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Черышев - в «Торпедо», Витсель с Жиго, новый тренер «Динамо». Главные трансферные новости дня

Самые актуальные и важные трансферные новости на 15 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
Черышев - в «Торпедо», Витсель с Жиго, новый тренер «Динамо». Главные трансферные новости дня
15 июня 2022 08:12
автор: Никита Шмытов
автор фото: РФС

РОССИЯ

Совершенные сделки

«Краснодар» официально выкупил права на трёх игроков и подписал с ними контракты до 2026 годы. Ими стали 18-летние Джонатан Теофилус Окоронкво и Ифеани Ндука, а также 20-летний Олакунле Олусегун. Ранее нигерийские игроки принадлежали болгарскому «Ботеву», а в России играли на правах аренды.

Слухи

Инсайдер Иван Карпов уточнил условия подписания нового игрока ЦСКА. Экс-защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич подпишет контракт по системе «3+1» и должен будет присоединиться к команде уже на первом сборе, которым будет руководить новый главный тренер Владимир Федотов.

Сообщается о новом главном тренере «Динамо», которым станет сербский специалист Славиша Йоканович. Ранее он работал в «Уотфорде», «Маккаби» (Тель-Авив), «Фулхэме», «Аль-Гарафе» и «Шеффилде Юнайтед».

Швейцарский источник Blick утверждает о нежелании возвращаться Федора Чалова в ЦСКА. На данный момент новый главный тренер Александер Фрай разрешил российскому форварду тренироваться с «Базелем» до 30 июня, но предупредил, что трансфер или еще одну аренду организовать будет трудно.

Долгое время Даниила Уткина сватали в московские клубы и даже «Зенит», но неожиданно для всех, «РБ Спорт» сообщил о скором трансфере полузащитника в «Ростов». В ближайшее время воспитанник «Краснодара» присоединится к тренировкам «желто-синих».

Тот же источник рассказал об еще одном удивительном подписании, которое может состояться в ближайшее время. Новичок РПЛ «Торпедо» ведет переговоры с Денисом Черышевым, чей контракт закончился с «Валенсией» этим летом. Карьерный путь «Валенсия» - «Торпедо» - это сильно.

АНГЛИЯ

Совершенные сделки

Легенда «Манчестер Сити» Венсан Компани, начавший тренерскую карьеру три года назад, возвращается в Англию. После родного «Андерлехта» бельгиец возглавит «Бернли», который вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. Компани станет одним из самых молодых тренеров Англии - ему 36 лет.

Слухи

Еще недавно Кристиана Эриксена боялись подписать все клубы Европы, но после его возвращения в большой футбол, спрос на датчанина вновь вырос. В Англии сообщают, что «Брентфорд» хотел подписать новый контракт с полузащитником, но он отказался, так как имеет более серьезные варианты. Одним из них считается «МЮ», из которого ушли несколько игроков центра поля.

ИСПАНИЯ

Слухи

Мадридский «Реал» только недавно купил Орельена Тчуамени, но уже сейчас имеет главную трансферную цель на следующий сезон. Им станет Джуд Беллингем из «Боруссии», за которого немецкий клуб запрашивает около 90 млн евро. Не исключено, что стороны могут согласовать условия переход этим летом, но игрок начнет играть за «сливочных» только со следующего сезона. Главное, чтобы Джуд оказался куда лучше, чем другой его соотечественник из «Реала» в начале нулевых.

ИТАЛИЯ

Совершенные сделки

Неманья Матич подписал контракт с «Ромой» до лета 2023 года. Для него этот переход станет третьим в приход Жозе Моуриньо, ранее португалец покупал сербского полузащитника в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Только если ранее клубы «Особенного» потратили на Матича суммарно более 70 млн евро, то римской команде он достался совершенно бесплатно.

ФРАНЦИЯ

Слухи

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витцель заинтересовал «Марсель». Французский клуб ведет переговоры с «Боруссией» о полноценном трансфере. Примечательно, что бельгиец может оказаться в одной команде с Самюэлем Жиго.

источник: «Советский спорт»
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