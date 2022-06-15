ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Повторит ли Федотов путь Садырина и Газзаева? У ЦСКА новый главный тренер

Владимир Федотов назначен главным тренером московских армейцев, мечтающих вернуться на подиум. Обозреватель «Советского спорта» рассматривает приход специалиста в именитый и амбициозный клуб в историческом разрезе.
Повторит ли Федотов путь Садырина и Газзаева? У ЦСКА новый главный тренер
15 июня 2022 11:16
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК "Сочи"

- Федот, да не тот! – язвительно шутили болельщики в адрес сына великого форварда команды лейтенантов ЦДКА Григория Федотова. Хотя Федотов-младший добился успехов и как игрок, и как тренер.

Владимир Григорьевич, ученик Константина Бескова и его зять, добрался до золота чемпионата Союза в 1970-м, приглашался в сборную, а спустя 11 лет завоевал во главе ростовского СКА Кубок СССР, сенсационно обыграв в финале (1:0) команду… Бескова. В Спустя четверть века, в 2006-м, Федотов-младший мог повторить свой успех, но в кубковом финале его «Спартак» был бит ЦСКА Валерия Газаева 0:3.

Владимиру Григорьевичу не посчастливилось поработать с родным клубом, где он сделал себе имя. Теперь ЦСКА возглавил его полный тезка, в прошлом сезоне добившийся со скромным «Сочи» грандиозного успеха. Разумеется, Федотова назвали лучшим тренером РПЛ, от приглашений-предложений у него отбоя не было.

Павел Садырин, который в 1984-м поднял «Зенит» на вершину, возглавил ЦСКА в смутные для армейского клуба времена. Армейцы в 1988-м не сумели вернуться в высшую лигу, и ведущие игроки (в их числе олимпионики Сеула Татарчук и Фокин) подыскали себе новые команды. Первоочередной задачей нового тренера было убедить их остаться, чтобы… Вряд ли кто-то тогда рассчитывал на вертикальный взлет красно-синих. Но они его совершили: триумфально вернулись в элиту, в 1990-м дошли до полуфинала Кубка, сняв с пробега действующего чемпиона и обладателя трофея «Днепр», а закончили чемпионат на втором месте, вслед за базовым клубом сборной киевским «Динамо». А в следующем, последнем союзном, чемпионате сделали золотой дубль, положив медали высшей пробы в хрустальный трофей.

Надо признать: наследство Садырину досталось не самое скудное, хотя звезд в команде, которую собирал его предтеча Юрий Морозов, не было. Зато был игрок с чемпионским опытом – Валерий Брошин из золотого «Зенита»-1984, а также герой Селула-1988 вратарь Дмитрий Харин, приглашенный после трагической гибели Михаила Ерёмина. В ЦСКА Харин перезапустил карьеру, сыграл на двух чемпионатах Европы (1992 и 1996) и ЧМ-1994.

После ухода Садырина в сборную России (после Евро-1992) армейцы на старых дрожжах ухитрились не пустить «Барселону» в пилотный турнир Лиги чемпионов с участием всего восьми клубов, где крутились невиданные по тем временам деньги. Садырин еще дважды возвращался в ЦСКА (в 1997-м и 2000-м), но успехов со своей новой старой командой не добился.

Валерий Газзаев, как и Садырин, возглавил ЦСКА, имея чемпионский опыт (с Владикавказом-1995). Концовка сезона-2001 ушла на знакомство с новой командой, которая по ходу пьесы получила серьезное усиление. А в 2002-м московские армейцы, располагая сильнейшим в России составом, взяли Кубок (лужниковский финал с «Зенитом» до сих пор вызывает вопросы) и всерьез замахнулись на чемпионство, но в дополнительном матче за золотые медали уступили сёминскому «Локомотиву» (0:1). Через год Газзаев задачу решил, однако в Лигу чемпионов его подопечные не пробились, уступив в квалификации скромному македонскому «Вардару». В межсезонье красно-синих возглавил португалец Артур Жорже. По словам Игоря Акинфеева, он заставил опустить мяч на землю, а не пулять его вперед, как делали братья Березуцкие. Но побед при Жорже не хватало, и в команду вернулся Газзаев. Сказочно упустив осенью 2004-го чемпионство, он добился грандиозного успеха на международной арене, завоевав впервые в российской истории Кубок УЕФА.

Ныне наши клубы временно отстранены от еврокубков, что облегчает задачу новому главному тренеру. Вряд ли руководители и спонсоры ЦСКА понизят для Федотова планку – под его руководством красно-синие должны выступить как минимум не хуже, чем «Сочи».

