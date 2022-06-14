Мартынович – у Слуцкого, Кьеллини – в США, Марсело – в Турции и другие трансферные новости дня

РОССИЯ

Свершившиеся сделки

Несколько дней назад сообщалось о подписании «Рубином» экс-защитника «Краснодара» Александра Мартыновича. Сегодня казанский клуб официально объявил о переходе 34-летнего игрока, контракт – на два года. Шикарный трансфер для ФНЛ.

Слухи

«Краснодар» почти наверняка не будет совершать громкие трансферы этим летом ввиду финансовых трудностей, поэтому клубу приходиться обращаться к внутреннему рынку. Сообщается о скором подписании Данила Карпова из «Тюмени», который забил 24 гола в 25 матчах ФНЛ-2 последнего сезона.

Стало известно об очередном иностранце, готовым принять российское гражданство. Им станет экс-игрок «Спартака» Одри Йола Зепатта, который провел последний сезон в чемпионате Македонии. Также источник добавил, что защитником из Камеруна интересуются клубы РПЛ и ФНЛ.

АНГЛИЯ

Свершившиеся сделки

«Арсенал» объявил о подписании за скромные 3,5 млн евро бразильского вингера Маркиньоса Оливейры, ранее принадлежавшего «Сан-Паулу». Возможно, данный трансфер даст ход уходу Пепе, который в лондонском клубе так и не заиграл.

Слухи

«Ливерпуль» официально приобрел Дарвина Нуньеса из «Бенфики», из-за чего клуб собирается компенсировать финансовой дисбаланс продажой других игроков. В частности, клуб готов рассмотреть предложения по Неко Уильямсу, Натаниэлю Филлипсу и Алексу Окслейду-Чемберлену. «Красные» планируют суммарно получить за них 40-50 млн евро.

ГЕРМАНИЯ

Свершившиеся сделки

«Бавария» объявила о подписании Райана Гравенберха. «Аякс» получит за воспитанника 25 млн евро, плюс 7% от последующей перепродажи, если она состоится. Контракт заключен до 2027 года.

ИСПАНИЯ

Слухи

Марко Асенсио с 2016 года играет за мадридский «Реал», но за это время он так и не стал игроком основы. Это стало преградой по подписанию нового контракта, из-за чего «Реал» готов продать испанца сейчас, чтобы не отпустить полузащитника в 2023 году бесплатно. В числе претендентов на 26-летнего футболиста называются несколько английских клубов, но активнее всего себя проявляет «Милан». Паоло Мальдини уже связывался с Карло Анчелотти на тему трансфера и главный тренер «сливочных» ответил согласием. Ориентировочно, «Реал» планирует выручить 30-35 млн евро.

Испанский журналист Санти Овалье сообщил об уходе Усмана Дембеле. 25-летний полузащитник остался недоволен последним предложением «Барселоны», которая в 2017 году заплатила за француза 140 млн евро. С июля этого года Дембеле станет свободным агентом.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Свершившиеся сделки

Джорджо Кьеллини спустя 17 лет в «Ювентусе» объявил о «новой главе» в карьере. Итальянский защитник официально подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Контракт – на 1,5 года.

Слухи

Мексиканская «Толука» готова приютить топ-форвардов из Европы, которые не нужны нынешним клубам. Речь идет об Эдинсоне Кавани и Люке де Йонге.

Не успел Марсело покинуть «Реал», как тут же европейский клуб вышел к нему с предложением. «Фенербахче» желает подписать бразильца, но турецкую команду отпугивают финансовые требования на уровне шести млн евро в год. Переговоры продолжаются.