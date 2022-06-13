ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгений Ловчев: Дасаев – мировая величина, настоящий наследник Яшина

Сегодня Ринату Дасаеву – 65. Лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев считает его вратарем мирового уровня.
Евгений Ловчев: Дасаев – мировая величина, настоящий наследник Яшина
13 июня 2022 21:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Рината привез из Астрахани Федор Новиков, он там в свое время работал, рассказывает Ловчев. – Основным вратарем «Спартака» был Александр Прохоров. Но, когда мы вылетели в первую лигу, Прохоров уехал в Киев. Это было нарушение регламента, он сыграл за «Динамо», и киевлянам засчитали поражение, из-за того, что за их сыграл Прохоров. А Саша перед отъездом сдал свою московскую квартиру. Когда вернулся, ему негде было жить, и он поселился на базе с новичками – Жорой Ярцевым, Серегой Шавло, Хидя был с ними.

И команда разделилась на москвичей и приезжих, тех, кто жил на базе в Тарасовке.

Во время тренировок мы, москвичи, били Дасаеву, а «тарасовские» били Прохорову. Иногда они нарушали режим, о чем доложили Бескову. Он из-за этого взъелся на Прохорова. Это уже было, когда «Спартак» вернулся в высшую лигу.

Я уже поругался с Бесковым. Меня вызвали в Моссовет, второй заместитель меня уговаривал остаться, но я сказал, что в «Спартаке» играть не буду.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» отправился на выезд в Ворошиловград, я не поехал. И Бесков неожиданно поставил в основу Дасаева, вместо Прохорова. И Ринат отыграл на ноль. Потом мы обыграли, кажется «Локомотив», опять Ринат не пропустил. И так он стал основным вратарем. Как оказалось, на десять лет и не только в «Спартаке», но и в сборной.

Как бы вы охарактеризовали Дасаева?
Ринат был великим вратарем, после Яшина это второй наш вратарь - мирового уровня, мировая величина. Им только можно восхищаться.

Яшин первопроходец, а второй - Дасаев. Яшин первыми начал выбрасывать мяч руками, то же самое делал и Дасаев. Бесков говорил Гавриле: «Не отходи в защиту, ищи свободное место. Ринат тебе мяч выбросит».

Бесков любил Дасаева, хотя сам Ринат это отрицал.
Любил, Дасая и Федю Черенкова. Это очевидно. И Бесков сделал футболистами Дасая, а также Шавло, Ярцева, Юру Гаврилова.

