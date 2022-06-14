Алексей Сафонов: Чалов хочет остаться в «Базеле»? Насильно его возвращать нельзя, толку не будет

Пока клуб разрешил тренироваться Чалову с командой до 30 июня, когда истекает срок аренды. Форвард хочет убедить легенду швейцарского футбола Александра Фрая, который возглавил «Базель», что он нужен команде.

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что насильно возвращать игрока не стоит, толку от этого не будет. ЦСКА нужно находить компромисс с «Базелем».

- Федор образованный парень - языки знает, рисует хорошо. Если он хочет остаться, ЦСКА нужно пойти ему навстречу, - говорит Сафонов. – Если насильно вернуть – эффект будет нулевой. А если он скиснет, опять перестанет забивать? Потеряем игрока. Да и с точки зрения бизнес-проекта, ЦСКА выгоднее Чалова продать в Европу.

Если у Федора заканчивается контакт, нужно продлить, чтобы игрок чувствовал себя защищенным, как и клуб. Если заиграет в «Базеле», Чаловым может заинтересоваться клуб, допустим, из Германии или Испании. Можно так сделать, что ЦСКА будет иметь со сделки 50 процентов. Много есть вариантов, нужно все рассматривать, что б всем сторонам было выгодно. И важно не навредить футболисту. Это мой главный принцип как агента – не заработать, а не навредить.

- «Базель» может отпугнуть высокая трансферная стоимость Чалова.

- Все решаемо. Сейчас еще проблемы с переводом денег за границу возникли, но и это тоже решаемо. Хотя уже 150 тыс евро переводить разрешили. Можно что-то придумать.

Напомним, Чалов перешел в «Базель» на правах аренды без права выкупа зимой. В 14 матчах чемпионата форвард забил за клуб 4 мяча и отдал 2 передачи.