Дарвин Нуньес. Новичок из Уругвая обойдется «Ливерпулю» в рекордную сумму

«Ливерпуль» в текущее трансферное окно является одним из самых активных клубов трансферного рынка, но отчасти не по своему желанию, а вынужденно. Главный конкурент «Манчестер Сити» купил гениального Эрлинга Холанда, а из-под крыла Юргена Клоппа почти наверняка уходит Садио Мане, поэтому «красным» нужен был достойный и равнозначный ответ «горожанам», которым станет Дарвин Нуньес. А кто это такой?

Дарвин Нуньес – 22-летний футболист из Уругвая, которым интересовались чуть ли не все гранды Европы. Первые разговоры о сумасшедшем футбольном форварде начались в Испании, когда еще совсем молодой юноша во второй по силе лиге забил 16 голов и отдал три голевые передачи за «Альмерию». Этого хватило, чтобы убедить «Бенфику» выложить за нападающего 24 млн евро. Помимо этих денег, испанский клуб получил еще один приятный бонус, но об этом позже.

В более сильной лиге результативность Нуньеса не упала, а даже возросла: за 61 полный матч уругваец наколотил 47 голов и отдал 16 голевых передач. И это спровоцировало буквально все гранды Европы от «ПСЖ» с «Баварией» до «МЮ» и «Сити», но проворнее всех оказался именно «Ливерпуль».

Формально Нуньес приедет в Англию для замены Садио Мане, но фактически уругваец напоминает другого соотечественника, который в свое время влюбил в себя «Энфилд» – Луиса Суареса. Впрочем, он тоже не остался в стороне и не прошел мимо вундеркинда из Уругвая.

– Я рекомендовал Дарвина в «Барселону», когда он был в «Альмерии».

Я сказал им: «Обратите внимание на него, он очень хорош, показывает интересную игру». Но мне сказали, что он играет в «Альмерии» и что он еще слишком молод. Вместо того, чтобы платить сейчас 80, 90 или 100 миллионов евро, «Барселона» заплатила бы 15 или 20 миллионов евро, и он бы выходил у них на замену, – сказал Луис Суарес, будучи еще игроком каталонского клуба.

Нуньес, в отличие от Мане, больше похож на классического центрального форварда, главной силой которого является скорость, завершение атак, борьба наверху (рост Дарвина – 187 см) и убойный удар. И правда, как его после этого не сравнивать с Суаресом?

Если говорить о прогнозах на успешность карьеры Холанда и Нуньеса в АПЛ, то многие поставят на первого, в виду того, что уругваец выступал в более слабой лиге, но Дарвин не терялся и Лиге чемпионов – шесть голов (в том числе два – в ворота «Ливерпуля») за десять матчей.

Если сделка не сорвется в последний момент, а многочисленные инсайдеры окажутся правы, то сумма трансфера составит порядка 90-100 млн евро (но около 10-15% от суммы получит «Альмерия»). Это делает Нуньеса самой дорогой покупкой в истории «Ливерпуля» после Вирджила ван Дейка.