Евгений Ловчев: Дасаев – мировая величина, настоящий наследник Яшина

– Рината привез из Астрахани Федор Новиков, он там в свое время работал, – рассказывает Ловчев. – Основным вратарем «Спартака» был Александр Прохоров. Но, когда мы вылетели в первую лигу, Прохоров уехал в Киев. Это было нарушение регламента, он сыграл за «Динамо», и киевлянам засчитали поражение, из-за того, что за их сыграл Прохоров. А Саша перед отъездом сдал свою московскую квартиру. Когда вернулся, ему негде было жить, и он поселился на базе с новичками – Жорой Ярцевым, Серегой Шавло, Хидя был с ними.

И команда разделилась на москвичей и приезжих, тех, кто жил на базе в Тарасовке.

Во время тренировок мы, москвичи, били Дасаеву, а «тарасовские» били Прохорову. Иногда они нарушали режим, о чем доложили Бескову. Он из-за этого взъелся на Прохорова. Это уже было, когда «Спартак» вернулся в высшую лигу.

Я уже поругался с Бесковым. Меня вызвали в Моссовет, второй заместитель меня уговаривал остаться, но я сказал, что в «Спартаке» играть не буду.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» отправился на выезд в Ворошиловград, я не поехал. И Бесков неожиданно поставил в основу Дасаева, вместо Прохорова. И Ринат отыграл на ноль. Потом мы обыграли, кажется «Локомотив», опять Ринат не пропустил. И так он стал основным вратарем. Как оказалось, на десять лет и не только в «Спартаке», но и в сборной.

– Как бы вы охарактеризовали Дасаева?

– Ринат был великим вратарем, после Яшина это второй наш вратарь - мирового уровня, мировая величина. Им только можно восхищаться.

Яшин первопроходец, а второй - Дасаев. Яшин первыми начал выбрасывать мяч руками, то же самое делал и Дасаев. Бесков говорил Гавриле: «Не отходи в защиту, ищи свободное место. Ринат тебе мяч выбросит».

– Бесков любил Дасаева, хотя сам Ринат это отрицал.

– Любил, Дасая и Федю Черенкова. Это очевидно. И Бесков сделал футболистами Дасая, а также Шавло, Ярцева, Юру Гаврилова.

– Что хотите пожелать Ринату?

– Он же в сборной работал с вратарями, когда Жора был главным тренером в 2003-м, 2004-м годах. В «Спартаке» долго работал во второй команде. Большой спорт не лечит, а калечит. Поэтому хочу пожелать Ринату здоровья.