белые дважды переиграли команду Валерия Лобановского и стали чемпионами. После паузы в десять лет.

«Арбузник!» – негодовал мой друг, когда Дасаев в товарищеском матче первой и второй сборных в Лужниках пропустил во втором тайме три мяча, и младшие по рангу совершили камбэк с 0:2. Особенно лютовал тогда блондинистый ростовчанин Воробьев, черпачком бросивший мяч через голову вратаря республики.

А уж после финала Кубка-1981 с тем же ростовским СКА, проигранным «Спартаком» в Лужниках 0:1, киевский болельщик радовался не меньше, чем победам в Кубке кубков и Суперкубке украинской команды.

Друг «Советского спорта» Евгений Ловчев рассказывал, как на тренировках Бесков запрещал добивать отбитый Дасаевым мяч перед собой: «Не бейте ему сильно с близи, а то кисти повредите». Тогда первым номером у красно-белых оставался дважды лучший голкипер сезона (1974, 1975) Александр Прохоров, и команда раскололась на два лагеря.

Дасаеву многие завидовали. Читал позднее интервью его сменщика Виктора Чанова, заявившего, что игроки сборной тайным голосованием называли в стартовом составе его, а не спартаковца. Но Лобановский почему-то выбирал не своего, а москвича. Бывший же вратарь Алексей Прудников (олимпийский чемпион, кстати) считал, что на линии Чанов был резче Дасаева, но спартаковец – вне конкуренции на втором этаже и при вводе мяча в игру рукой.

Признание к Дасаеву пришло на ЧМ-1982 в Испании. А до этого журналист Юрий Ваньят, не приемлющий полутонов, называл спартаковского вратаря «королем подвязок», часто менявшего наколенники.

Дасаев никогда не признавал своих ошибок. В проигранном домашнем матче «Черноморцу» 0:1 (в июле 1984-го) спартаковец взял пенальти от самого Владимира Плоскины, до этого не знавшего промахов-неудач с «точки». После финального свистка вратарь хозяев, взяв в руки микрофон, поразил признанием:

– Летом я поймал такой кураж, играю без ошибок.

– А как же Ростов? – переспросил удивленный болельщик. За месяц до матча с Одессой «Спартак» в Лужниках был разгромлен СКА 1:6.

– И в каком из мячей вы меня вините? Или во всех шести? – парировал вратарь, который и в самом деле не был повинен ни в одном голе – Андреев, Скляров, Никитин засаживали в спартаковские ворота такие «гвозди»…

После необъяснимой неудачи в 1/8 финала ЧМ-1986 с Бельгией (3:4 ОТ) сборную СССР у нас в кои-то веки не критиковали, разбора полетов не устраивали, козлом отпущения назначили шведского рефери Эрика Фредрикссона, который потом отработал лайнсменом финал мундиаля. Единственную критическую стрелу наши СМИ выпустили в… Дасаева (мол, плохо руководил обороной), лишив его «огонька» – приза лучшему вратарю сезона. Трофей отдали Чанову-младшему.

Спустя несколько месяцев Дасаев с лихвой реабилитировался за неудачу, обыграв на «Парк де Пренс» в квалификации Евро-1988 действующих чемпионов Европы французов 2:0, попутно заставив Мишеля Платины завершить карьеру в национальной команде. Это был звездный час нашего вратаря.

На Евро-1988 он высоко задранную планку не уронил. Правда, после финала дилетанты поставили ему в вину тот самый волшебный гол голландца Марко ван Бастена, забитый ударом с острого угла между вратарских ушей.

Тот сезон вообще удался Дасаеве, если вынести за скобки ответный матч Кубка УЕФА в Бремене, проигранный «Вердеру» 2:6 ОТ. Красно-белым не хватило домашней победы 4:1!

После чемпионского сезона Дасаев уехал в Испанию, но прежнего доверия Лобановского не чувствовал. Еще в 1988-м тренер начал готовить ему замену в лице гренадера Александра Жидкова, приглашенного из бакинского «Нефтчи». Но тот в Киеве провалил весенний матч со «Спартаком» (1:2), после которого Валерий Васильевич перенес микроинфаркт.

На старте ЧМ-1990 в Италии наши бездарно проиграли 0:2 румынам, у которых на поле не вышел из-за дисквалификации их лидер Георге Хаджи. Форвард Мариус Лэкэтуш голом с острого угла закруглил карьеру Дасаева в сборной. На следующий матч (с Аргентиной) в ворота поставили не Чанова, а третьего номера сборной Александра Уваров – такой подарок получил ко дню рождения знаменитый вратарь.

Осадок оставил и прощальный матч Дасаева: на стадионе «Динамо» в Петровском парке действующие игроки наколотили ему четыре мяча. Даже Олег Блохин после финального свистка возмутился.

Спартаковцы вспоминают юбиляра как жизнерадостного человека, умеющего хорошо работать и хорошо отдыхать. Александр Бубнов в своей книжке бросил упрек Дасаеву – мол, тот на своей квартире спаивал молодых новичков «Спартака». Но разве приглашение капитаном к себе домой молодежи заслуживает критики? Нет, такие действия делают ему честь. Это не что иное, как «сплочение» команды.

«Советский спорт» поздравляет юбиляра!