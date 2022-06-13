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Владимир Быстров: Федун всегда захочет обыграть Миллера

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» высказал свое мнение относительно места проведения матча за Суперкубок.
Владимир Быстров: Федун всегда захочет обыграть Миллера
13 июня 2022 21:39
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК «Спартак»

– Как восприняли новость о том, что Суперкубок в итоге состоится в городе на Неве?
– Это было прогнозируемо. После того как стало ясно, что не будет финала Лиги чемпионов, нет ничего удивительного в том, что матч состоятся в Питере. Тем более, «Лужники» отвалились.

– Как Вам реакция со стороны «Спартака»?
– Раньше времени начинают плакать. Все эти разговоры, в том числе про судей, ни к чему хорошему не приведут. Поэтому нужно болельщикам московского клуба выделить 50 % билетов, чтобы они приехали и поддержали свою команду. Всё-таки матчи проводит РФС, а не «Зенит». Чтобы перед игрой был настоящий праздник! Или взять, например, историю других матчей за Суперкубок. Сколько их проводилось в Москве, но только на другом стадионе?! И ничего страшного. ЦСКА или «Локомотив» играли с немосковскими командами. И это не мешало нестоличным клубам брать трофей. Сейчас будет игра в Питере. С одной стороны, есть преимущество для «Зенита», но если половина болельщиков из Москвы приедет, то в плане поддержки всё выровняется.

– Много было разговоров о том, что матч должен состояться на нейтральном поле. Как Вам такая идея?
– Не стоит. Это и так будет праздник для болельщиков в городе. Уверен, что он не будет уступать той атмосфере, которая была во время финала Кубка России в «Лужниках».

– А выходом из ситуации в этом споре могло быть проведение двух матчей вместо одного?
– Если бы клубы или руководители согласились, то почему бы и нет? В Питере может 50-53 тысячи прийти, в «Лужниках» – еще больше. Это же было бы супер!

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что «Зениту» лучше заранее отдать Суперкубок?
– Так только Зарема может сказать (улыбается), поскольку к «Спартаку» она никакого отношения не имеет. Обыкновенное воздействие на тех, кто принимает решение.

– Пошли даже разговоры о бойкоте со стороны «Спартака». Допускаете такой вариант?
– Нет, конечно. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний – добиться успеха в противостоянии со «Спартаком».

источник: «Советский спорт»
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