Дмитрий Селюк: О новом тренере «Динамо» Йокановиче хорошие отзывы, в отличие от Абаскаля

– Как только появилась эта новость, я позвонил нескольким своим хорошим знакомым сербам, из тех, кто играл в Испании, и все хорошо отозвались о Йокановиче, – говорит Селюк. – Хочу уточнить, я пока говорю о тренере только со слов других людей. Например, после назначения Абаскаля в «Спартак», я давал ему оценку в интервью вам на основании мнений разных людей в тех странах, где он работал, в частности, в Греции. Характеристики были не самые положительные. А вот Йокановича характеризуют весьма положительно.

В этом плане югославы молодцы, всегда хвалят своих, поддерживают в любой стране мира, в отличие от русских. Но это не значит, что мои собеседники лукавили, это не рядовые болельщики, а люди поигравшие. И давали они характеристики своему соотечественнику не для красного словца. Но это пока только слова, работа одного в «Динамо», другого в «Спартаке» покажет их уровень. В наше время проводить тренировки не так сложно, есть масса самых различных методик. По методичкам можно составить и спланировать тренировочный процесс.

– Тогда получается, любой может стать тренером.

– Все так, но хорошим, а, тем более, классным тренером становятся единицы. Что отличает хорошего тренера? Быстрота мышления, быстрота анализа ситуации, быстрота анализа игры. Это же отличает хорошего футболиста от посредственного. Поэтому все это мы увидим, когда эти иностранные специалисты поработают какое-то время в «Динамо» и Спартаке». Тогда уже можно будет давать им точные характеристик на основании увиденного собственными глазами.

НАША СПРАВКА

У возможного нового главного тренера «Динамо», 53-летнего Славиши Йокановича неплохой послужной список - ранее он работал в «Уотфорде», «Маккаби» (Тель-Авив), «Фулхэме», «Аль-Гарафе» и «Шеффилде Юнайтед».