Что хотите пожелать Ринату?
Он же в сборной работал с вратарями, когда Жора был главным тренером в 2003-м, 2004-м годах. В «Спартаке» долго работал во второй команде. Большой спорт не лечит, а калечит. Поэтому хочу пожелать Ринату здоровья.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Игорь Захаров: Карасева за границу взял я, кличку ему придумал, после этого у него начался взлет
Игорь Захаров: Карасева за границу взял я, кличку ему придумал, после этого у него начался взлет
Прославленный российский арбитр Захаров пришел в гости в редакцию «Советского спорта».
13.06.2022 22:10
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Евгений Ловчев: Дасаев – мировая величина, настоящий наследник Яшина
Евгений Ловчев: Дасаев – мировая величина, настоящий наследник Яшина
Сегодня Ринату Дасаеву – 65. Лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев считает его вратарем мирового уровня.
13.06.2022 21:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Владимир Быстров: Федун всегда захочет обыграть Миллера
Владимир Быстров: Федун всегда захочет обыграть Миллера
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» высказал свое мнение относительно места проведения матча за Суперкубок.
13.06.2022 21:39
Футбол
автор: Вадим Федотов
«Сломанная бундесмашина» против свежей Италии. Почему нужно следить за матчем Лиги наций?
«Сломанная бундесмашина» против свежей Италии. Почему нужно следить за матчем Лиги наций?
14 июня, в немецком городе Мёнхенгладбах, на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч главной команды страны, которая примет в гости сборную Италии. Объясняем, почему этот матч обязателен к просмотру.
13.06.2022 18:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Анзор Кавазашвили: Ринат максимально использовал данный ему от бога талант
Анзор Кавазашвили: Ринат максимально использовал данный ему от бога талант
Ринату Дасаеву – 65. Не стоит долго объяснять, кто это такой. Скажем только, что Дасаев был одним из лучших вратарей мирового футбола 80-х годов.
13.06.2022 13:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дарвин Нуньес. Новичок из Уругвая обойдется «Ливерпулю» в рекордную сумму
Дарвин Нуньес. Новичок из Уругвая обойдется «Ливерпулю» в рекордную сумму
Да, ливерные потратят рекордную сумму за всю историю клуба на новичка из Уругвая. Столько не платили даже за ван Дейка.
13.06.2022 13:18
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Зенит» – и точка! Как весь наш футбол превратился в обслугу одной команды
«Зенит» – и точка! Как весь наш футбол превратился в обслугу одной команды
Кричащая история так до сих пор не разрешилась справедливым исходом: матч за Суперкубок назначен в Питере, на домашнем стадионе одного из участников, и похоже, что никто это решение, продавленное боссами «Зенита», пересматривать не собирается. Главный редактор «Советского спорта» обращается к взрывоопасной теме в своей полемической колонке.
13.06.2022 13:07
Футбол
автор: Николай Яременко
Уход легенды «Реала», Кутепов в «Торпедо» и другие трансферные новости дня
Уход легенды «Реала», Кутепов в «Торпедо» и другие трансферные новости дня
Трансферное окно в европейском футболе открылось три дня назад и продлится до 1 сентября. Но уже сейчас тонны слухов, инсайдов и официальной информации льются из разных источников. Для вашего удобства и ориентирования мы собрали главные трансферные инфобомбы на 13 июня
13.06.2022 12:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Не бейте ему сильно с близи, а то кисти травмируете». Ринату Дасаеву – 65!
«Не бейте ему сильно с близи, а то кисти травмируете». Ринату Дасаеву – 65!
Сегодня наследник Льва Яшина, незаменимый страж ворот «Спартака» и сборной СССР 80-х празднует 65-летний юбилей. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает некоторые вехи его карьеры.
13.06.2022 11:40
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Испания отходит от стиля, но возвращает результат. Победу над Чехией принесли Солер и Сарабия
Испания отходит от стиля, но возвращает результат. Победу над Чехией принесли Солер и Сарабия
Сборная Испании завершила июньский отрезок Лиги наций двумя победами подряд и обошла Португалию в борьбе за первое место в группе.
12.06.2022 23:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Воронежско-уфимская «Санта-Барбара» и другие футбольные мемы
Главные новости российского футбола в картинках и видосиках.
«Похудел килограмма на три». Николай Голдобин — о хоккее в новом формате
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин на проходящем в Москве «Чемпионате ФХР — Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3» выступал за команду Москвы. В плей-офф она не вышла после трех поражений в пяти играх.
«Показываем, что в России можно делать продукт уровня НХЛ». Роман Ротенберг — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в качестве хоккеиста участвует в проходящем в эти дни в Москве «Чемпионате ФХР - Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3». На счету Романа Ротенберга уже пять результативных передач и три исполненных буллита. После одного из матчей он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о перспективах нового хоккейного формата.
Казус Медведева. Как стать первым теннисистом мира, проигрывая всем подряд
В опубликованной 13 июня новой версии рейтинга АТР сменился лидер: Новака Джоковича обошел Даниил Медведев. Разбираемся, как россиянину удалось вновь стать первой ракеткой планеты, несмотря на затяжную серию неудач в последние месяцы.
Язык мой — враг мой! Как часто поступки Неймара расходились со словами
Критики считают Неймара инфантильным прожигателем фантастического таланта. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил бразильский футболист о самом себе и как поступал на поле и в жизни.
Русский чемпион гарантирован! Расклад на финал Кубка Стэнли-2022
В ночь на 16 июня в НХЛ стартует финальная серия Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Плеймейкер» оценивает шансы.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 13.06.2022: на кону 2 550 000 рублей!
13 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция второго игрового дня
В Москве продолжается представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
В лидерах — Петербург, Ярославль и Нижний. Итоги 1-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В Москве продолжается хоккейный турнир в новом формате «три на три», организаторами которого выступили ФХР и букмекерская компания «Лига Ставок».
Нет Роналду — нет первого места в группе. Как Португалия в Лиге наций пропустила вперед Испанию
Очередной игровой день в ЛН не задался у гостевых команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика