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Уход легенды «Реала», Кутепов в «Торпедо» и другие трансферные новости дня

Трансферное окно в европейском футболе открылось три дня назад и продлится до 1 сентября. Но уже сейчас тонны слухов, инсайдов и официальной информации льются из разных источников. Для вашего удобства и ориентирования мы собрали главные трансферные инфобомбы на 13 июня
Уход легенды «Реала», Кутепов в «Торпедо» и другие трансферные новости дня
13 июня 2022 12:44
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Реал»

РОССИЯ

Совершенные сделки

«Ростов» официально подписал Кирилла Щетинина, предположительно «Зенит» получил за игрока за 450 тысяч евро. Последний сезон полузащитник уже проводил на берегах Дона, но тогда он играл на правах аренды. Новый контракт заключен на 4,5 года.

Слухи

Не без иронии обсуждается следующая новость: речь идет о возможном подписании ЦСКА сербского правого защитника Милана Гайича. Ранее сербский игрок принадлежал «Црвене Звезде», но по итогам последнего сезона его контракт с клубом истек. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим Адольфо Гайча и Милана Гайича одновременно на поле.

Илья Кутепов, покинувший родной «Спартак» в 28 лет, впервые за карьеру может оказаться в другом клубе. Экс-защитник сборной России интересен московскому «Торпедо», который вышел в РПЛ по итогам сезона. Ранее агент игрока заявлял о возможных вариантах за рубежом, но, пока что, «Торпедо» кажется очень неплохим вариантом.

«Ростов» за последние годы зарекомендовал себя хорошим клубом для тех игроков, чьи карьеры пошли на спад. Одним из таких является Константин Кучаев, который еще недавно играл в основе ЦСКА, но уже сегодня оказался в ФНЛ с «Рубином». Сообщается о возможной аренде полузащитника к Валерию Карпину.

В отличие от некоторых других легионеров, Тони Вильена не намерен возвращаться в «Краснодар». «Эспаньол» имеет право выкупа в 2,5 млн евро, но намерен не платить эти деньги, а заполучить игрока с помощью ФИФА, которая ранее заявляла о возможном разрыве контрактов иностранцев с российскими клубами. Если у Вильены получится разорвать отношения с «Краснодаром» таким образом, то создается опасный прецедент, из-за чего другие легионеры смогут использовать данную схему.

ИСПАНИЯ

Совершенные сделки

«Реал» объявил об уходе Марсело. Бразилец покинет испанский гранд спустя 15 лет, в котором завоевал 25 трофеев. В 2007 году защитник достался «сливочным» всего за 6,5 млн евро. Теперь 34-летний официально стал свободным агентом, но некоторые источники утверждают о завершении карьеры и переходе Марсело на некую должность в мадридском клубе.

ИТАЛИЯ

Слухи

Переговоры «Интера» и Пауло Дибалы выходят на финишную прямую. Наконец, сторонам удалось договориться об окладе и сроке контракта. Сообщается о схеме «3+1» и шести млн евро в год для 28-летнего аргентинца.

Команда-сенсация прошлого сезона «Айнтрахт» может потерять своего лидера. 29-летним Филипом Костичем интересуется «Ювентус», но немецкий клуб намерен подписать новый контракт или продать серба не менее, чем за 20 млн евро. По данным Bild, переговоры между клубами протекают легко.

«Аталанта» изменит подход к составу и трансферам, но для этого нужно освободиться от ненужных игроков. В список попали десять игроков, в том числе Алексей Миранчук, Марио Пашалич и даже многолетний игрок клуба Йосип Иличич. Тотальная чистка, не иначе.

ФРАНЦИЯ

Слухи

The Athletic утверждает о договоренности разрыва контракта «ПСЖ» и Маурисио Почеттино, главный тренер и его штаб получат 20 млн евро неустойки. Очевидным кандидатом на его место является Зинедин Зидан, но первые переговоры с французом закончились неудачно. Новый спортивный директор парижан настаивает на другом варианте – Кристофе Галтье, сейчас работающем в «Ницце».

ТУРЦИЯ

Совершенные сделки

Андреа Пирло официально подписал годовой контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». Напомним, ранее итальянец возглавлял «Ювентус».

источник: «Советский спорт»
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