Тчуамени. Смесь Канте с Погба, но только лучше

11 июня мадридский «Реал» объявил о подписании Орельена Тчуамени из «Монако». Полузащитник сборной Франции подписал шестилетний контракт с победителем Лиги чемпионов-2021/22, но испанский клуб обеднел на 80 млн евро. Так кого подписали «сливочные» - очередного гения или распиаренного бездаря?

Краткая сводка

Орельен Тчуамени - воспитанник футбольной академии «Бордо», в составе которого французский игрок камерунского происхождения впервые стал появляться на взрослом уровне. Ему хватило менее 37 матчей в Лиге 1, чтобы «Монако» не пожелало 18 млн евро за совсем еще юного парня. Одной из причин покупки стал матч «Бордо» - «Монако», в котором хозяева выиграли 2:1, а Орельен стал игроком матча.

Немного ранее тогда ещё 17-летний полузащитник был близок к выступлениям за африканскую сборную и переходу в «Милан», но он предпочел остаться во Франции, в чём точно не прогадал. В «Монако» Орельен провёл 98 матчей, отмевшись восемью голами и семью голевыми передачами, а также дважды попал в символическую сборную Лиги 1.

Позиция и навыки

Тчуамени - игрок центра поля, но с совершенно разными функциями и умениями. Благодаря его универсальности, француз чаще всего играет классического «бокс-ту-бокса». Вот лишь некоторые показатели, ярко описывающие полузащитника:

87% точных передач

1,5 заработанных фола (в среднем за игру)

1,1 успешная попытка дриблинга (в среднем за игру)

2,5 отбора (в среднем за игру)

2,7 перехвата (в среднем за игру)

Помимо этого, он классно играет в воздухе (его рост - 187 см), но при этих габаритах 22-летний Тчуамени не лишён техники, классного паса, скорости и координации. Новичок «Реала» великолепно умеет как разрушать, так и созидать, а в нужных случаях он здорово завершает атаки мощными ударами. Для своего возраста Тчуамени - необычайно умный игрок.

Многие сравнивают вундеркинда со смесью соотечественником Н'Голо Канте и Поля Погба, от которых Тчуамени взял наилучшие качества.

Где его будет использовать Анчелотти?

В следующем сезоне перед Карло Анчелотти стоит сложная задача встраивания в игру сразу нескольких центральных полузащитников: Каземиро, Крооса, Модрича, Камавингу и Тчуамени. Новичок клуба может заменить любого из них, но пойдет ли главный тренер на внедрение Орельена с первых матчей?

Тчуамени осознанно отказался от «ПСЖ», и сделал он это явно не ради скамейки запасных, пускай и в лучшем клубе Европы.

«Реал» заплатил за новичка 80 млн евро, но нужно понимать, что Кроосу, Модричу и Каземиро за 30 лет, а с помощью покупок Тчуамени и Камавинга «мадридисты» забетонировали центр поля на ближайший десяток лет.