У Абаскаля двухлетний контракт со «Спартаком», в Москве ему не дадут играть в гольф

Также Каттани рассказал, что свой штаб у испанца непривычно скромный для России. Мы все помним, сколько помощников с собой привозили Дик Адвокат, Роберто Манчини, Андре Виллаш-Боаш. Славятся этим также сербские и хорватские тренеры – везут с собой целую бригаду земляков, всем дают заработать. 33-летний Абаскаль, видимо, еще настолько не заматерел, хотя здесь уместнее другое слово – обнаглел, поэтому привезет с собой всего двух помощников - аналитика и тренера по физподготовке. Некоторые российские специалисты останутся в штабе.

На вопрос, нет ли опасения, что испанец тоже достаточно быстро, до окончания срока контракта, покинет «Спартак», например, по семейным обстоятельствам, как, считается, это сделал Паоло Ваноли, Каттани ответил:

- Мы принимаем решение из тех факторов, которые есть. Всякие случаи бывают. Один из тренеров что-то обещает, а потом уезжает.

Что касается семейных обстоятельств, надеюсь, такой ситуации не случится. Не хочу, чтобы о Паоло думали, что он сбежал. Он был здесь моим лучшим другом, выполнил долг, добился результата. У меня нет к нему вопросов по-человечески. Если тренер хочет приехать в Москву, чтобы поиграть в гольф, то это не наша история.

Нынешняя политическая ситуация отпугивает многих иностранцев приезжать на работу в Россию. Как уверяет спортивный директор, Абаскаль вообще не заводил разговоров о политике.

– Абаскаль не спрашивал об этом. Но один из тренеров, с которым мы общались, пытался так набить себе цену. Но мы с ним не сошлись, - цитирует итальянца Sports.ru.

Ранее Каттани рассказал, что в списке на должность главного тренера было восемь фамилий. Трое отказались ехать Россию. Еще три специалиста запросили зарплату в 3-5 раз больше, чем они реально зарабатывали. С ними контакты прекратились. Еще у одного был действующий контракт. Единственный из списка, кто не ставил условий и быстро согласился на переезд в Москву, был Абаскаль.

Напомним, что с февраля этого года Гильермо Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».