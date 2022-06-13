«Зенит» – и точка! Как весь наш футбол превратился в обслугу одной команды

Желание дойти до крайности отличает наше общество. Футбольное особенно отличает, потому как спорт в нашей стране – карикатурный срез проявлений чего-то большего. Но в целом хамоватая манера решать вопросы ударом кулака по столу стала своего рода культурным кодом. Замаскировать же хамство и неграмотность этот код все равно не может.

Открыли на День независимости несколько ресторанов «псевдо-Макдоналдса». Лозунг «Вкусно и точка», в центре которого потерян знак препинания, что выражает? Если Макдоналдс – для многих символ общемировых ценностей, свободы выбора, культа потребления, а главное – символ глобализации, которая является главным трендом мировой экономики уже несколько десятилетий. Помните, что на всех саммитах уличные хулиганы-«антиглобалисты» крушат? Правильно, Макдоналдсы. А что мы получили у эрзаца? Папа лучше знает, замёрз ты или проголодался! Будешь жрать у меня, я сказал! Ну-ка, не принюхиваться. Вкусно – и точка!

Какие-то чудаковатые депутаты решили бороться с латиницей на вывесках. Ну, понятное дело, мы же все мировые проблемы уже давно решили – латиница одна оставалась. Мешает нам любить, дышать и чувствовать. Язык родных осин томится, порабощенный этой латиницей – и все. И не важно, что в ближайшие пару веков глобализация потребует перехода русского языка на латиницу – это нормально, я вам это как филолог говорю. Графика – не более чем оболочка, суть языка не в том, как выглядят буквы. Важно, что депутаты страдают от безделья – иными причинами борьбу с вывесками на иноземных языках не объяснить. Или можно объяснить тем, что авторы безумных инициатив плохо учились иностранным языкам в школе – мир только по-русски понимают. И хотят не сами подтянуться, а под свой уровень причесать всех остальных. Это тоже не должно удивлять. Серость всегда побеждает. Кириллица – и точка!

И вот тут мы снова к футболу. Здесь же тоже всё больше и больше укрепляется манера решать вопросы не по регламентам и даже не по понятиям, когда люди садятся и договариваются. «Зенит» в нашем футболе – яркий пример именно такого подхода. Пришел один простой болельщик – сказал, играть в Питере. И все остальные выстроились не как вершители футбольного хозяйства, а как исправно готовые услужить батюшке-барину. И все рассказы, что коммерчески привлекательнее выглядит «Газпром Арена», а не «Нижний Новгород», к примеру, – они в пользу тех, кто вообще не пытается разобраться в сути проблемы. Если бы «Зенит» принял предложение «Спартака» сыграть два матча, то денег вдвое больше заработали бы. Но нет – даже тут уперлись функционеры зенитовские: если два матча, то выходит, должна быть жеребьевка, где играть первый матч, а где – второй. А эти начальники привыкли ведь, что играют все, но свистят в пользу «Зенита», какая-такая честная жеребьевка? Готовы, но если второй матч (решающий) точно у нас. «Судя по всему, «Зенит» с РФС уже обо всем договорился до обсуждения», – цитата из сделанного не на эмоциях высказывания генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.

Я не хочу уходить в плоскость, будет «Спартак» бойкотировать матчи или нет. Уверен, что не будет – это вообще в традициях нашего футбола: обещать сняться с турнира – и не сняться. Причем, не «Спартак» тут был первой скрипкой, если кто забыл. «Зенит» в 2012 году после эксцесса в матче с «Динамо», за что было получено техническое поражение, грозил переехать в Севастополь (о чем-то знал уже тогда Миллер!). Но ведь не снялся с турнира, не переехал.

Все видят, что происходит, но сделать ничего нельзя. Потому что есть «Зенит» и есть другие. Но может быть, тогда не стоит уважаемым питерским коллегам удивляться тому, как к «Зениту» относятся болельщики? Ведь если в матче, к примеру, «Динамо» – «Оренбург» люди делятся на три категории: 1) болеющие за «Динамо», 2) болеющие за «Оренбург», 3) вообще не интересующиеся этим матчем и этими командами (и то же можно сказать о любом другом поединке), то любой матч «Зенита» – это повод болеть против питерских. Без вариантов. Поговорите с любым искренним «спартачом», «конем» и т.д.

У нас даже на спортивном телевидении люди, спотыкаясь, не могут произнести слово «питерский», потому что им начальники запретили. «Санкт-петербургский». И не важно, что так в быту не говорят. Пафос должен сочиться. «Товарищ Сталин, Вы большой ученый, в языкознанье знаете вы толк…» Надо ли лишний раз вспоминать, что если вдруг выяснится, что приглашенный эксперт не сильно любит «Зенит», то он уже не ТВ-эксперт. Больше не позовут.

Помнится, выиграл года полтора назад в Питере в одном из судов по мелкому делу, где местным заявителям не понравился текст надписи, дословно повторяющий кричалку болельщиков в адрес «Зенита». Город – не социальная общность, не юрлицо, не физлицо, значит, такие понятия, как честь, достоинство ему не могут быть свойственны, а раз так, то нет возможности оскорбить честь и достоинство города. На волне победы в суде хотел даже дать заголовок «Суд не обнаружил у Питера ни чести, ни достоинства», на что адвокат посоветовал: «Я бы не стал. Правоприменение законодательства у нас выборочное. А когда идет речь о «Зените» – тут как повернётся…»

История с Суперкубком войдет в историю русского футбола в качестве одной из самых позорных страниц. И список виноватых все прекрасно понимают.