Новые правила игры. Станет ли футбол интереснее?

ФИФА - безусловно, самая могущественная футбольная организация в мире. И где как не в недрах этой международной федерации должны бесперебойно рождаться новые правила и изменения. Другой вопрос, что не всегда они получают путевку в жизнь. И это скорее хорошо для футбола, чем плохо.

Как посчитал недавно один известный в прошлом российский судья, только за последние несколько лет Международная федерация футбола инициировала почти 120 изменений той или иной степени важности! Только успевай подстраиваться. Но все же на глобальную трансформацию основополагающих правил пока не решались. Если навскидку, то это следующие правила:

«красная» карточка за подкат сзади, появившаяся на ЧМ-1994,

запрет на украшения у игроков, активированный на мундиале-2006

или отмена правила выездного гола в еврокубках - не сказать, что всё это претендовало на революцию в футболе. А вот введение в 2018 году системы видеосудей - ВАР - это, конечно, был первый шаг к масштабной футбольной перестройке.

Дальше будет больше. Что и доказал случившийся в этот понедельник в Дохе слёт Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) - главного регулятора правил игры в футболе. Теперь с легкой и смелой руки этой организации 1 июля 2022 года у спорта номер один начнётся совсем другая жизнь. Во-первых, число замен увеличивают с трех до пяти. Во-вторых, увеличивается максимальное количество футболистов в запасе - с 12 до 15 игроков. В-третьих, вводится «электронный офсайд» - положение вне игры будут определять не люди, а компьютеры, которым на это потребуется всего 3-4 секунды. Все эти новшества четко обозначают вектор дальнейшего развития мирового футбола: уход от затягивания времени, повышение динамичности и зрелищности игры. Правда, многие эксперты пока настроены скорее нейтрально в плане реакций на новые правила - на их взгляд, серьезно они футбол не изменят.

А вот другие инновационные предложения, которые также обсуждались IFAB в Катаре, как раз и могут навести шороху в футболе в ближайшие годы. Речь идет о правилах, которые уже абсолютно точно тянут на революцию. Среди них ввод мяча из аута ногами и изменение игрового времени. Идеологом этих нововведений, кстати, выступает небезызвестный всем нам, заслуженный французский тренер Арсен Венгер, который ныне занимает пост руководителя департамента ФИФА по глобальному развитию футбола. Венгер давно собирается в крестовый поход против умышленного затягивания игрового времени и мечтает о внедрении времени «чистого». Его философия - это повышение зрелищности футбола. И для этого все средства хороши. Их у Венгера в арсенале уже достаточно. Возможные пути развития правил - предмет постоянной проработки француза и его коллег в ФИФА. Пока довести до стадии предметного обсуждения удалось два вышеозвученных. Первый - ввод мяча в игру из аута ногами, ибо по мнению Венгера, аут, вбрасываемый руками, даст преимущество команде, которая выбила мяч за пределы поля. Кроме того, новый способ ввода мяча позволит атакующей команде создать больше опасных моментов. Второй - ввод «чистого» игрового времени. Прийти к нему предлагают с помощью двух таймов по 30 минут: часы будут останавливать после каждого свистка арбитра.

Так что, шансы, что эти предложения доберутся до большого футбола, как никогда высоки. Уж очень харизматична и весома фигура реформатора. Тем более, «лед уже тронулся, господа присяжные заседатели»: во втором по силе дивизионе Нидерландов в сезоне-2022/23 будут протестированы новые правила игры в футбол.