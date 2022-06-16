Дмитрий Селюк: Чалову не стоит возвращаться в ЦСКА, нужно найти чемпионат, где бы он много забивал

Сейчас «Базель» возглавил уроженец этого города, легенда швейцарского футбола Александер Фрай. Он сменил на посту и.о. главного тренера нового наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Как сообщается, Фрай объяснил Чалову, что продлить аренду будет сложно.

- Что делать Федору в этой ситуации? – вопрос футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Возможно, при футболе Федотова, основанного на игре вторым номером, Чалов и впишется в его концепцию. Это будет лучше для него ситуация, чем при Гончаренко, при котором у Федора совсем все разладилось. Но, во-первых, что впишется в футбол Федотова, еще вопрос. Во-вторых, будет ли Федотов проповедовать тот футбол в топ-клубе, что был у него в «Оренбурге» и «Сочи»,? Сплошные вопросы.

А пока мы имеем ситуацию, что футболист не хочет возвращаться в свой клуб. На месте руководства ЦСКА я бы подумал об аренде в клуб из других чемпионатов, либо даже о продаже, пусть и за маленькие деньги. Если «Базель» не хочет продлевать аренду. Но толку от такого немотивированного игрока, если его насильно вернуть, не будет.

- И куда Чалову податься?

- Ему нужно подобрать такой чемпионат, где бы он мог много забивать. Например, Чехия. Комличенко там по 30 голов забивал, а приехал в Россию за 5 млн, и три еле забивает. Если Федор будет забивать, вновь почувствует вкус к футболу, он оживет.

- В Чехию сейчас русскому футболисту, возможно, не стоит ехать.

- Хорошо – в Грецию. Конечно, не в топ-клубы, в середнячки, где бы ему доверяли. Ему нужно вернуть уверенность в своих силах. Если б я был агентом Федора, именно такие варианты ему бы подыскивал. В «Базеле» он увидел другой подход, другое отношение, ему там понравилось. Поэтому он хочет остаться.

Федору всего 24 года, все у него еще впереди. И важно не потерять талантливого нападающего для нашего футбола.