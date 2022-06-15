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«Паспорт болельщика» придется получать даже футболистам

Грядет ли эпоха пустых трибун?
«Паспорт болельщика» придется получать даже футболистам
15 июня 2022 08:21
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК "Факел"

Клубы РПЛ начинают открывать продажи сезонных абонементов, но этот процесс не будет простым. И главное даже не то, что наш футбол находится в изоляции - без еврокубков и вообще без международных матчей. Наверное, многим даже интересно то, что получится, особенно после абсолютно феерического финала Кубка России минувшего сезона. Дело все в том, что наступает время, когда по закону необходимо вводить fan-ID. Пока можно признать, что авторы инициативы болельщикам проигрывают.

Из всех клубов РПЛ промолчал только фан-сектор «Ахмата». Активные поклонники всех остальных клубов объявили, что будут бойкотировать футбол, если введут fan-ID. Кто-то уже перестал посещать стадионы (например, болельщики «Спартака»), но большинство дожидается того, когда паспорт болельщика станет необходимостью, чтобы объявить бойкот.

Регулярно звучали предположения, что, мол, фанатские сектора опустеют, но зато на центральные пойдут семьями. Так вот ничего подобного! «Динамо» на прошлой неделе объявило о старте продаж абонементов, неофициально сообщив поклонникам, что fan-ID будет введен в Москве с января будущего года, чтобы раскупали хотя бы абонементы на первый круг. Я не знаю ни одного человек с центральных трибун, который купил бы или планировал купить «абик» на весь сезон, несмотря на небольшую ценовую выгоду. Кроме того, почти каждый сомневается, думает, что его обманут и введут fan-ID в середине первого круга.

В связи c этим интересно посмотреть, как будут продаваться абонементы на стадионы «Нижний Новгород», «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена», «Ак Барс Арена» (Казань), «Самара Арена» и «Екатеринбург Арена», вход на которых без fan-ID будет невозможен уже с начала сезона. Все остальные стадионы обещают оснастить нужным оборудованием к январю.

Но все-таки давайте разберемся, почему болельщики категорически не приемлют дополнительные документы для посещения стадиона, которые вообще-то уже использовались на международных соревнованиях.

Во-первых, нужно понимать, что болельщики клубов и сборной – это чаще всего разные люди. И если на тот же чемпионат мира в большинстве своем ходили те, кто ни до, ни после на стадионе не был, то за клубы на трибунах болеет постоянная аудитория, которая всегда посещала матчи без всяких fan-ID и не имела никаких проблем, в том числе с безопасностью. Драки на футболе остались далеко в прошлом, сейчас даже любая стычка или потасовка считается чрезвычайным событием, о котором пишут чуть ли не на первых полосах газет.

Во-вторых, совершенно непонятно, что болельщик получит вместе с fan-ID. На чемпионате мира и Европы в России получали бесплатный проезд, в том числе на поездах дальнего следования. Сейчас же болельщиков просто обязывают, не предлагая ничего взамен.

В-третьих, люди опасаются за свои персональные данные. Недавно утекли данные от курьеров «Яндекса», так мне, например, после этого начали активно спамить телефон. В России абсолютно отсутствует культура их хранения. С учетом того, что в околофутболе сложные отношения между фанатами разных клубов, вряд ли кто-то хочет выставлять на всеобщее обозрение свой телефон, адрес или номер паспорта, по которому многое можно узнать.

При этом даже довольно противоречивая идея коронавирусных QR-кодов не вызывала такого отторжения болельщиков, потому что люди были рады после пандемии вновь вернуться на футбол. Да и как бы там ни было, посетители стадионов понимали смысл нововведения и его временный характер. К тому же QR-код был нужен не только для футбола и его получение было фактически автоматическим - отказать в получении документа после болезни или прививки невозможно.

Вместо того, чтобы вступить с болельщиками в диалог ответственные начали буквально продавливать идею. Кроме того, быстро по меркам современной бюрократии была похоронена инициатива депутатов Госдумы от КПРФ по отмене закона о fan-ID. И это ожидаемо, но, похоже, что продавливают еще и РФС, РПЛ, а также клубных боссов, которые и сами не рады, но никуда не могут сдвинуться, потому что есть закон. Максимум, что допустимо, так это критика в прессе, чем пользуются Зарема Салихова или президент «Урала» Григорий Иванов.

И, видимо, главное - закон продавить, быстрее введя его в действие. Никто не думает о содержании подзаконных актов, которые требуются уже сегодня.

До сих пор нет официальной информации о том, на каких турнирах будет использоваться fan-ID. По словам министра спорта Олега Матыцина, речь идет только о чемпионате России. Поэтому возникает вопрос: а на Кубок России и на нарождающийся Кубок РПЛ можно будет ходить без fan-ID? А ведь еще вернутся еврокубки и игры сборных, куда, надеюсь, будут приезжать иностранцы. Как быть с ними?

Из разъяснений Минцифры следует, что паспорт болельщика надо будет получать не только, собственно, болельщикам, но и вообще всем на стадионе, включая судей и футболистов. Зачем футболисту паспорт болельщика и нужен ли он будет на поле? А еще ему могут в нем отказать, и тогда он просто не сможет играть. Для отказа достаточно информации о том, что он «намерен совершить противоправные деяния». Ну, то есть какой-то формальной бумаги, написанной кем угодно. Типа стало известно, что футболист (или болельщик, судья, журналист) будет на стадионе хулиганить. И опять же встает вопрос с еврокубками. Приедет в Россию условный Месси, должен ли он будет регистрироваться на «Госуслугах»?

Весь этот абсурд, конечно, не прибавляет желающих получать fan-ID. Значит, пострадают клубы, которым не только играть при пустых трибунах, но и терять часть своих доходов в день матча.

Позиция государства понятна, потому что футбол остается единственным разрешенным по-настоящему массовым мероприятием. Не зря же ведь никто не стремиться ввести fan-ID в хоккее. Одно дело - 10 тысяч на матче где-нибудь в Питере, а другое - 70 тысяч в «Лужниках» на финале Кубка. Но на любом стадионе сейчас работает система распознавания лиц и любые нарушители будут выявлены. Поэтому у болельщиков и создается впечатление, что государство в принципе не устраивает то, что люди массово ходят на стадион. Совсем пустыми их не оставят, не зря же строили и сейчас обслуживают за весьма приличные деньги, но пускать туда будут тех, кто пройдет тест на лояльность. Именно так fan-ID и надо рассматривать. Просто не учли то, что такая публика футбол не очень жалует. Значит, придется раздавать билеты на предприятиях.

источник: «Советский спорт»
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«Паспорт болельщика» придется получать даже футболистам
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