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Дешам, очнись! Модрич отправляет сборную Франции на дно таблицы в Лиге наций

Сборная Хорватии одержала победу на «Стад де Франс» - 1:0. Единственный мяч с пенальти в дебюте встречи забил Модрич.
Дешам, очнись! Модрич отправляет сборную Франции на дно таблицы в Лиге наций
13 июня 2022 23:45
автор: Артем Зибрак
автор фото: Федерация футбола Франции

ЧЕМПИОН ПОГРУЖАЕТСЯ НА ДНО

В предпоследний игровой день Лиги наций нас ожидало повторение финала ЧМ-2018 – сборная Франции на «Стад де Франс» принимала Хорватию. Причем хозяева подошли к этой встрече в роли формального аутсайдера – в трех турах они набрали два очка и занимали последнее место в группе.

Несмотря на череду осечек и риск вывалиться из элитного дивизиона, Дидье Дешам продолжает эксперименты, что подчеркивает его отношение турниру. Да, Килиан Мбаппе и Карим Бензема вышли вместе (чего уже не случится в «Реале»), но трио в середине поля получилось не таким звездным: Адриен Рабьо – Бубакар Камара – Матео Гендузи.

Старт встречи подтвердил опасения французских болельщиков. Ибраима Конате при подаче углового наступил на бутсу Анте Будимиру, и Лука Модрич с «точки» пробил Мика Меньяна. Пенальти выглядел неубедительно и так же был исполнен, но вратарю удалось лишь немного дотянуться, а не отбить в сторону.

СЛИШКОМ МНОГО МБАППЕ, СЛИШКОМ МАЛО ТОЛКУ

Златко Далич приготовился с первых минут выжигать центр поля, поэтому выбрал схему 4-5-1 с Модричем, Марсело Брозовичем и Матео Ковачичем в середине. Это звездное трио – последнее, что осталось от выдающегося поколения вице-чемпионов мира. Втроем им, конечно, тяжело тащить сборную к большим достижениям, но высокий уровень «шашечные» все равно держат.

Вот и вечером в понедельник хорватские звезды выдерживали планку, не позволяя сопернику захватить плацдарм в центре. В результате французы не могли придумать ничего лучше, кроме как отдать мяч Мбаппе, и тот уже фантазировал. Но парня очевидно перехваливают, и у него начинается звездная болезнь, провоцирующая его в любой ситуации тащить мяч самостоятельно и только потом высматривать партнеров.

Да, Мбаппе невероятно крут. Только за первые 35 минут лидер «ПСЖ» совершил целых 10 (!) попыток дриблинга (из 15 у трехцветных), в половине случаев – успешно. Но все же такая настырность делает его и игру команды предсказуемой. Хорваты подстроились (Йосип Станишич совершил пять отборов – половину от статистики всей команды) и вполне успешно отоборонялись.

ЭЛИТНЫЙ УРОВЕНЬ ОБОРОНЫ ХОРВАТИИ

В такой мбаппеобразной игре не находится смысла в нахождении на поле Бензема и Кристофера Нкунку. Нападающего «Лейпцига» партнеры не замечали, а до форварда «Реала» мяч просто редко доходил, и ему пришлось опускаться глубже. В перерыве Дешам перестроил команду на 4-4-2, что позволило отвязать Килиана от левого края. Атаки действительно стали разнообразнее.

Очень понравилось, как на второй тайм вышел Орельен Тчуамени. Количественно в центре поля французы стали проигрывать, но вариантов на флангах и впереди стало больше, и новичок «Реала» на пару с Гендузи здорово разбрасывали мячи адресатам. Оба почти не ошибались в передачах, а Орельен еще и неплохо выводил партнеров на удар.

Тем не менее, гости выстояли, за что они должны благодарить отлично сражавшихся защитников. Станишич в первом тайме удержал Мбаппе, Йосип Юранович на противоположном краю справился сначала с Нкунку, а затем Кингсли Команом, которого активно поддерживал свежий Бенжамен Павар. Ну, и центр обороны Мартин Эрлич – Йосип Шутало действовали очень надежно. Первый совершил семь выносов, второй – пять перехватов.

В общем, несмотря на статистику ударов (18-4 в пользу Франции), визуально гости выглядели очень здорово и вполне заслуженно удержали столь важную победу, позволившую удержаться в двух очках от лидеров датчан, переигравших дома Австрию. А вот команда Дешама не только потеряла шансы выйти в полуфинал, но и уже всерьез рискует вылететь в лигу B. Вот это будет номер!

ЛИГА НАЦИЙ
ЛИГА A
ГРУППА 1
4-Й ТУР

Франция – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: Модрич, 5 – с пенальти.

Франция: Меньян, Кунде (Павар, 46), Конате, Кимпембе, Динь, Рабьо, Камара (Тчуамени, 46), Гендузи (Гризманн, 80), Нкунку (Коман, 73), Мбаппе, Бензема.

Хорватия: Ивушич, Станишич, Эрлич, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич (Сучич, 90+2), Модрич, Брекало (Влашич, 73), Пашалич (Майер, 65), Будимир (Крамарич, 73).

Предупреждения: Гендузи, 18. Брозович, 50. Павар, 62. Рабьо, 67.

Судья: Гринфилд (Израиль).

источник: «Советский спорт»
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