Только вот наследство ему Алексей Березуцкий ему оставил не самое богатое. Это еще мягко сказано. По сути, Федотову предстоит строить новую команду. Прежний тренер так и не сумел наладить ни оборону, ни атаку. К тому же ЦСКА покинул его многолетний лидер Марио Фернандес. Пока команда недоукомплектованная. Нужны центральный и левый защитник, фланговые хавбеки и форвард-бомбардир. Не мешало бы задуматься и о сменщике Акинфеева, продлившего контракт с родным клубом. Так что Федотову не позавидуешь. Возглавив ЦСКА, лучший тренер РПЛ оказался в более сложном положении, нежели Садырин и Газзаев.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Повторит ли Федотов путь Садырина и Газзаева? У ЦСКА новый главный тренер
Повторит ли Федотов путь Садырина и Газзаева? У ЦСКА новый главный тренер
Владимир Федотов назначен главным тренером московских армейцев, мечтающих вернуться на подиум. Обозреватель «Советского спорта» рассматривает приход специалиста в именитый и амбициозный клуб в историческом разрезе.
15.06.2022 11:16
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Паспорт болельщика» придется получать даже футболистам
«Паспорт болельщика» придется получать даже футболистам
Грядет ли эпоха пустых трибун?
15.06.2022 08:21
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Черышев - в «Торпедо», Витсель с Жиго, новый тренер «Динамо». Главные трансферные новости дня
Черышев - в «Торпедо», Витсель с Жиго, новый тренер «Динамо». Главные трансферные новости дня
Самые актуальные и важные трансферные новости на 15 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
15.06.2022 08:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Соскучились по настоящей сборной Германии? Команда Флика размазала Италию в Лиге наций
Соскучились по настоящей сборной Германии? Команда Флика размазала Италию в Лиге наций
К заключительному игровому дню Лиги наций мы наконец дождались яркой игры от топ-сборных. Немцы на своем поле раздавили чемпионов Европы 5:2. Вернер оформил дубль.
14.06.2022 23:49
Футбол
автор: Артем Зибрак
Тчуамени. Смесь Канте с Погба, но только лучше
Тчуамени. Смесь Канте с Погба, но только лучше
Знакомимся с новичком «Реала», который отказал «ПСЖ».
14.06.2022 22:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Алексей Сафонов: Чалов хочет остаться в «Базеле»? Насильно его возвращать нельзя, толку не будет
Алексей Сафонов: Чалов хочет остаться в «Базеле»? Насильно его возвращать нельзя, толку не будет
Российский нападающий Федор Чалов сообщил руководству «Базеля», что хотел бы остаться в аренде в клубе.
14.06.2022 16:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
У Абаскаля двухлетний контракт со «Спартаком», в Москве ему не дадут играть в гольф
У Абаскаля двухлетний контракт со «Спартаком», в Москве ему не дадут играть в гольф
Контракт испанского тренера Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитан на два года, сообщил журналистам спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.
14.06.2022 16:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мартынович – у Слуцкого, Кьеллини – в США, Марсело – в Турции и другие трансферные новости дня
Мартынович – у Слуцкого, Кьеллини – в США, Марсело – в Турции и другие трансферные новости дня
Самые актуальные и важные трансферные новости на 14 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
14.06.2022 09:14
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дешам, очнись! Модрич отправляет сборную Франции на дно таблицы в Лиге наций
Дешам, очнись! Модрич отправляет сборную Франции на дно таблицы в Лиге наций
Сборная Хорватии одержала победу на «Стад де Франс» - 1:0. Единственный мяч с пенальти в дебюте встречи забил Модрич.
13.06.2022 23:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Игорь Захаров: Карасева за границу взял я, кличку ему придумал, после этого у него начался взлет
Игорь Захаров: Карасева за границу взял я, кличку ему придумал, после этого у него начался взлет
Прославленный российский арбитр Захаров пришел в гости в редакцию «Советского спорта».
13.06.2022 22:10
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Питер разгромили, Москву «отцепили». Итоги 2-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
На продолжающемся в Москве «Чемпионате ФХР – Кубке Лиги Ставок по хоккею 3х3» очередные три тура полностью определили квартет четвертьфиналистов от группы А, а также две команды, вышедшие в плей-офф из группы В.
У Лиги наций будет новый победитель! Как Франция досрочно сложила с себя чемпионские полномочия
В первой группе Лиги А грянула сенсация: за два тура до конца действующие обладатели трофея французы проиграли хорватам (0:1) и лишились шансов на верхнюю строчку после победы Дании над Австрией (2:0).
Воронежско-уфимская «Санта-Барбара» и другие футбольные мемы
Главные новости российского футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика