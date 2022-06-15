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Истерики, сорванные матчи, выбивание двери судьям. Что творит сборная Канады перед ЧМ-2022

В марте текущего года Канада сенсационно заняла первое место в отборочном этапе чемпионата мира-2022, благодаря чему обеспечила себе второе за всю историю футбола в стране участие на главном международном турнире. Но не все так радостно, как кажется
Истерики, сорванные матчи, выбивание двери судьям. Что творит сборная Канады перед ЧМ-2022
15 июня 2022 20:41
автор: Никита Шмытов
автор фото: Sportsnet.ca

Несмотря на успех и положительную динамику за последние годы, не все так гладко с футболом в Канаде, как можно было подумать. Даже за последние месяцы североамериканцы несколько раз оказывались в центре скандала, а вчера появился еще один повод.

Пока вся Европа была охвачена матчами Лиги наций, такой же турнир проходит в Северной Америке, где случается такое, чему могут позавидовать даже латинские болельщики, привыкшие к страстям около футбола.

CBC.ca

В первом матче Канада спокойно разобралась со сборной Кюросао (4:0), а во втором туре случилась сенсация – поражение от Гондураса (1:2). К 78-й минуте при сложнейших погодных условиях (весь матч лил дождь) хозяева дважды распечатали ворота фаворитов матча, и лишь на 86-й минуте главный бомбардир «кленовых» Джонатан Дэвид сократил преимущество и подарил надежду. Но она быстро угасла на 94-й удалили канадского игрока, что вызвало ярость у всех проигрывающих. Помимо несогласия с удалением, гости остались недовольны ранним финальным свистком, так как, по их мнению, арбитр должен был продлить дополнительное время из-за медицинской помощи пострадавшему футболисту игроку Гондураса.

Сразу после окончания матча игроки сборной Канады настолько эмоционально высказывали своё недовольство бригадой арбитров, из-за чего ей пришлось запираться в специальной судейской комнате. Но и это не остановило «потерпевших», которые принялись выбивать дверь. Благо, что не удалось. Только авторитет автора гола в матче Джоната Дэвида и его напористость заставила хулиганов уйти в раздевалку.

Фото: Mirror.co.uk
Для Канады это второй скандал за неделю. Ранее сорвался товарищеский матч против Панамы, а причиной этого стала очередная истерика коллектива. Они потребовали провести несколько реформ, большая часть из которых касается финансовых условий. Например, сборная требует 40% призовых от предстоящего ЧМ, равные компенсации у мужской и женской команд, а также изменений в футбольном руководстве страны.

С таким настроем и вечными конфликтами внутри федерации Канаде не видать как нормальной подготовке к ЧМ, так и самого выступления на нем. Нужно находить компромиссы в ближайшее время, если они не хотят повторения ЧМ-86, на котором Канада набрала ноль очков.

источник: «Советский спорт»
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Истерики, сорванные матчи, выбивание двери судьям. Что творит сборная Канады перед ЧМ-2022
Истерики, сорванные матчи, выбивание двери судьям. Что творит сборная Канады перед ЧМ-2022
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