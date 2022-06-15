Повторит ли Федотов путь Садырина и Газзаева? У ЦСКА новый главный тренер

- Федот, да не тот! – язвительно шутили болельщики в адрес сына великого форварда команды лейтенантов ЦДКА Григория Федотова. Хотя Федотов-младший добился успехов и как игрок, и как тренер.

Владимир Григорьевич, ученик Константина Бескова и его зять, добрался до золота чемпионата Союза в 1970-м, приглашался в сборную, а спустя 11 лет завоевал во главе ростовского СКА Кубок СССР, сенсационно обыграв в финале (1:0) команду… Бескова. В Спустя четверть века, в 2006-м, Федотов-младший мог повторить свой успех, но в кубковом финале его «Спартак» был бит ЦСКА Валерия Газаева 0:3.

Владимиру Григорьевичу не посчастливилось поработать с родным клубом, где он сделал себе имя. Теперь ЦСКА возглавил его полный тезка, в прошлом сезоне добившийся со скромным «Сочи» грандиозного успеха. Разумеется, Федотова назвали лучшим тренером РПЛ, от приглашений-предложений у него отбоя не было.

Павел Садырин, который в 1984-м поднял «Зенит» на вершину, возглавил ЦСКА в смутные для армейского клуба времена. Армейцы в 1988-м не сумели вернуться в высшую лигу, и ведущие игроки (в их числе олимпионики Сеула Татарчук и Фокин) подыскали себе новые команды. Первоочередной задачей нового тренера было убедить их остаться, чтобы… Вряд ли кто-то тогда рассчитывал на вертикальный взлет красно-синих. Но они его совершили: триумфально вернулись в элиту, в 1990-м дошли до полуфинала Кубка, сняв с пробега действующего чемпиона и обладателя трофея «Днепр», а закончили чемпионат на втором месте, вслед за базовым клубом сборной киевским «Динамо». А в следующем, последнем союзном, чемпионате сделали золотой дубль, положив медали высшей пробы в хрустальный трофей.

Надо признать: наследство Садырину досталось не самое скудное, хотя звезд в команде, которую собирал его предтеча Юрий Морозов, не было. Зато был игрок с чемпионским опытом – Валерий Брошин из золотого «Зенита»-1984, а также герой Селула-1988 вратарь Дмитрий Харин, приглашенный после трагической гибели Михаила Ерёмина. В ЦСКА Харин перезапустил карьеру, сыграл на двух чемпионатах Европы (1992 и 1996) и ЧМ-1994.

После ухода Садырина в сборную России (после Евро-1992) армейцы на старых дрожжах ухитрились не пустить «Барселону» в пилотный турнир Лиги чемпионов с участием всего восьми клубов, где крутились невиданные по тем временам деньги. Садырин еще дважды возвращался в ЦСКА (в 1997-м и 2000-м), но успехов со своей новой старой командой не добился.

Валерий Газзаев, как и Садырин, возглавил ЦСКА, имея чемпионский опыт (с Владикавказом-1995). Концовка сезона-2001 ушла на знакомство с новой командой, которая по ходу пьесы получила серьезное усиление. А в 2002-м московские армейцы, располагая сильнейшим в России составом, взяли Кубок (лужниковский финал с «Зенитом» до сих пор вызывает вопросы) и всерьез замахнулись на чемпионство, но в дополнительном матче за золотые медали уступили сёминскому «Локомотиву» (0:1). Через год Газзаев задачу решил, однако в Лигу чемпионов его подопечные не пробились, уступив в квалификации скромному македонскому «Вардару». В межсезонье красно-синих возглавил португалец Артур Жорже. По словам Игоря Акинфеева, он заставил опустить мяч на землю, а не пулять его вперед, как делали братья Березуцкие. Но побед при Жорже не хватало, и в команду вернулся Газзаев. Сказочно упустив осенью 2004-го чемпионство, он добился грандиозного успеха на международной арене, завоевав впервые в российской истории Кубок УЕФА.

Ныне наши клубы временно отстранены от еврокубков, что облегчает задачу новому главному тренеру. Вряд ли руководители и спонсоры ЦСКА понизят для Федотова планку – под его руководством красно-синие должны выступить как минимум не хуже, чем «Сочи».

Только вот наследство ему Алексей Березуцкий ему оставил не самое богатое. Это еще мягко сказано. По сути, Федотову предстоит строить новую команду. Прежний тренер так и не сумел наладить ни оборону, ни атаку. К тому же ЦСКА покинул его многолетний лидер Марио Фернандес. Пока команда недоукомплектованная. Нужны центральный и левый защитник, фланговые хавбеки и форвард-бомбардир. Не мешало бы задуматься и о сменщике Акинфеева, продлившего контракт с родным клубом. Так что Федотову не позавидуешь. Возглавив ЦСКА, лучший тренер РПЛ оказался в более сложном положении, нежели Садырин и Газзаев.